Trans Fenomen Arda Bektaş, Kerimcan Durmaz'ın Asistanı Tarafından Saldırıya Uğradı

Çektiği makyaj videolarıyla tanınan trans fenomen Arda Bektaş, Kerimcan Durmaz'ın asistanı Furkan Çağman tarafından Nişantaşı'nda saldırıya uğradı. Darbedildiği anları yayınlayan Bektaş, şikayetçi olduğunu ve başına gelebilecek her türlü olaydan Kerimcan Durmaz, Furkan Çağırman ve çevresinin sorumlu olduğunu söyledi.

"KERİMCAN'IN ASİSTANI ARKADA GELİP SALDIRDI"

Instagram hesabından yaptığı paylaşımla şiddete maruz kaldığını anlatan Arda Bektaş, şu ifadeleri kullandı: "Biraz sonra paylaşacağım şey için çok üzgünüm ve yaşadığım bu üzücü ve son derece talihsiz olayı sizlerle üzülerek paylaşmak zorundayım. Kerimcan Durmaz ve yakın çevresi bu videoda bulunan asistanı Furkan Çağman gibi insanlarla arkadaşlık yaptığımız süreçten bu güne kadar sizin bilmediğimiz bir çok şekilde şahsıma mobbing, psikolojik şiddet, gerçeklikle ve uzaktan yakından ilgilisi bulunmayan dedikodular ve bir çok haksız fiil ile karşı karşıya kaldım. Ancak Samet ile arkadaşlığım benim için çok önemli olduğu için hep alttan aldım, göz ardı ettim ve konuları uzatmadım. Ancak geçtiğimiz aylarda yine bir polemik yaşandı, şahsımın Selin Ciğerci'ye hep saygı duymam, sevmem, desteklememden dolayı hepsi ile arkadaşlığımız bitti. Daha sonrasında sizlere yaşadıklarımdan biraz olsa da bana yapılanlardan bahsettim ve konuyu kapattım. Uzun süredir bu şahısların hiç birisi ile görüşmüyorum. Ancak bugün evimin bir arka sokağında işe giderken saldırıya uğradım. Kulaklığım takılı olduğu için sinsice arkamdan yaklaşarak bana saldıran Furkan Çağmana karşı kendimi koruyamadım."

"BAŞIMA GELEBİLECE HERHANGİ BİR OLAYDAN KERİMCAN SORUMLUDUR"

"Ülkemin ve şahsımın içinde olduğu şiddet sarmalından payıma düşeni üzülerek yaşadım. Artık bu insanların fiziksel şiddete varan eylemlerinden yoruldum ve çok üzgünüm. Türk adaletine güveniyorum. Dilerim ki bu insanların bana karşı yıllardır süren nefreti, önümü kapatma çabaları, hırsları, sözlü ve fiziksel şiddete dönen eylemleri durum biter, ancak başıma gelebilecek herhangi bir fiili olaydan Kerimcan Durmaz, çalışanı Furkan Çağırman ve yakın çevreleri sorumludur gereği için Türk adaletine ve Emniyet güçlerine baş vurmuş durumda olduğumu bilgilerinize saygı ile sunarım."

Kerimcan Durmaz ise hakkındaki suçlamaların ardından herhangi bir açıklama yapmayarak sadece Selin Ciğerci ile bir karesini paylaştı.

Furkan Çağman ve Kerimcan Durmaz

Arda Bektaş