AK Parti\'li Çelik: Terör örgütünün kendini feshetmesi bir dönüm noktası olacaktır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti İmralı Heyeti'nin bugün gerçekleştirdiği dördüncü ziyarete ilişkin, "Terör örgütünün İmralı'dan yapılan çağrıdan sonra kongresini toplaması ve kendisini feshetmesi bir dönüm noktası olacaktır, silahların bırakılması bu çerçevede bir dönüm noktası olacaktır" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, PARTİYE KATILANLARA ROZETLERİNİ TAKTI

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezi'ndeki MKYK toplantısı, saat 16.39'da başladı. MKYK toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan Bursa Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı ile Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'e rozetlerini taktı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde, MKYK toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi. Çelik, 88 yaşında hayatını kaybeden Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis için Vatikan devletine ve Katolik ailesine başsağlığı diledi. Çelik, İstanbul'da tedavi süreci devam eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için üzüntülü olduklarını kaydederek, "İnşallah sağlığına kavuşacak ve yine eski enerjisiyle, güler yüzlülüğüyle bütün bu süreçlerde köprü kurma kabiliyetiyle ne olursa olsun o umudu ayakta tutan ve konuya sahiplenen yaklaşımıyla, gülümsemesiyle ve herkese umut dağıtan yaklaşımıyla inşallah onu en zamanda tekrar aynı enerjisiyle, aynı gülümsemesiyle ve umuduyla aramızda görmek, aynı çalışmalara devam ettiğini görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'ÇOK SAYIDA ODAĞIN FAALİYET HALİNDE OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu irade ve tarihi çağrıyla yepyeni bir sayfanın açıldığını söyleyen Çelik, "Dünyanın içinden geçtiği kaos ortamı göz önüne alındığında, önümüzde toplumsal birliğimizi derinleştirmenin, demokrasimizin ölçeğini büyütmenin ve yakın komşularımızdaki farklı halklarla daha çok dayanışma içerisinde olmanın ne kadar kıymetli olduğu herkes tarafından görülüyor. Etrafımızı daha çok kana bulamak isteyen, daha çok kaos çıkarmak isteyen, daha çok bölgede fitne siyaseti yoluyla kendi çıkarlarını garanti altına almak için bölge halklarına dönük olarak ayırt etmeksizin herkesin başına birtakım felaket senaryoları getirmek isteyen çok sayıda odağın faaliyet halinde olduğunu görüyoruz. Devletimiz ve siyasi tecrübemiz bütün bu müktesebata sahiptir. Şimdiye kadar bu geçtiğimiz zamanlar içerisinde defalarca bunlarla mücadele ettik. Bölge halklarının başına felaket getirmeye çalışanlara karşı bu dirayetli duruşu gösterdik. Tabii ki terörsüz Türkiye hedefi öncelikle vatandaşlarımızın faydasına olacak. Geleceğimizin terör yoluyla esir alınmasına, karşı geleceğimiz üzerinde bir takım ipotekler oluşturulmasına karşı Türkiye'nin artık bu sayfayı kapatması gerektiğinin ve önüne bu terör meselesinden kurtulmuş olarak ilerlemesi gerektiğinin en açık ifadesidir" diye konuştu.

Çelik, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Yakın zamanda bir takım gelişmelerle birlikte terörsüz Türkiye sürecinin doğru hedeflere doğru zamanlarda hem ülkemizin yararına olacak şekilde hem vatandaşlarımızın ortak gelecek idealine katkı sağlayacak şekilde hem de bölge halklarının dayanışmasına ve barışına katkı sağlayacak şekilde hayata geçeceğini hep beraber göreceğiz" dedi.

'TÜRKİYE, HIZLI VE ETKİLİ ADIMLAR ATARAK SONUÇLARA ULAŞACAKTIR'

