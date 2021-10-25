Oyuncu Alec Baldwin, silahla ölümüne sebep olduğu görüntü yönetmeninin ailesine ziyarette bulundu

Filmin prodüktörleri arasında yer alan Alec Baldwin , yaşanan korkunç kazadan dolayı şimdilik bir ceza almadı ancak setteki ihmalsizliklerden dolayı ceza alabilir. Çekimlerde silahın doğrudan kişiler üzerine tutulması ve çalışanların koruyucu kıyafet giymemesinden dolayı 63 yaşındaki oyuncunun ceza alması gündeme geldi.

Zor günler yaşayan oyuncu, ölümüne neden olduğu görüntü yönetmeninin ailesini de yalnız bırakmadı. Oyuncu, Hutchins'in eşi Matt Hutchins ve oğlu ile bir araya geldi. Oyuncu, ani ölümle yıkılan aileye sarılarak teselli etmeye çalıştı.

Hollywood yıldızı Alec Baldwin , Rust filminin çekimlerinde korkunç bir olay yaşadı. Sahne gereği eline aldığı kurusıkıyı sıkan oyuncu, 42 yaşındaki Halyna Hutchins'in ölümüne bir yönetmenin de yaralanmasına neden oldu. Olay sonrası ifadesi alınan oyuncu, serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

63 yaşındaki ünlü oyuncu Alec Baldwin, yeni filmi Rust'ın setinde kazayla katil oldu. Oyununun sahne için kullandığı kurusıkıdan çıkan mermiler görüntü yönetmeni Halyna Hutchins ile filmin senaristi ve yönetmeni Joel Souza'ya isabet etti. Kazada Hutchins hayatını kaybederken Souza da hastanede tedavi altına alındı.

Halyna Hutchins

SİLAHTAN GERÇEK MERMİ ÇIKTI

Polis sorgusu sonrasında serbest bırakılan Alec Baldwin'e herhangi bir suçlama yöneltilmedi. Mahkeme kayıtlarına yansıyan ifadelere göre, filmin yardımcı yönetmeni sahnede kullanılmak üzere hazırlanan üç silahtan birini Baldwin'e verdi. Güvenli olduğu söylenen silahtan çıkan gerçek mermilerden biri görüntü yönetmeninin göğsüne diğeri de yönetmen Souza'nın omzuna isabet etti.

The Santa Fe New Mexican adlı yerel bir gazete büyük bir şok yaşayan oyuncunun ifade vermek için gittiği polis merkezinin önünde gözyaşlarına boğulduğu anlar paylaşıldı. Görüntülerde oyuncunun perişan halde olduğu görüldü.

KAZA SONRASI İLK AÇIKLAMA

Olay sonrasında sessizliğini bozan Baldwin, ilk açıklamayı Twitter hesabı üzerinden yaptı. Olayı 'trajik bir kaza' olarak nitelendiren Baldwin, "Eş, anne ve çok sevdiğimiz meslektaşımız Halyna Hutchins'in hayatına neden olan trajik kazayla ilgili üzüntümü anlatacak söz bulamıyorum. Bu trajedinin nasıl meydana geldiğini ortaya çıkarmak için polis soruşturmasıyla tamamen işbirliği yapıyorum" dedi.