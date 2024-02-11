ABD ve Mısır\'dan İsrail Başbakanı Netanyahu\'ya Refah operasyonu uyarısı

İsrail, 1,4 milyondan fazla Gazzelinin sığındığı Refah kentine kara operasyonu hazırlıklarını sürdürüyor. İsrail'in Refah kentine askeri operasyon yapılacağı yönündeki açıklamalarının kesin bir şekilde reddedildiği kaydeden Mısır, kente yönelik muhtemel bir kara saldırısının vahim sonuçları olacağı konusunda uyardı. ABD Başkanı Biden ise İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Refah operasyonunu "ciddi bir planlama yapılmadan" desteklemeyeceklerini söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Biden'ın görüşmede ABD'nin İsrail'in güvenliğine yönelik verdiği desteği bir kez teyit ettiği aktarılarak, görüşmede Gazze Şeridi'ndeki esirlerin serbest bırakılmasına yönelik devam eden çabaların ele alındığı ifade edildi.
Biden'ın Netanyahu'ya mümkün olan en kısa sürede tüm esirlerin serbest bırakılması için müzakerelerde kaydedilen ilerlemeden faydalanılması gerektiğini aktardığı belirtilen açıklamada, "Başkan ayrıca masum Filistinli sivillere yönelik insani yardımın artırılması ve sürekliliğinin sağlanması için acil ve spesifik adımlar atılması çağrısında bulundu" denildi.
Biden'ın görüşmede Netanyahu'ya ABD'nin İsrail'in Refah operasyonunu "ciddi bir planlama yapılmadan" desteklemeyeceğini yinelediği belirtilen açıklamada, "Başkan, Refah'ta barınan 1 milyondan fazla insanın güvenliğinin sağlanmasına yönelik inandırıcı ve uygulanabilir bir plan olmaksızın askeri operasyona devam edilmemesi gerektiği yönündeki görüşünü yineledi. İki lider yakın temas halinde kalma konusunda mutabık kaldılar" denildi.
Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail hükümetindeki üst düzey yetkililerin Gazze'nin güneyindeki Refah kentine askeri operasyon yapılacağı yönündeki açıklamalarının kesin bir şekilde reddedildiği kaydedildi. Açıklamada, İsrail, kente yönelik muhtemel bir kara saldırısının vahim sonuçları olacağı konusunda uyarılarak, Gazze'deki son güvenli bölge olması hasebiyle 1,4 milyondan fazla kişinin sığındığı kentin hedef alınmasının engellenmesi için tüm bölgesel ve uluslararası çabaların birleştirilmesi gerektiği vurgulandı.
Refah kentinin hedef alınması, insani yardımların engellenmesi ve Filistin halkının göç ettirilmesinin, uluslararası insan hakları ve Birleşmiş Milletler'in (BM) ilgili kararlarının apaçık ihlali olduğu kaydedilen açıklamada, Mısır'ın, ateşkese varılması ve esir takası için tüm taraflarla temaslarını sürdüreceği belirtildi.
Açıklamada, ayrıca uluslararası camiadan İsrail'e, harcanan çabalara olumlu yanıt vermesi ve gerilimi daha fazla tırmandırmaması için baskı yapması istendi.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 1 Şubat'ta Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesindeki İsrail birliklerini ziyaretinde yaptığı açıklamada, kara saldırılarını, Mısır sınırındaki Refah kentine taşıyacaklarını söylemişti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 4 Şubat'taki açıklamasında, Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarının işaretini vermişti.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın 6 Şubat'ta siyasi kaynaklara dayandırdığı haberde, Refah kentinde operasyonlara başlamadan önce kentin tahliye edileceği belirtilmişti.
İsrail Başbakanlık Ofisinden 9 Şubat'ta yapılan açıklamada, Netanyahu'nun, ordu ve güvenlik teşkilatına, Gazze Şeridi'nin güneyine saldırı düzenlenmesi ve buraya sığınmış yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin yerinden edilmesi için gerekli planın hazırlanması talimatını verdiği kaydedilmişti.
Son olarak bugün İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin, İsrail'in Gazze'deki saldırılarından kaçan yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı Refah kentine saldırıyı 3 kere onayladığı ve saldırı için hükümetten yeşil ışık beklediği bildirilmişti.
Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin kente sığınmasıyla birlikte 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'nin yaklaşık yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor.
İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerlerinin kalmayacağından endişe ediliyor.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 28 bin 176 Filistinli öldürüldü, 67 bin 784 kişi yaralandı.
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