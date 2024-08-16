TBMM'de kanlı kavgaya giden süreç resmi tutanaklarda - Son Dakika
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Politika

TBMM'de kanlı kavgaya giden süreç resmi tutanaklarda

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TBMM'de TİP Milletvekili Ahmet Şık ile AK Parti Milletvekili Alpay Özalan arasında yaşanan kavga Meclis tutanaklarına yansıdı. Tutanaklara göre TİP'li Ahmet Şık'ın, AK Parti sıralarına yönelik 'haysiyetsiz' ve 'terörist' sözlerini sarf ettiği tespit edildi. Şık'ın sözleri sonrası AK Parti Milletvekili Özalan'ın kürsüye gelerek Şık'a yumruk attığı ve kavganın başladığı ortaya çıktı.

16.08.2024 19:58
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ile AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan arasında yaşanan kavga Meclis tutanaklarına yansıdı.

TBMM'de, Hatay'dan milletvekili seçilen ve daha sonra milletvekilliği düşürülen Can Atalay için düzenlenen olağanüstü toplantı gergin başladı. Verilen 2. aranın ardından yeniden başlayan oturumda Alpay Özalan'ın kürsüde konuşan Ahmet Şık'a müdahalede bulunmasıyla ortalık karıştı, yumruklar havada uçuştu. Oturuma ise ara verildi.

Ahmet Şık ve Alpay Özalan arasındaki yumruklu kavga Meclis tutanaklarında

"HAYSİYETSİZ" VE "TERÖRİST" SÖZLERİNİ SARF ETMİŞ

Meclis basamaklarını kana bulayan Ahmet Şık ile Alpay Özalan arasındaki kavga, resmi tutanaklara da yansıdı. Tutanaklara göre TİP'li Ahmet Şık'ın, AK Parti sıralarına yönelik 'haysiyetsiz' ve 'terörist' sözlerini sarf ettiği tespit edildi.

Ahmet Şık ve Alpay Özalan arasındaki yumruklu kavga Meclis tutanaklarında

İşte o tutanaklar:

BAŞKAN – Değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 114'üncü Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

Görüşmelere kaldığımız yerden başlamadan önce bir hususu tekrar dikkatlerinize sunmak istiyorum.

BAŞKAN - Kürsüde elbette ki her hatibin dilediği gibi konuşma hakkı vardır ve burası serbest kürsüdür, milletin kürsüsüdür. Bu kürsüde konuşurken milletvekillerimizin yaralayıcı ve insanların şahsiyetini ilgilendiren bir dil kullanmaması, temiz bir dille konuşması, Meclisin mehabetine yakışır bir üslubu takınması hepimizin ortak arzusudur. O nedenle, bugün toplumu ilgilendiren çok önemli bir konuyu genel görüşme çerçevesinde Meclisimiz tartışacağı için herkes kanaatlerini özgürce söylemeli ama temiz bir dil bunun anahtarı olmalıdır diyorum. İnşallah, bundan sonraki hatiplerin buna fazlasıyla riayet edeceklerine inanıyorum.

Şimdi, Sayın Ahmet Şık'ı konuşmasını yapmak üzere davet ediyorum. (DEM PARTİ ve CHP sıralarından alkışlar)

AHMET ŞIK (İstanbul) – Usul tartışması açıldı ama burada usulü konuşmaya hiç gerek yok çünkü anayasasızlığın hüküm sürdüğü, kanunsuzluğun teamül hâline geldiği bu ülkede size mevzuat anlatacak falan değilim.

Din şarlatanlığınıza, göstermelik milliyetçiliğinize kanan, hırsızlığınızı, yolsuzluğunuzu, hukuksuzluğunuzu görmezden gelenleri… (AK PARTİ sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar)

HASAN ÇİLEZ (Amasya) – En büyük hırsız sizlersiniz!

AHMET ŞIK (Devamla) – …makbul vatandaş olarak gören sizlerden en çok duyduğumuz sözcükler ne biliyor musunuz?

