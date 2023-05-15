10 parti genel başkanı TBMM'ye girdi - Son Dakika
Üye Girişi

10 parti genel başkanı TBMM'ye girdi

15.05.2023 07:53

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy sayma işlemlerinin sonuna yaklaşılırken meclise girme hak kazanan vekiller de kesinleşmeye başladı. Şimdiye kadar 10 parti genel başkanı TBMM'de girmeye hak kazandı.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy sayma işlemlerinde sona yaklaşıldı.Oy sayımı hala sürerken meclise giren parti genel başkanları da belli oldu. İşte meclise girmeye hak kazanan genel başkanlar.

BAHÇELİ VE YAPICIOĞLU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Osmaniye'den yeniden vekil seçilirken açılan sandık oranı yüzde 55. Cumhur İttifakı'nda bulunan AK Parti listesinden İstanbul 3. Bölge 4. sıradan milletvekili adayı olan HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da vekil olmaya hak kazandı.

10 genel başkan TBMM'de! İşte milletvekili seçilen parti genel başkanları

DSP LİDERİ AKSAKAL

İstanbul 2. Bölge 4. sıradan aday gösterilen DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da milletvekili seçildi.

10 genel başkan TBMM'de! İşte milletvekili seçilen parti genel başkanları

DESTİCİ SEÇİLEMEDİ

Cumhur İttifakı'nda bulunan Büyük Birlik Partisi kendi listesiyle seçime girerken, İstanbul 1. Bölge 1. sıradan aday olan Genel Başkan Mustafa Destici vekil seçilemedi.

10 genel başkan TBMM'de! İşte milletvekili seçilen parti genel başkanları

ERBAKAN MECLİS'TE

Kendi listesiyle ittifak içinde seçime Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul 2. Bölge 1. sıradan vekil seçildi.

10 genel başkan TBMM'de! İşte milletvekili seçilen parti genel başkanları

MUSTAFA SARIGÜL

Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin genel başkanları milletvekili adayı olmazken, ittifak içindeki CHP listesinden Erzincan 1. sıra milletvekili adayı olan Türkiye Değişim Hareketi lideri Mustafa Sarıgül de vekil olmaya hak kazandı.

10 genel başkan TBMM'de! İşte milletvekili seçilen parti genel başkanları

EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI

Emek ve Özgürlük İttifakı'nı oluşturan partilerden Yeşil Sol Parti Eş Genel Başkanı İbrahim Akın İzmir 2. Bölge'den milletvekili olmaya hak kazanırken, diğer Eş Genel Başkan Çiğdem Kılıçgün Uçar, İstanbul 1. Bölge'den vekil seçildi.

ERKAN BAŞ MECLİSTE

Emek ve Özgürlük İttifakı'nın bir diğer bileşeni Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş İstanbul 3. Bölge'den vekil olmaya hak kazandı.

10 genel başkan TBMM'de! İşte milletvekili seçilen parti genel başkanları

HDP EŞ GENEL BAŞKANLARI TBMM'DE

Yeşil Sol Parti listelerinden seçime giren HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, milletvekili seçildi. Buldan Van'dan milletvekili seçilirken, Sancar ise Şanlıurfa'dan vekil olmaya hak kazandı.

YORUMLAR
500

Milletvekili, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 10 parti genel başkanı TBMM'ye girdi - Son Dakika


Son Dakika
09:03 Oyuncu Mehmet Aslantuğ, aday olduğu TİP'te milletvekili olamadı
09:02 Partilerin vekil çıkarma performansları incelendiğinde ilk kez seçime giren Yeniden Refah Partisi'nden büyük süpriz geldi
08:50 İYİ Parti'den aday olan teknik direktör Ünal Karaman milletvekili seçildi
08:50 Hangi parti kaç vekil çıkardı? En büyük sürpriz, ilk kez seçime giren Yeniden Refah Partisi'nden geldi
08:45 İYİ Parti'nin Konya'dan aday gösterdiği teknik direktör Ünal Karaman, milletvekili seçildi
08:40 TİP'ten milletvekili adayı olan Mehmet Aslantuğ, Meclis'e giremedi
08:22 CHP 43 yıl sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketinden vekil çıkarttı
08:13 CHP, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketinde 43 yıl sonra vekil çıkarttı
08:05 Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'nı kutladı
07:58 İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2023 09:09:09. #1.12#
SON DAKİKA: 10 parti genel başkanı TBMM'ye girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement