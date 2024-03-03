Antalya Diplomasi Forumu 2024 Son Buldu

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve 148 ülkeden 4 bin 700 kişinin katıldığı Antalya Diplomasi Forumu (ADF) tamamlandı.
Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Antalya'nın Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen ADF 2024, üçüncü gün etkinlikleriyle sona erdi.
"Krizler Döneminde Diplomasiyi Öne Çıkarmak" ana temasıyla düzenlenen forumda, küresel meselelerin ve krizlerin yanı sıra iklim değişikliği, göç, İslam karşıtlığı, ticaret savaşları ve yapay zeka başta olmak üzere, birçok konu uzmanlar tarafından tartışıldı.
2021 yılında yaklaşık 2 bin kişinin katılım sağladığı ADF'ye, bu yıl 148 ülkeden 4 bin 700 kişi katıldı.
Diplomatların ve siyasilerin yanı sıra öğrencilerin, akademisyenlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve iş dünyasının temsilcilerinin katıldığı panelde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Gazzeli çocukların yaptığı resimlerin de yer aldığı "Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi" düzenlendi.
Refik Anadol'un sergisi ile Türkiye'nin diplomasi tarihinin ne kadar zengin olduğunu ortaya koyan, "Türkiye Yüzyılı" ile beraber bu diplomasinin hangi noktaya geldiğini, nasıl Türkiye'yi bölgesel ve küresel güç haline dönüştürdüğünü gösteren "Diplomasi Tüneli" de dikkati çekti.
Medya partneri AA'nın standı forumda ilgi gördü
Forumda AA standı çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı. Ziyaretçilere, AA'nın, İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçlarını belge niteliğindeki fotoğraflarla gözler önüne serdiği "Kanıt" kitabı hediye edildi.
Burada "Kanıt" kitabını inceleyenler arasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Esvatini Kralı 3. Mswati, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Bangladeş Dışişleri Bakanı Muhammad Hasan Mahmud, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic, Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakan Vekili Ali Omar Balad, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu, Sudan Dışişleri Bakan Vekili Ali es-Sadık, Lüksemburg Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Xavier Bettel, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Bahreyn Dışişleri Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Şeyh Abdulla Ahmed Bin Hamad Al Khalifa, Uganda Dışişleri Bakanı Jeje Odongo, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Genel Sekreteri Büyükelçi Lazar Comanescu, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Diplomasi Başdanışmanı Dr. Enver Gargaş, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ve Venezuela Dışişleri Bakan Yardımcısı Coromoto Godoy Calderon??????? yer aldı.
Bunların yanı sıra, Srı· Lanka Dışı·şlerı· Devlet Bakanı Tharaka Balasurıya, Moldova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi, Güney Afrika İlişkiler ve İşbirliği Bakan Yardımcısı Naledi Pandor, Batı Trakya'daki DEB Partisi Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ziyaretçi, AA standını gezerek, "Kanıt" kitabını inceledi.
Son Dakika › Politika › Antalya Diplomasi Forumu 2024 Son Buldu - Son Dakika
Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, partisinin Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisi olduğunu belirterek, 31 Mart seçimlerine damga vuracaklarını söyledi. Erbakan, yerel seçimlerde iktidar olmayı hedeflediklerini ifade etti.
Kırklareli'nde belediye başkanlığı için CHP'den aday gösterilmeyen Serdar Türker, adaylıktan çekilmesi için daire başkanlığı ve şoförlü makam aracı teklif edildiğini iddia etti.
Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Yılmaz Büyükerşen, “Sizlerden asla ayrılmıyorum. Ayşe Ünlüce’yi sizlere emanet ediyorum. Ahmet Ataç ve Kazım Kurt ile birlikte Cumhuriyetçi Türk kadınının, bir hukukçunun, bizim yanımızda yetişen bir adayın kazanabileceğini gösterin” dedi.
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AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Eyüpsultan'da düzenlenen Doğu ve Güneydoğu İstişare Toplantısı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Kurum, konuşmasında Ekrem İmamoğlu'nun AK Parti'nin Rabia işareti ile dalga geçmesine tepki gösterdi ve İstanbul'un 5 yılı ziyan edildiğini belirtti. Ayrıca, Kurum, İstanbul'un tüm ilçelerinde hizmetler yaptıklarını ve milletin teveccühüne mazhar olduklarını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muğla mitingine gençler, kadınlar ve çocukların yanı sıra refakatçileri ile gelen yaşlı vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Erdoğan'ı görmek için gelen 85 yaşındaki Ünal Doğu, 'Allah, onu başımızdan eksik etmesin' diyerek, Erdoğan hayranı olduğunu söyledi. Miting alanına akın edenler arasında gençler, kadınlar ve çocuklar kadar refakatçileri ile gelen yaşlılar da dikkat çekti.
Yerel seçim çalışmaları çerçevesinde Isparta'ya gelen HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Gazze'de yaşanan soykırıma dikkat çekerek, "Gazze'deki soykırım, o vahşet devam ettiği müddetçe bizim içimizden şarkılı, türkülü, müzikli, seçim kampanyaları yapmak gelmiyor" dedi.
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ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde meydana gelen grizu faciasının 32. yıl dönümünde maden şehitlerini anma mesajı yayınladı. Özölçer, faciada hayatını kaybeden 263 madenciye saygı ve minnetle yaklaşıldığını belirtti ve benzer acıların bir daha yaşanmamasını temenni etti.
Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Birol Aydın, İstanbul'da daha iyi bir yaşamın mümkün olduğunu anlatarak 31 Mart'ta ipi göğüslemek istediklerini söyledi. Aydın, esnaf ziyaretlerinde vatandaşların hayat pahalılığı şikayetlerini dinledi ve İBB Başkanı olduğu takdirde birtakım iyileştirmeler yapılması gerektiğini belirtti.
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