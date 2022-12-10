Çırağan Sarayı'nda görkemli defile! Tasarımcı Lazaza Gülcan Selçuk, tamamı el işçiliğiyle yapılan yeni koleksiyonunu görücüye çıkardı

Tasarımlarıyla sık sık gündeme gelen başarılı modacı Lazaza Gülcan Selçuk, dün akşam Çırağan Sarayı'nda göz kamaştıran bir defileye imza attı. Koleksiyonlarıyla adından söz ettiren modacı, tasarımlarıyla bir kez daha alkış topladı.

TAMAMI EL İŞÇİLİĞİNDEN OLUŞUYOR

Lazaza Gülcan Selçuk, ihtişamlı defilesinde 3 ayda hazırladığı tamamı el işçiliğiyle yapılan kıyafetlerini görücüye çıkardı. Aylardır defile için hazırlanan Selçuk, tasarımlarında 100 bin adet değerli taş kullandı.

DOLAR VE EURODAN ELBİSE YAPMIŞTI

Gülcan Selçuk daha önce de bir tasarımıyla dünyanın üst düzey isimlerinin katıldığı İstanbul Ekonomi Zirvesi'ne damga vurmuştu. Tasarımcılığın yanı sıra İstanbul Ekonomi Zirvesi'nin İcra Kurulu üyesi de olan Gülcan Selçuk, gündeme uygun olarak sadece dolar ve euro ile tasarladığı elbisesiyle adından söz ettirmişti.

İşte Gülcan Selçuk'un görkemli defilesinden kareler...