BAŞKAN – Sayın Şık, lütfen temiz bir dille hitap edin.

AHMET ŞIK (Devamla) – "Vatan haini", "bölücü", "FETÖ'cü", "katil", "terörist…" (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) – Alçak!

BAŞKAN – Değerli milletvekilleri… Değerli milletvekilleri…

AHMET ŞIK (Devamla) – Sizden olmayan, suçlarınıza ortak olmayan herkese "terörist" dediğiniz için Can Atalay'a da "terörist" demeniz de hiç şaşırtıcı değil. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN – Sayın Şık, lütfen temiz bir dille hitap edin.

AHMET ŞIK (Devamla) – Ama herkes bilsin, tüm yurttaşlar bilsin: Bu ülkenin en büyük terör örgütü, hanedanlık mafyasıyla devlete çöken işte bu sıralarda oturanlar, en büyük teröristler de buradakilerdir. Bunu herkes bilmeli! (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) – En büyük terörist sensin sen! Alçak herif!

BAŞKAN – Sayın Şık, lütfen temiz bir dil kullanın. Sayın Şık, lütfen hakaret eden bir dil kullanmayın, temiz bir dil kullanın.

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) – Ahlaksız herif!

AHMET ŞIK (Devamla) – Hepinizin toplamının şu memlekete Can Atalay kadar hayrı dokunsa ömür boyu şükür namazı kılacak insanlarsınız. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

HASAN ÇİLEZ (Amasya) – Ahlaksız!

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) – Ahlaksız herif!

SALİHA SERA KADIGİL (İstanbul) – Ahlaksız sensin!

AHMET ŞIK (Devamla) – Şimdi "utanmaz" dedim, kızdınız ya ben size anlatayım: Ahlaktan bahsedecek en son sizsiniz… Bak birazcık ahlaka sahip olsanız bu adam Meclisi yönetemez! Neden biliyor musunuz?

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) – En büyük terörist sensin, sen.

BAŞKAN – Birleşime on beş dakika ara veriyorum.

AHMET ŞIK VE ALPAY ÖZALAN'A KINAMA CEZASI

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın birleşime ara verdiği sırada, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, kürsüye gelerek konuşma yapan Ahmet Şık'a yumruk attı. Kürsü ve çevresi bir anda savaş alanına döndü. Genel Kurul'da yaşanan arbede dolayısıyla TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ile AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'a kınama cezası verildi.

Ahmet Şık ve Alpay Özalan arasındaki yumruklu kavga Meclis tutanaklarında
Ahmet Şık ve Alpay Özalan arasındaki yumruklu kavga Meclis tutanaklarında
Ahmet Şık ve Alpay Özalan arasındaki yumruklu kavga Meclis tutanaklarında
Ahmet Şık ve Alpay Özalan arasındaki yumruklu kavga Meclis tutanaklarında
TBMM\'de kanlı kavgaya giden süreç resmi tutanaklarda

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Son Dakika Politika TBMM'de kanlı kavgaya giden süreç resmi tutanaklarda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Beyler Beyi: Alpay Özalan Meclisteki çelikten bileğimiz, demir yumruğumuzdur! Alpay Özalan Türkiye’dir! 15 14 Yanıtla
  • Trgtyldz: Alpay da sanki badigard lık için milletvekili olmuş. milletvekili orada milleti temsil ediyor. her zaman kavga ile gündemde. kavga ettiği kişilere baksan babası yaşındaki insanlar. ayıp 15 11 Yanıtla
  • Gursel kalen: Bu ağzı bozuk terbiyesizleri mecilise sokmamalı. Bunlar milletin temsilcisi olamaz. 9 4 Yanıtla
  • Mehmet ÇAKIRALP: Turkiyenin ozeti 5 2 Yanıtla
  • Hasan null: Apo Öcalan çağını kapatıp Alpay Özalan çağını açan tokat. ??? 4 2 Yanıtla

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