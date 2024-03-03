Antalya Diplomasi Forumu 2024 Son Buldu - Son Dakika
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Politika

Antalya Diplomasi Forumu 2024 Son Buldu

Antalya Diplomasi Forumu 2024 Son Buldu

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) tamamlandı. Forumda küresel meseleler, krizler ve diğer konular uzmanlar tarafından tartışıldı. Ayrıca sergiler ve etkinlikler de düzenlendi. AA standı da ilgi gördü.

03.03.2024 14:26
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Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve 148 ülkeden 4 bin 700 kişinin katıldığı Antalya Diplomasi Forumu (ADF) tamamlandı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Antalya'nın Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen ADF 2024, üçüncü gün etkinlikleriyle sona erdi.

"Krizler Döneminde Diplomasiyi Öne Çıkarmak" ana temasıyla düzenlenen forumda, küresel meselelerin ve krizlerin yanı sıra iklim değişikliği, göç, İslam karşıtlığı, ticaret savaşları ve yapay zeka başta olmak üzere, birçok konu uzmanlar tarafından tartışıldı.

2021 yılında yaklaşık 2 bin kişinin katılım sağladığı ADF'ye, bu yıl 148 ülkeden 4 bin 700 kişi katıldı.

Diplomatların ve siyasilerin yanı sıra öğrencilerin, akademisyenlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve iş dünyasının temsilcilerinin katıldığı panelde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Gazzeli çocukların yaptığı resimlerin de yer aldığı "Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi" düzenlendi.

Refik Anadol'un sergisi ile Türkiye'nin diplomasi tarihinin ne kadar zengin olduğunu ortaya koyan, "Türkiye Yüzyılı" ile beraber bu diplomasinin hangi noktaya geldiğini, nasıl Türkiye'yi bölgesel ve küresel güç haline dönüştürdüğünü gösteren "Diplomasi Tüneli" de dikkati çekti.

Medya partneri AA'nın standı forumda ilgi gördü

Forumda AA standı çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı. Ziyaretçilere, AA'nın, İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçlarını belge niteliğindeki fotoğraflarla gözler önüne serdiği "Kanıt" kitabı hediye edildi.

Burada "Kanıt" kitabını inceleyenler arasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Esvatini Kralı 3. Mswati, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Bangladeş Dışişleri Bakanı Muhammad Hasan Mahmud, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic, Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakan Vekili Ali Omar Balad, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu, Sudan Dışişleri Bakan Vekili Ali es-Sadık, Lüksemburg Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Xavier Bettel, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Bahreyn Dışişleri Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Şeyh Abdulla Ahmed Bin Hamad Al Khalifa, Uganda Dışişleri Bakanı Jeje Odongo, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Genel Sekreteri Büyükelçi Lazar Comanescu, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Diplomasi Başdanışmanı Dr. Enver Gargaş, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ve Venezuela Dışişleri Bakan Yardımcısı Coromoto Godoy Calderon??????? yer aldı.

Bunların yanı sıra, Srı· Lanka Dışı·şlerı· Devlet Bakanı Tharaka Balasurıya, Moldova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi, Güney Afrika İlişkiler ve İşbirliği Bakan Yardımcısı Naledi Pandor, Batı Trakya'daki DEB Partisi Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ziyaretçi, AA standını gezerek, "Kanıt" kitabını inceledi.

Kaynak: AA

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