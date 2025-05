Ünlü isimlerin az bilinen memleketleri! Belki de hemşehriniz!

Sanat, müzik ve televizyon dünyasının tanınmış simaları sadece yetenekleriyle değil, kökenleriyle de merak konusu oluyor. Türkiye'nin dört bir yanından çıkan ünlü isimler, doğdukları şehirlerle ya da ailelerinin geldiği yörelerle de gündeme geliyor. İşte Türkiye'nin sevilen sanatçılarının ve ekran yüzlerinin memleketleri…

Türk rock müziğinin öncülerinden Teoman, Karadeniz'in yeşiliyle ünlü ili Giresun kökenli. Müziği kadar duruşuyla da geniş bir hayran kitlesine sahip olan sanatçının memleketi, hayranları tarafından sıkça araştırılıyor.

İzlenme rekorları kıran İkinci Bahar ve Asmalı Konak dizileri ile adını duyuran ve daha sonra başarılı projelerde yeralan Nurgül Yeşilçay'ın memleketi Afyonkarahisar.

Kenan Doğulu ise İstanbul doğumlu ve büyüme. Türk pop müziğinin dinamik ismi olarak tanınan Doğulu, köklü bir İstanbullu aileden geliyor.

Candan Erçetin, Kırklareli doğumlu. Başarılı sanatçı, çocukluk ve ilkokul yıllarını da bu Trakya kentinde geçirdi. Erçetin'in müziğine yansıyan duyguların izleri, doğup büyüdüğü coğrafyadan da besleniyor.

Kıvanç Tatlıtuğ, 2002 yılında Best Model of The World yarışmasında elde ettiği birincilikle şöhreti yakaladı. Yakışıklı oyuncu, Akdeniz'in sıcak ili Adana kökenli.

Megastar Tarkan, Almanya'da dünyaya gelse de, nüfusa kayıtlı olduğu il Rize. Hem Karadeniz kültürü hem de Avrupa disiplini ile şekillenen Tarkan, Türkiye'nin en büyük müzik ikonlarından biri olarak kabul ediliyor.

Televizyon ekranlarının sevilen ismi Acun Ilıcalı ise Erzurumlu. Başarılı medya patronunun doğduğu şehir, onun girişimci ruhunu şekillendiren etkenlerden biri olarak görülüyor.

Serdar Ortaç, pop müziğe getirdiği kendine özgü tarzla tanınıyor. Ortaç'ın ailesi Kastamonu kökenli.

Çağla Şikel, Türkiye'nin doğusundaki Kars ilinden. Eski manken ve sunucu olarak ekranlarda uzun yıllar yer alan Şikel, memleketiyle her fırsatta gurur duyduğunu dile getiriyor.

Fahriye Evcen, Almanya'nın Solingen kentinde dünyaya geldi. Anne tarafından Çerkes, baba tarafından ise Kavala göçmeni olan Evcen'in ailesi aslen Samsunlu.

Cem Yılmaz, İstanbul doğumlu olsa da kökeni İç Anadolu'ya uzanıyor. Ünlü komedyenin ailesi Sivaslı.

Kadir İnanır, Türk sinemasının unutulmaz yüzlerinden biri. Efsanevi oyuncunun memleketi Ordu.

Arda Kural, oyunculuğuyla tanınan isimlerden. Kural, Yalova doğumlu ve burada büyüdü.

Hülya Avşar, 1983 yapımı Haram filmiyle kariyerinde dönüm noktası yaşadı. Balıkesir-Edremit doğumlu olan sanatçının baba tarafı ise Ardahan-Hasköy kökenli.

Son olarak, Sezen Aksu… Türk müziğinin "Minik Serçesi" olarak anılan Aksu, İzmir doğumlu. Kökeni ise Denizli