4'lü zirve başladı! Türkiye ile NATO heyetinin yan yana oturması dikkat çekti - Son Dakika
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4'lü zirve başladı! Türkiye ile NATO heyetinin yan yana oturması dikkat çekti

28.06.2022 18:12

NATO liderler zirvesi öncesi Madrid'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Türkiye, NATO, İsveç ve Finlandiya arasında liderler düzeyinde bir dörtlü zirve gerçekleştiriliyor. Gerçekleştirilen dörtlü zirveden gelen ilk fotoğraflar adeta mesaj niteliği taşırken, kritik toplantıda Türkiye ile NATO heyetinin yan yana oturması ve İsveç ile Finlandiya heyetini karşılarına almaları dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği İspanya'nın başkenti Madrid'de diplomasi trafiğine başladı. NATO liderler zirvesi öncesi Madrid'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Türkiye, NATO, İsveç ve Finlandiya arasında liderler düzeyinde bir dörtlü zirve gerçekleştirildi.

TOPLANTININ İLK BÖLÜMÜ 2 SAAT SÜRDÜ

Madrid'de NATO Zirvesi'nin yapıldığı IFEMA Kongre Merkezi'ndeki dörtlü görüşmeye, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg katıldı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in ev sahipliğindeki görüşme, basına kapalı yapıldı. Dünyanın yakından takip ettiği görüşmenin ilk bölümü yaklaşık 2 saat sürdü.

Türkiye, İsveç, Finlandiya ve NATO arasındaki 4'lü zirve başladı! Toplantıdan gelen ilk fotoğraflar adeta mesaj niteliğinde

"GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK"

Zirveye ilişkin açıklama yapan İletişim Başkanlığı, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in katıldığı dörtlü görüşme verilen aranın ardından devam edecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye, İsveç, Finlandiya ve NATO arasındaki 4'lü zirvenin ilk bölümü tamamlandı! Toplantıdan gelen fotoğraflar adeta mesaj niteliğinde

GÖRÜŞMEDEKİ DETAY GÖZLERDEN KAÇMADI

Öte yandan, görüşmeden servis edilen fotoğrafta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg yan yana otururken, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ve İsveç Başbakanı Andersson iki liderin karşısında yer aldı.

Türkiye, İsveç, Finlandiya ve NATO arasındaki 4'lü zirve başladı

"BİZ KURU LAF İSTEMİYORUZ, NETİCE İSTİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'NATO Devlet ve Hükumet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İspanya'ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı: "Finlandiya Cumhurbaşkanı öbür taraftan İsveç Başbakanı birlikte bu dörtlü görüşmeyi yapıp hangi noktaya geldiklerini göreceğiz. Biz tabii kuru laf istemiyoruz, biz netice istiyoruz. Artık biz orta sahada top çevirmekten bıktık. Şu an itibarıyla da bunlar laf üretiyorlar, konuşuyorlar, aynı günün akşamı İsveç devlet televizyonunda bakıyorsunuz bu terörist başlarından bir tanesi çıkmış orada söyleşi yapıyor. Bu söyleşide de bize veriyor veriştiriyor. Öbür tarafta ne diyor İsveç yöneticileri; biz şu anda bunları terörist olarak bir taraftan kabul etmiyoruz diyorlar, öbür taraftan Stockholm caddelerinde yürüyüş yapıyorlar, yürüyüşü yaparken İsveç polisinin kontrolü, denetimi bunların üzerinde ve bu şekilde bu yürüyüşler yaptırılıyor."

Türkiye, İsveç, Finlandiya ve NATO arasındaki 4'lü zirve başladı

"TERÖR SALDIRILARININ SORUMLUSU PKK"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de 4'lü zirve öncesi yeni ülkelerin NATO'ya katılması sırasında müttefiklerin güvenlik endişelerinin göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti: "Türkiye terör gibi konularda ciddi endişeler ifade etti. Hiçbir NATO ülkesinin terör saldırılarından Türkiye kadar zarar görmediğini hepimiz biliyoruz. Binlerce insan öldü. Bu terör saldırılarının sorumlusu PKK ve diğer gruplar. PKK bir terör örgütüdür. Sadece birçok NATO üyesi değil, Avrupa Birliği, Finlandiya ve İsveç de PKK'yı terör örgütü olarak tanımlamaktadır. Türkiye ile oturup terörle mücadele için nasıl daha fazla şey yapılabilir konusunu konuşacağız."

Türkiye, İsveç, Finlandiya ve NATO arasındaki 4'lü zirve başladı

"HİÇBİR ŞEY İÇİN SÖZ VERMİYORUM"

Terörle mücadelenin NATO için de güvenlik tehdidi olduğunu ifade eden Stoltenberg, iki ülkenin katılım sürecinde Türkiye'nin endişelerinin ele alınmasının meşru olduğunu dile getirdi. Stoltenberg, "Hiçbir şey için söz vermiyorum. Sadece şunu söyleyebilirim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto ve İsveç Başbakanı Andersson ile birçok kez konuştum. Bugün tekrar görüşeceğiz. Umarım ilerleme sağlarız. Önce görüşelim, daha sonra bilgi veririz." dedi.

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'NATO Zirvesi'ne hareketi öncesi basın toplantısı düzenledi: (1) Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'NATO Zirvesi'ne hareketi öncesi basın toplantısı düzenledi: (1) Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İsveç ve Finlandiya, NATO'ya üye olacaklarsa ittifakın 70 yıllık mensubu Türkiye'nin güvenlik endişelerini dikkate almak... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İsveç ve Finlandiya, NATO'ya üye olacaklarsa ittifakın 70 yıllık mensubu Türkiye'nin güvenlik endişelerini dikkate almak...
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya, Türkiye, İsveç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 4'lü zirve başladı! Türkiye ile NATO heyetinin yan yana oturması dikkat çekti - Son Dakika

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