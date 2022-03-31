Area'dan yeni araştırma: Cumhur eriyor! Seçmenden Tansu Çiller'e vize yok! Kararsızlar yüzde 20'ye dayandı - Son Dakika

Area Araştırma'nın Mart 2022'de yaptığı araştırmada çarpıcı veriler ortaya çıktı.
"Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlarda Cumhur İttifakı'ndaki erimenin devam ettiği görüldü.
Geçerli oylar üzerinden ankete yansıyan oy oranları şöyle oldu:
AK Parti: 31,1
CHP: 27,3
İYİ Parti: 16,0
HDP: 10,3
MHP: 8,3
DEVA: 3,1
SP: 1,0
Gelecek: 1,0
DP: 0,5
Diğer: 1,4
Toplam oylar üzerinden oy verme eğilimlerine bakıldığında ise yüzde 20,1 oranında kararsızlar kitlesi ortada duruyor. Araştırmada gündemde olan birçok konu da yer aldı.
İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin tek liste halinde seçime girmeleri durumunda oy verme davranışınız nasıl olur?
Oy veririm: 27,7.Kararsız kalırım:19,0Oy vermem: 53,3
DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin tek liste halinde seçime girmeleri durumunda oy verme davranışınız nasıl olur?
Oy veririm: 16,5. Kararsız kalırım: 19,7.Oy vermem: 63,9
Önümüzdeki dönem milletvekili seçiminde seçim barajının %7 olması halinde parti tercihinizde bir değişiklik olur mu?
Evet: 14,8, Hayır: 74,8, Kararsız: 10,5
Tansu Çiller ile ilgili kanaatiniz nedir?
Olumlu: 19,7. Olumsuz: 68,5. Fikrim yok: 11,8
Eski Başbakan Tansu Çiller parti kurarak aktif siyasete geri dönerse bunu nasıl karşılarsınız?
Olumlu: 18,6. Olumsuz: 71,4. Fikrim yok: 10,8
Tansu Çiller'in lideri olduğu partiye oy verme davranışınız nasıl olur?
Oy veririm: 7,3. Oy vermem: 76,8. Kararsız: 15,9
Kemal Kılıçdaroğlu'nun "En geç 2 yıl içinde Suriyeli kardeşlerimizi davulla zurnayla kendi ülkelerine yolcu edeceğiz" çıkışını nasıl karşıladınız?
Olumlu: 60,8. Olumsuz:32,8. Fikrim yok: 6,4
R. Tayyip Erdoğan'ın "Ana muhalefet, 'biz seçimi kazandığımızda mültecileri ülkelerine göndereceğiz' diyor. Biz göndermeyeceğiz. Biz ev sahipliğine devam edeceğiz" çıkışını nasıl karşıladınız?
Olumlu: 23,3. Olumsuz: 70,0. Fikrim yok: 6,7
Meral Akşener'in "Atatürk'e TV ekranlarından ve gazete sayfalarından yapılan edep ve ahlak dışı beyanlar yeni değil. Esas olan bir savcının gereğini yapmamasıdır" çıkışını nasıl karşıladınız?
Son Dakika › Politika › Area'dan yeni araştırma: Cumhur eriyor! Seçmenden Tansu Çiller'e vize yok! Kararsızlar yüzde 20'ye dayandı - Son Dakika