Ünlü isimlerin sosyal medyada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları
29.10.2021 13:11
Mustafa Kemal Atatürk'ün temellerini attığı Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanının üzerinden 96 yıl geçti. 29 Ekim'in coşkusu sosyal medyada geniş yer buldu. Ünlü isimler, hesaplarından peş peşe paylaşım yaparak anlamlı günü kutladı.
19 Mayıs 1919 Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türk milletinin kaderini değiştirmek için" Samsun'a adım attığı ve ardından 7 düvele karşı kazanılan zaferler birlikte tüm dünya Anadolu'nun gücünü gördü. Milli Mücadele döneminin ardından 29 Ekim 1923'te de Cumhuriyet ilan edildi.
Sanat dünyasından birçok ünlü isim de sosyal medya hesaplarından art arda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'yla ilgili paylaşımlar yapmaya başladı.
İşte ünlü isimlerin 29 Ekim paylaşımları...
HALUK LEVENT
OKTAY KAYNARCA
ACUN ILICALI
ÇAĞLA ŞIKEL
TÜLİN ŞAHİN
GÜL GÖLGE
MUSTAFA SANDAL
ŞAHİKA ERCÜMEN
SEDA BAKAN
ALİ SUNAL
TÜRKAN ŞORAY
GONCA VUSLATERİ
ASENA
MÜGE BOZ
AHU YAĞTU
EMEL SAYIN
SERAY SEVER
DEMET ŞENER
ESER YENENLER
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