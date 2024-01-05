Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu

Ünlü şarkıcı Ferman Toprak, İstanbul Beykoz'daki lüks villasının tadilatını yapan işçileri, çıkan tartışmada darbettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Hakkında çıkan iddialara yanıt veren Toprak, "Hakkımda yapılan haber sonrası, tarafıma bilinçli ve örgütlü bir linç girişimi başlatılmıştır. Haksızlığa, maddi ve manevi zarara uğrayan taraf şahsımdan başkası değildir." dedi.

Şarkıcı Ferman Toprak, iddiaya göre Beykoz'daki 5 katlı lüks villasını tadilattan geçirmek için 1,5 milyon liraya anlaştı. Villayı baştan sona tadilattan geçiren işçiler, iddiaya göre parayı bir türlü alamadı. Bir süre sonra Ferman Toprak, 1,5 milyon liranın çok olduğunu, 800 bin lira ödeyebileceğini söyledi. Çıkan tartışmada Ferman Toprak ve arkadaşlarının, işçilere saldırdığı öne sürüldü. Hastaneye kaldırılan işçiler Ferman Toprak'tan şikayetçi olurken Toprak ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ferman Toprak

"ZARARA UĞRAYAN TARAF BENİM"

Yaşanan olaylar sonrası Toprak, hakkındaki iddialara X'teki kişisel sosyal medya hesabından yanıt verdi. "Hakkımda yapılan haber sonrası, tarafıma bilinçli ve örgütlü bir linç girişimi başlatılmıştır." diyen Toprak, "Haksızlığa, maddi ve manevi zarara uğrayan taraf şahsımdan başkası değildir." ifadelerini kullandı.

"KİMLİĞİME ZARAR VEREN HERKESE İLİŞKİN GEREKLİ TAKİP VE ŞİKAYETLER YAPILACAK"

Toprak, paylaşımının devamında şunları kaydetti: "25 senelik sanat hayatımda, kendi kazancımdan fazla, çalışanların, emekçilerin yanında olduğumu; sanat camiasında beni tanıyan herkes bilir. İşçiler ve emekçiler baş tacıyken; sadece tanınırlığımdan yola çıkarak haksız kazanç elde etmek maksadıyla, gerçek olmayan iddilarla tarafıma ve kimliğime zarar veren herkese ilişkin gerekli tüm takip ve şikayetler de yapılacaktır. Olay adli mercilere intikal etmiştir. Tüm şikayetler ve hukuki süreç sonuna karar avukatım Ergin Haseki tarafından takip edilecektir."