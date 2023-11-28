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Tayyar ve Özlem Öz çifti hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Tayyar ve Özlem Öz çifti hakkında soruşturma başlatıldı

Gösterişli hayatları ve sahte olduğu söylenen ürünleriyle gündemden düşmeyen Tayyar Öz ve Özlem Öz çifti hakkındaki başlatılan inceleme soruşturmaya dönüştü. Çiftin dosyasına erişim engeli de konuldu.

28.11.2023 - 14:04,  Güncelleme: 15:12
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Kara para aklama suçlamasından tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinden sonra tüm gözler "Tayyargiller" olarak bilinen ve sosyal medya hesaplarından gösterişli paylaşımlar yapan Özlem Öz ile Tayyar Öz çiftine çevrilmişti. Bir süredir gündemde olan çift hakkında başlatılan inceleme soruşturmaya dönüştü.

HAKLARINDA 4 SUÇLAMA VAR

Dilan ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından birçok fenomen hakkında inceleme başlatıldı. Güzellik merkezi işleten ve e-ticaretle uğraşan sosyal medya fenomeni çift hakkında da inceleme başlatılmıştı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne farklı tarihlerde yapılan ihbarlar üzerine yapılan araştırma sonucunda 24 Kasım 2023 tarihinde Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz hakkında "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Tayyar ve Özlem Öz çifti hakkında soruşturma başlatıldı

NE OLMUŞTU?

Engin ve Dilan Polat çiftinin tutuklanmasının gösterişli hayatlarından dolayı Tayyar ve Özlem Öz çifti de gündeme gelmişti. Çiftin Sağlık Bakanlığı onayı olmadan ürün sattığı, FETÖ ile bağlantısı olduğu ve soy isimlerini değiştirdiği ileri sürülmüştü.

ÖZ ÇİFTİNDEN AÇIKLAMA

2 hafta önce açıklama yapan çift, "Hukuk bölümümüz gerekli doneleri şu an topluyor. Şu ana kadar soy isim değişikliği hariç bütün haberler iftira ve karalama üzerine. Tabii ki bunların da bir hesabı var. Lütfen duyduğunuz hiçbir şeye inanmayın. İnşallah adalet sağlanacak. Bizi birileriyle aynı kefeye koymayın" demişti.

Tayyar ve Özlem Öz çifti hakkında soruşturma başlatıldı

"MACUNUMUZLA ALAKALI SADECE REKLAMLA İLGİLİ CEZA ALDIK"

Çocukların kullanması için sattıkları macunu merdiven altı bir fabrikada ürettikleri ve içeriğinden dolayı ceza aldıkları iddia edilen çift, "Macunumuzun içeriğiyle ilgili alınmış bir ceza yok. Macunu biz çocuklarımıza her gün yediriyoruz siz de yedirebilirsiniz. İçiniz rahat olsun. 6-7 ay önce Rekabet Kurulu'nun rakip firmanın şikayeti üzerine öngörmüş olduğu bir para cezası var. Bu ceza kesinleşmiş değil, biz bunun için dava açtık. Bu da sadece reklam şeklinin yapılışıyla alakalı öngörülen bir cezaydı. Onun dışında içeriğimiz tertemiz" ifadelerini kullanmıştı.

"FETÖ İDDİASI YALAN, KARALAMA VE İFTİRA"

Özsefil olan soyisimlerini beğenmedikleri gerekçesiyle değiştiren çift, haklarındaki FETÖ'den ihraç edildikleri iddiası için de şunları söylemişti: "FETÖ olayları 2016 yılında patlak verdi. Ben 2016 yılında Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asistan doktordum. O gece ve gündüz bir sürü ameliyat yaptım. Ben daha sonrasında uzman oldum Şanlıurfa Siverek ilçesine giderek 1 yıl çalıştım. Daha sonra Ümraniye'ye gelerek 3 yıl çalıştım. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1,5 yıl çalıştıktan sonra da 2021'de kendi isteğimle istifa ettim. Bununla alakalı yapılan tüm haberler yalan, karalama ve iftira üzerine kuruludur."

Tayyar ve Özlem Öz çifti hakkında soruşturma başlatıldı
Tayyar ve Özlem Öz çifti hakkında soruşturma başlatıldı
Tayyar ve Özlem Öz çifti hakkında soruşturma başlatıldı
Tayyar ve Özlem Öz çifti hakkında soruşturma başlatıldı
Tayyar ve Özlem Öz çifti hakkında soruşturma başlatıldı
Tayyar ve Özlem Öz çifti hakkında soruşturma başlatıldı

Özlem Öz, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tayyar ve Özlem Öz çifti hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tayyar ve Özlem Öz çifti hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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