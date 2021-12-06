Son dakika magazin haberleri

" Hande Yener: İnsanlar ya çocuk için evleniyor ya da para için", "MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim Safanur oldu", "Cüneyt Özdemir Altın Kelebek'te son zamanların en popüler esprisini yaptı" gibi magazin dünyasında son 24 saatte yaşanan olaylardan derlenen haberlere detaylı şekilde bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
Dün akşam düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Kadın Influencer dalında ödül alan Rachel Araz Kiresepi'nin kıyafeti sosyal medyada alay konusu oldu. Fenomen için "Hediye paketi gibi olmuşsun" ve "Gecenin en kötü elbisesi" yorumları yapıldı.
47'inci Altın Kelebek Ödülleri törenle sahiplerini buldu. Gecede En İyi Kadın Şarkıcı Ödülü'nü alan Hadise, konuşmasında ilk teşekkürü bir süredir aşk yaşadığı Mehmet Dinçerler'e etti.
Bir kargo şirketi çalışanı, Gonca Vuslateri'nin fotoğraflarını kişisel sosyal medya hesabından paylaşarak "Geldim yoksun, neredesin?" yazdı. Vuslateri, konuyu yargıya taşıdığını duyurdu.
47. Altın Kelebek Ödülleri Töreni'ne Müge Anlı damga vurdu. En İyi Gündüz Kuşağı Programı ve En İyi Kadın Sunucu ödüllerini alan Müge Anlı sahnede duygu anlar yaşadı. Gözleri dolan Anlı, bir süre konuşmakta güçlük yaşadı.
Sinema, televizyon ve müzik dünyasının en iyilerine verilen 47. Altın Kelebek Ödülleri Töreni'ne oyuncu Melis Sezen hem kıyafetiyle hem de ödül aldığı sırada yaptığı konuşmayla törene damga vurdu. Derin göğüs dekoltesiyle dikkatleri üzerine çeken Sezen, ödülünü alırken "Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. Çok heyecanlıyım" sözleriyle törene damga vurdu.
Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, uzun bir aradan sonra televizyon dizilerine Evlilik Hakkında Her Şey isimli Fox TV yapımı ile döndü. Reytinglerin iyi gelmesi ve hikayenin de çok sevilmiş olması oyuncu adına güçlü bir geri dönüşe işaret ediyor.
MasterChef'te jüri üyeliği yapan sempatik İtalyan şef Danilo Zanna ve 9 yıl önce tatil için geldiği İstanbul'da tanışıp evlendiği, oğlunun annesi Tuğçe Demirbilek'in boşanma süreci çıkmaza girdi. Çift anlaşmalı olarak boşanacaklardı ancak tazminatta anlaşamadılar.
TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması MasterChef Türkiye, dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi. Elemeye kalan Tahsin, Burcu, Araz, Hasan, Görkem ve Safanur, en iyi yemekleri yaparak yarışmada kalmak için yarıştı. Gecenin sonunda elenen Safanur ise gözyaşlarına boğuldu.
47. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Haber Programı ödülünü alan 5N1K programının sunucusu Cüneyt Özdemir, teşekkür konuşmasına son zamanların dillerden düşmeyen esprisi olan "Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak'tan herkese merhaba" diyerek başladı. O sırada salon kahkahaya boğuldu.
Oyuncu Berk Oktay, bir süredir birlikte olduğu meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy bir süre önce evlilik teklifi almış ve kabul etmişti.
Ünlü şarkıcı Hande Yener evlilik hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bir mekandan çıktıktan sonra objektiflere yakalanan Hande Yener gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şarkıcı, 3 yıldır devam eden ilişkisine yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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