Çırağan Sarayı'nda görkemli defile! Tasarımcı Lazaza Gülcan Selçuk, tamamı el işçiliğiyle yapılan yeni koleksiyonunu görücüye çıkardı - Son Dakika
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Çırağan Sarayı'nda görkemli defile! Tasarımcı Lazaza Gülcan Selçuk, tamamı el işçiliğiyle yapılan yeni koleksiyonunu görücüye çıkardı

10.12.2022 12:50

Ünlü tasarımcı Lazaza Gülcan Selçuk, dün akşam Çırağan Sarayı'nda muhteşem bir defileye imza atarak yeni koleksiyonunu tanıttı. Başarılarıyla adından sıkça söz ettiren Selçuk, tamamı el işçiliğiyle yapılan yeni koleksiyonunda 100 bin adet değerli taş kullandı.

Tasarımlarıyla sık sık gündeme gelen başarılı modacı Lazaza Gülcan Selçuk, dün akşam Çırağan Sarayı'nda göz kamaştıran bir defileye imza attı. Koleksiyonlarıyla adından söz ettiren modacı, tasarımlarıyla bir kez daha alkış topladı.

TAMAMI EL İŞÇİLİĞİNDEN OLUŞUYOR

Lazaza Gülcan Selçuk, ihtişamlı defilesinde 3 ayda hazırladığı tamamı el işçiliğiyle yapılan kıyafetlerini görücüye çıkardı. Aylardır defile için hazırlanan Selçuk, tasarımlarında 100 bin adet değerli taş kullandı.

Çırağan Sarayı'nda görkemli defile! Tasarımcı Gülcan Selçuk, tamamı el işçiliğiyle yapılan yeni koleksiyonunu görücüye çıkardı

DOLAR VE EURODAN ELBİSE YAPMIŞTI

Gülcan Selçuk daha önce de bir tasarımıyla dünyanın üst düzey isimlerinin katıldığı İstanbul Ekonomi Zirvesi'ne damga vurmuştu. Tasarımcılığın yanı sıra İstanbul Ekonomi Zirvesi'nin İcra Kurulu üyesi de olan Gülcan Selçuk, gündeme uygun olarak sadece dolar ve euro ile tasarladığı elbisesiyle adından söz ettirmişti.

Çırağan Sarayı'nda görkemli defile! Tasarımcı Gülcan Selçuk, tamamı el işçiliğiyle yapılan yeni koleksiyonunu görücüye çıkardı

İşte Gülcan Selçuk'un görkemli defilesinden kareler...

Çırağan Sarayı'nda görkemli defile! Tasarımcı Gülcan Selçuk, tamamı el işçiliğiyle yapılan yeni koleksiyonunu görücüye çıkardı
Çırağan Sarayı'nda görkemli defile! Tasarımcı Gülcan Selçuk, tamamı el işçiliğiyle yapılan yeni koleksiyonunu görücüye çıkardı
Çırağan Sarayı'nda görkemli defile! Tasarımcı Gülcan Selçuk, tamamı el işçiliğiyle yapılan yeni koleksiyonunu görücüye çıkardı
Çırağan Sarayı'nda görkemli defile! Tasarımcı Gülcan Selçuk, tamamı el işçiliğiyle yapılan yeni koleksiyonunu görücüye çıkardı
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Çırağan Sarayı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Çırağan Sarayı'nda görkemli defile! Tasarımcı Lazaza Gülcan Selçuk, tamamı el işçiliğiyle yapılan yeni koleksiyonunu görücüye çıkardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çırağan Sarayı'nda görkemli defile! Tasarımcı Lazaza Gülcan Selçuk, tamamı el işçiliğiyle yapılan yeni koleksiyonunu görücüye çıkardı - Son Dakika
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