Dünyada yeni düzen arayışının devam ettiğini kaydeden Çelik, "Burada güç dengesi nasıl şekillenecek ve tabii Türkiye söz konusu olduğunda da önümüzdeki dönemde Türkiye ne yapacak diye çok yoğun tartışmalar var. Burada tabii Türkiye'nin zihninin berrak olduğunu, Türkiye'nin devlet ajandasının ve devlet aklının berrak bir şekilde çalıştığını, kendi gündemine hakim olduğunu, kendi ajandasına hakim olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Bu terörsüz Türkiye'nin tabii ki Türkiye'nin terörden kurtulmasıyla ilgili olarak Türkiye'nin demokratik ölçeğinin büyümesi, Türkiye'deki siyasetin ölçeğinin büyümesi açısından, Türkiye'de siyasetin yeni ufuklara ulaşması açısından da önemli bir tarafı var. Kuşkusuz devletimizin niteliklerinden, Cumhuriyetimizden, demokrasimizden bir taviz söz konusu olmaksızın, devletimizin nitelikleri ve milletimizin tanımı konusunda herhangi bir tartışma, müzakere, pazarlık, al-ver süreci söz konusu olmaksızın ortak gelecek idealini, ortak vatan idealini, ortak değerler idealini daha da güçlendirecek şekilde bütün bu süreçler önümüzdeki dönemde yürütülecek. Bunun dışarıya yansımasına baktığınızda da söylediğim güç dengesinin yeniden şekillendiği bir ortamda herkes bölge halklarına yeni felaketler üretirken, bir tek Türkiye'nin bölge halkları arasında daha çok dayanışma, daha çok birliktelik, daha çok dirlik, daha çok birlik, ortak refah üretme konusundaki iradesinin pozitif olarak ayrıştığını ve bunun herkes tarafından takdir edildiğini görüyoruz. O sebeple Türkiye'nin bu müstakil, bu süreci doğru okuyan, çeşitli gruplaşmaların arkasına körü körüne takılmayan iradesi sayesinde önümüzdeki dönemde dünya güç sistemi nasıl şekillenecek sorusu, hemen arkasından Türkiye önümüzdeki dönemde ne yapacak sorusuyla bağlantılı olarak sorulmaktadır. Kuşkusuz Türkiye'nin buradaki kapasitesi devlet aklıyla, sabırla, teenniyle, bütün bu meseleleri iyi bir şekilde değerlendirerek ama gerektiğinde hızlı ve etkili adımlar atarak sonuçlara ulaşacaktır" diye konuştu.

Basın toplantısının ardından soruları cevaplayan Çelik, normal doğum kampanyasına yönelik eleştirilerin sorulması üzerine, "Bu konuda herhangi bir yanlış değerlendirme olmamasını da çok büyük bir hassasiyetle arzu ederiz. Biz kadınların herhangi bir şekilde tercihine ya da hayat tarzlarına bir dayatma ya da bir müdahale gibi algılanmasını da arzu etmeyiz. Burada birçok yerde de duyuyoruz, gerekli olmayan zamanlarda endikasyon üretecek şekilde birtakım tıbbi müdahaleler yapılıyor. Aslında bu tıbbi de olmuyor tabii gayri tıbbi bir müdahale olmuş oluyor. Tabii ki annenin sağlığı söz konusuysa, bebeğin sağlığı söz konusuysa doktor kararıyla bu işlemlere tabii ki uygun yol her zaman mümkündür. Tabii ki bunların yapılması söz konusu olacaktır. Burada önemli olan annenin ve bebeğinin sağlığının korunmasıdır" dedi.

CHP'nin Yozgat mitingiyle ilgili soruya ise Çelik, "Günün sonuna geliniyor, CHP'li işte siyasetçiler ya da CHP'li birtakım yayın organları bile sonuçta geliyor CHP'nin yaptığı bir mitingin başarılı olup olmadığını AK Parti'nin geçmişte aynı yerde yaptığı mitinglerle mukayese ediyor. Demek ki burada ölçü AK Parti'dir, AK Parti'nin yaptığı mitingdir. Biz meydanların partisiyiz, biz kitlelerin partisiyiz" diye konuştu.

'KARDEŞLİK İSTEYENLERİN LEHİNE BİR DURUM ORTAYA ÇIKACAK'

Çelik, DEM Parti İmralı heyetinin gerçekleştirdiği dördüncü ziyaret ile sürecin işleyişi ile ilgili sorulan soruya, "Terör örgütünün İmralı'dan yapılan çağrıdan sonra kongresini toplaması ve kendisini feshetmesi bir dönüm noktası olacaktır, silahların bırakılması bu çerçevede bir dönüm noktası olacaktır. Biraz evvel konuşmam sırasında çizdiğim çerçeve bakımından da bu herkes için bölgeyi terör üzerinden istikrarsızlaştırmak isteyenlerin aleyhine ama bölgede daha çok dayanışma, daha çok kardeşlik isteyenlerin, Türkiye'nin içinde birlik ve dirliğin pekişmesini isteyenlerin ve yakın coğrafyamızda bu bahsettiğim kardeşliğin, dayanışmanın güçlenmesini isteyenlerin de lehine bir durum ortaya çıkaracaktır. Biz süreci yakın bir şekilde takip ediyoruz, partimizde Cumhurbaşkanımızın Genel Başkanımızın talimatıyla bu terörsüz Türkiye sürecinin yakından takip edilmesi ve bunun siyasi olarak doğru bir şekilde konumlandırılması için kurulmuş bir heyet var. Bu heyet söyleyebilirim ki hemen hemen gün aşırı toplantı yaparak bu süreci yakından takip ediyor. Dediğim gibi buna hem Türkiye açısından hem de bölgedeki dayanışma, bölgedeki felaket senaryolarının engellenmesi açısından stratejik bir kazanım olarak değerlendiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bahçeli'nin ortaya koyduğu irade bunu güçlü bir şekilde sahiplenmektedir. Bu DEM Parti'nin yaptığı ziyaretler çerçevesinde de burada bütün görüşler açık bir şekilde konuşulmuştur" dedi.