Mehmet Günsür'ün Yeni Rolü: 'Annem Ankara'da Hasan Karakteri - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Mehmet Günsür'ün Yeni Rolü: 'Annem Ankara'da Hasan Karakteri

Mehmet Günsür\'ün Yeni Rolü: \'Annem Ankara\'da Hasan Karakteri

Ünlü oyuncu Mehmet Günsür, Kanal D'nin yeni dizisi 'Annem Ankara'da zayıflıkları olan ve aile kavramını bilmeyen Hasan karakterini canlandıracak. Günsür, projenin gerçek bir yaşam öyküsünden uyarlanmış olmasının kendisini etkilediğini belirtti.

17.11.2024 12:17  Güncelleme: 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÜNLÜ oyuncu Mehmet Günsür, Kanal D'nin gerçek bir yaşam öyküsünden uyarlanan dönem dizisi 'Annem Ankara'da farklı bir karakter ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Yeni projesinde zayıflıkları olan, aile kavramını bilmeyen ama çaba gösteren 'Hasan'ı canlandıracak olan Günsür, yeni rolünü anlattı. Günsür, Annem Ankara'nın gerçekliğinin kendisini çok etkilediğini belirterek "Hasan, sınırları olan bir karakter. Beceriksizlikleriyle hatta becermeye çalışmak istemesiyle gönlümü fethetti" dedi.

Başkent Ankara'da 1990'lı yıllardaki gerçek bir yaşam öyküsünü ekran getiren Annem Ankara, hayata karşı umudunu ve mücadelesini hiç kaybetmeyen Zuhal (Bergüzar Korel) ile adeta babasız büyümüş bu nedenle de çocuklarına babalık yapmakta zorlanan Hasan'ın hikayesini anlatacak. 20 Kasım Çarşamba günü ekranlara gelecek olan dizide Hasan'a hayat veren Mehmet Günsür, yeni rolüyle ilgili samimi açıklamalar yaptı.

GERÇEK BİR YAŞAM HİKAYESİ: ANNEM ANKARA

Başarılı oyuncu, Annem Ankara'da hikayenin gerçekliğinin kendisini çok etkilediğini kaydederek, "Gerçek bir ailenin, bir kadının yaşam mücadelesi, Hasan'ın baba olmak için çabalaması beni çok etkiledi. Daha önce böyle bir karakter oynamamıştım. Hasan, sınırları olan bir karakter. Çok insan gibi problemleriyle, beceriksizlikleriyle hatta becermeye çalışmak istemesiyle gönlümü fethetti" diye konuştu.

'HASAN'DAN DAHA ŞANSLIYIM'

Kendisinin Hasan'a göre çok şanslı olduğunu söyleyen Günsür, "Hep bir arada olan bir ailede büyüdüm. Hasan bu kadar şanslı olmadığı gibi aile mevhumunu da çok iyi anlayamamış. Kendisinin daha iyi versiyonunu yapmak ve aile içindeki görevini yerine getirmek için çabalayan bir Hasan var aslında" ifadelerini kullandı.

SENARYOSU BAŞAK ANGİGÜN'E AİT

Annem Ankara'nın oyuncu kadrosunda Günsür ve Korel'in yanı sıra Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın, Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal, Mehmet Can Akça, Yasin Pehlivan yer alıyor. BKM imzalı dizinin senaryosunu Başak Angigün'ün kaleme alırken yönetmen koltuğunda usta isim Faruk Teber oturuyor.

Gerçek bir yaşam öyküsünü ekrana taşıyacak olan Annem Ankara, 20 Kasım Çarşamba günü saat 20'de Kanal D başlayacak.

Kaynak: DHA

Mehmet Günsür, Annem Ankara, Kültür Sanat, Televizyon, Ünlüler, Magazin, Kanal D, Ankara, Sanat, Dizi, Aile, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mehmet Günsür'ün Yeni Rolü: 'Annem Ankara'da Hasan Karakteri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:03 17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı, adam çağırıp polislerin üzerine saldı 17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı, adam çağırıp polislerin üzerine saldı
12:47 Erdoğan’dan MYK toplantısına damga vuran talimat: Cumhur İttifakı konusunda hassas olun Erdoğan'dan MYK toplantısına damga vuran talimat: Cumhur İttifakı konusunda hassas olun
12:14 Tağşiş listesinde yer alan peynir markasından konkordato kararı Tağşiş listesinde yer alan peynir markasından konkordato kararı
16:18 Türkiye’de yalnızca 600 kişinin yaşadığı Ormana, “Dünyanın En İyi Turizm Köyü“ seçildi Türkiye'de yalnızca 600 kişinin yaşadığı Ormana, "Dünyanın En İyi Turizm Köyü" seçildi
15 Kas CHP’li vekilden olay Ziraat Bankası iddiası: Tek bir harf değişti 1 milyar gitti CHP'li vekilden olay Ziraat Bankası iddiası: Tek bir harf değişti 1 milyar gitti
10:33 Bursa’da motosiklet sürücüsünden polise yumruklu saldırı Bursa'da motosiklet sürücüsünden polise yumruklu saldırı
10:19 Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek’ten asgari ücret zammı için ilk sözler Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammı için ilk sözler
10:12 AIDS’ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı AIDS'ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı
10:11 Acun Iıcalı, Mike Tyson - Jake Paul maçını yerinde izledi Acun Iıcalı, Mike Tyson - Jake Paul maçını yerinde izledi
10:11 Uluslararası seviyede aranan uyuşturucu taciri Daniel Sobotta, İstanbul’da yakalandı Uluslararası seviyede aranan uyuşturucu taciri Daniel Sobotta, İstanbul'da yakalandı
09:35 ’’Mike Tyson kazanır’’ iddiası oynayan bir kişi maç sonunda çıldırdı ''Mike Tyson kazanır'' iddiası oynayan bir kişi maç sonunda çıldırdı
09:18 Bakan Tekin’in tartışılan pozu Meclis gündeminde Bakan Tekin'in tartışılan pozu Meclis gündeminde
08:58 Mike Tyson yeni rakibini ringde açıkladı Mike Tyson yeni rakibini ringde açıkladı
08:46 Tarihi maçı kazanan Jake Paul’dan maça damga vuran hareket Tarihi maçı kazanan Jake Paul'dan maça damga vuran hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2024 14:20:23. #1.11#
SON DAKİKA: Mehmet Günsür'ün Yeni Rolü: 'Annem Ankara'da Hasan Karakteri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.