AK Parti Sözcüsü Çelik: Netanyahu hükümeti yargılanmalıdır

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İnsanlık tarihinin en soykırımcı hükümeti olarak Netanyahu hükümeti muhakkak surette yargılanmalıdır" dedi.

Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklama yaptı. Çelik, toplantıda; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iç ve dış siyasi olaylara ilişkin değerlendirmelerde bulunduğunu, Dış İlişkiler Başkanlığı, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı, Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı ile Gençlik Kolları Başkanlığı'nın sunum yaptığını belirtti.

'İSRAİL ÇAĞRILARIN HİÇBİRİNE UYMUYOR'

Ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinen Çelik, Gazze'deki insanlık dışı tablonun giderek yoğunlaştığını kaydederek, "İnsanların ölümden kaçmak için büyük bir göç dalgası halinde Gazze'nin içinde hareket etmeleri orada ne kadar büyük bir yoksunluk ve yokluk içerisinde yaşadıklarını gösteriyor. Artık son bombalamalarda insanların cesetlerine bile ulaşılamıyor. İnsanlık tarihinin en soykırımcı hükümeti olarak Netanyahu hükümeti muhakkak surette yargılanmalıdır. Bugün Fransa, Almanya ve İngiltere, Gazze'ye insani yardım erişiminin tam olarak açılması için çağrı yaptılar. Tabii bu çağrılar sadece İslam dünyasından gelmiyor, herhangi bir demokrasiye sahip ülkeler ve Gazze konusunda hassasiyet sahibi bütün ülkelerin yaptığı çağrılar var ama İsrail bu çağrıların hiçbirine uymuyor" ifadelerini kullandı.

'KATLİAM VE AHLAKSIZLIKTA YARIŞIYORLAR'

Çelik, İngiltere, Fransa, Almanya ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan ateşkes çağrılarına İsrail'in olumlu karşılık vermediğini vurgulayarak, "Hatta bu çağrılara daha çok insan öldürme şeklinde cevap veren İsrail'e karşı yaptırım ne olacak? Dikkat ederseniz, uluslararası toplumda ne zaman bir ateşkes iradesi yükseliyor, İsrail o sırada bir suikast ya da saldırı gerçekleştiriyor. Bu ateşkes iradesini sabote etmek için İsrail'in ortaya koyduğu bir tutum. Daha önce de ifade ettim; İsrail'in Dışişleri Bakanı, Hitler'in Dışişleri Bakanı Ribbentrop gibi davranmaya devam ediyor. Netanyahu şebekesi birbiriyle katliam ve ahlaksızlıkta yarışıyorlar. En son İsrail Maliye Bakanı çıktı, 'Gazzelilerin açlığa terk edilmesinin İsrail'in hakkı olduğunu' savundu. Bunun karşısında Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve İngiltere Dışişleri Bakanı'ndan 'Bu bir alçaklıktır, insanlık suçudur' diye ağır ifadelerle cevap verildi. Ama tecavüzleri ve insanların açlığa mahkum edilmesini savunan bir cinayet şebekesi ile karşı karşıyayız. Haniye'nin şehit edilmesi de tam olarak barış çağrılarının yükseldiği ve Haniye'nin de barış konusunda yüksek bir sesle seslendiği dönemde oldu. Amerika Başkanı Biden, Katar Emiri ve Mısır Cumhurbaşkanı tarafından üçlü bir deklarasyon ile barış çağrıları yapılırken İsrail'in buna cevabı ne oldu; bir okulu bombaladı" diye konuştu.

'AK PARTİ HER ZAMAN 18 YAŞINDA'

Daha sonra vatandaşları AK Parti'nin 23'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle 14 Ağustos Çarşamba günü parti genel merkezinde düzenlenecek etkinliğe davet eden Çelik, "AK Parti, Türkiye'de büyük reformlar gerçekleştirmiş, büyük devrimlere imza atan bir halk hareketi olarak doğmuş ve millet siyasetini devlet hayatına yansıtmış büyük bir siyasi yürüyüşün adıdır. AK Parti hem Türkiye'nin en büyük partisi olarak yoluna devam etmektedir hem de dünya siyasetinde marka haline gelmiştir. Gerçekleştirdiğimiz reformlar, değişimler, dönüşümler, demokratik devrimler ile Cumhuriyetimizin demokrasiyle taçlanması, devlet hayatına millet odaklı siyasetin hakim olması, sivil siyasetin üstünlüğünün her türlü vesayet karşısında korunması ve Türkiye'nin, 'Türkiye Yüzyılı' hedefleri çerçevesinde daha ileriye yürümesi için büyük bir yolculuğun ve mücadelenin adıdır. Vesayet ile içeriden ve dışarıdan yapılan saldırılarla, bilinen ve bilinmeyen suikast girişimleriyle, sabotajlarla mücadele ederek bugünlere gelinmiştir. Bundan sonrasında da inşallah Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın liderliğinde bu hizmet, bu mücadele, değişim, dönüşüm, Türkiye'yi geleceğe taşıma iradesi yoluna devam edecektir. Yeni anayasa çalışmaları bağlamında bugünkü sunumlar neticesinde alınan kararlar çerçevesinde kurultaylar düzenleyeceğiz, vatandaşlarımızı ve uzmanları dinleyeceğiz. Cumhurbaşkanımız bu yaz için vatandaşlarımızla daha çok buluşmak için teşkilatlarımıza tam bir seferberlik talimatı vermiştir. 23'üncü yılımızı partimizin 18 yaşındaki dinamizmi ile kutlayacağız. 20'nci, 23'üncü ve 30'uncu yılı olsa da AK Parti her zaman 18 yaşında olmaya devam edecek" dedi.

'KILIÇDAROĞLU'NA BİR MESAJ GÖNDERİLMEDİ'

Ardından basın mensuplarının soruları yanıtlayan Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek için aracı gönderdiği iddiasına ilişkin de "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Sayın Kılıçdaroğlu'na gönderilmiş böyle bir mesaj yoktur. Bu bilgi doğru değildir, bu beyan doğru bir beyan değildir. Herhangi bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bu bahsedildiği şekilde bir mesaj gönderilmemiştir. Herhangi bir görüşme, buluşma, konuşma için bir mesaj iletilmemiştir. Bu mesele doğru değildir" ifadelerini kullandı.

'MECLİS BAŞKANININ ÇAĞRISINI DEĞERLENDİRECEĞİZ'

Çelik, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay ile ilgili TBMM'de düzenlenmesi beklenen oturuma partisinin katılıp katılmayacağına ilişkin soruya da "Meclis Başkanımızın çağrısı var. AK Parti olarak bugün akşam ve yarın konuyu ele alacağız, değerlendireceğiz. O değerlendirmemizin neticesinde oluşacak tutumu paylaşacağım" diye yanıt verdi.