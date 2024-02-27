Tolga Savacı\'nın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu

1980'li yıllarda Yeşilçam'a damga vurmuş isimlerden biri haline gelen ünlü oyuncu Tolga Savacı geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir kameralardan uzak sakin bir hayat yaşayan Savacı'nın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. Savacı'nın vefat haberinin ardından birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından üzüntülerini paylaştı.
Tolga Savacı'nın ölüm haberini veren eşi Nermin Bezmen "Yüreğim kaynıyor! Kaybettim dev yürekli sevdiceğimi. Ansızın çıktı sonsuza yolculuğuna. Ben yerle gök, yangınlarla buzlar arasında kayıplarda. Canım Sibel, Zeynep Savacı, canım evlatlarım Pamira, Cazım, Ariella... Canım torunlarım Pia, Shaya, Luna derin acımızı acımızı yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
"Tolga Savacı vefat etmiş çok üzüldüm çok, ne erken bir kayıp. İlk gençliğimizin en yakışıklısıydı belki de… Tam 30 sene önce benim ilk yıllarımda çalışmıştık. Çok da kibar bir beyefendi idi. Hayat böyle bir varmış bir yok ? Nermin Bezmen'e de büyük sabır dilerim."
"Çok üzgünüm. Nur içinde yat Tolga Savacı"
"Ah canım güzel adam… Ruhun şâd olsun. Huzur içinde uyu… Ne zarifti, ne kibardı. Birlikte Yeşil Bir Dünya filminde oynamıştık. Eşi sevgili Nermin Bezmen'e, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar dilerim…"
"Çok üzgünüm"
"Tolga'nın kaybı bizi çok sarstı. Huzurla uyusun."
"Benim eski arkadaşım nasıl üzüldüm. Suadiye yılları hepimiz gençtik ama çok erken oldu huzurla uyu dünya güzeli adam. Allah ailene sevgili Sibel Savacı'ya eşi Nermin Bezmen ve evladına tüm sevenlerine sabır versin Tolga Savacı."
"Çok üzücü bir haber, uzun yıllar önce bir filminde sesi olmuştum, çok gençtik, hayat çok acayip, huzur içinde uyusun."
"Özleneceksin Tolga Savacı"
"İnanamıyorum… Vallahi inanamıyorum… Dünyanın en beyefendi, en zarif adamlarından biriydi. Tolga Savacı'yı henüz 60 yaşında kaybetmişiz… Çok erken be Tolga… Çok çok erken. Başımız sağ olsun."
"Tolga Savacı'yı kaybettik…Sevenlerinin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin."
"Seviyorum filminden görüntüler. Tolgacığım nurlu içinde uyu sınamanın büyük kaybı acımız çok büyük."
"Hiç tanışmadan bilirsin iyidir o insan. Sanki yakınındır, bilirsin, hissedersin yüzünün güzelliği kalbindendir. İyi ki hayrandık. İyi ki severken, saydık. Eşine, ailesine, tüm sevenlerine sabırlar dilerim. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun."
"Canım kardeşim nurlar içinde uyu"
Son Dakika › Magazin › Tolga Savacı'nın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - Son Dakika
Fenerbahçe'nin gözde iki futbolcusu Serdar Dursun ile İsmail Yüksek'in, Bağdat Caddesi kombinleri sosyal medyada çok konuşuldu.
TÜİK'in güncel raporuna göre Bursa, Adana ve Ankara gibi şehirlerde bulunan 25 ilçe, il olmaya aday olarak görülüyor. Nüfusun en az 100 bin ve il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta olmak gibi 8 kriteri sağlayan 25 ilçe tek tek listelenirken, Mersin Tarsus 330 binlik, Bursa İnegöl ise 255 binlik nüfusuyla dikkat çekiyor.
İstanbul Üsküdar'da bulunan Valide-i Cedid Camisi, 1708-1711 yılları arasında yapılmış olup hala ibadete açıktır. Caminin üst katına çıkan merdivenler, dik ve dar yapısıyla dikkat çekmektedir. Bu özgün tasarımıyla ziyaretçilerin ilgisini çeken merdivenler, camiye ayrı bir hava katmaktadır.
İstanbul Ümraniye'de dini nikahla birlikte yaşadığı Yasemin Ünlü ile kızları Mine Güney ve Zeliha Güney'i tabancayla vurarak öldüren Suat Güney, hakimlikteki ifadesinde "Neden burada olduğumu bilmiyorum. Çocuklarımı katledenlerin, uzaylı alçakların peşine neden düşülmüyor?" dedi.
Kredi kartlarına taksit uygulamasının kaldırıldığına yönelik iddia kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İddiaları yalanlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulmaktadır. Vatandaşlarımızdan istirham ediyorum; lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz" dedi.
Galatasaray, Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek liderliği sürdürdü. Maçta Carlos Vinicius'un hakeme küfür etmesi ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Vinicius'un ceza alıp almayacağı ise Futbol Disiplin Talimatı'na göre belirlenecek.
Başarılı oyuncu Burçin Terzioğlu, 4 yıldır gözlerden uzak bir şekilde ilişki yaşadığı Umut Duygu ile ayrıldı. Evlenecekleri beklenen çiftin neden ayrıldığı ise bilinmiyor.
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmeleriyle ilgili yaptığı açıklamada İsrail'in Ramazan ayı boyunca Gazze'deki eylemlerini durduracağını söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?