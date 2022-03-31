Area'dan yeni araştırma: Cumhur eriyor! Seçmenden Tansu Çiller'e vize yok! Kararsızlar yüzde 20'ye dayandı - Son Dakika
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Area'dan yeni araştırma: Cumhur eriyor! Seçmenden Tansu Çiller'e vize yok! Kararsızlar yüzde 20'ye dayandı

31.03.2022 08:53
Area'dan yeni araştırma: Cumhur eriyor! Seçmenden Tansu Çiller'e vize yok! Kararsızlar yüzde 20'ye dayandı

AREA Araştırma'nın son anketinin sonuçları belli oldu. Cumhur İttifakı'ndaki erime devam ederken kararsızlar kitlesinin oranı dikkat çekti. Araştırmada kararsız kitle dikkat çekerken; Kılıçdaroğlu'nun Suriyelileri ülkelerine gönderme yönündeki açıklamasının seçmen tarafından olumlu bulunduğu, Erdoğan'ın "göndermeyeceğiz" açıklamasının ise benimsenmediği tespit edildi.

Area Araştırma'nın Mart 2022'de yaptığı araştırmada çarpıcı veriler ortaya çıktı.

"Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlarda Cumhur İttifakı'ndaki erimenin devam ettiği görüldü.

Geçerli oylar üzerinden ankete yansıyan oy oranları şöyle oldu:

Area'dan yeni araştırma: Cumhur eriyor! Seçmenden Tansu Çiller'e vize yok! Kararsızlar yüzde 20'ye dayandı

AK Parti: 31,1

CHP: 27,3

İYİ Parti: 16,0

HDP: 10,3

MHP: 8,3

Area'dan yeni araştırma: Cumhur eriyor! Seçmenden Tansu Çiller'e vize yok! Kararsızlar yüzde 20'ye dayandı

DEVA: 3,1

SP: 1,0

Gelecek: 1,0

DP: 0,5

Diğer: 1,4

İKİ AYRI SENARYO: KARARSIZLARA DİKKAT

Toplam oylar üzerinden oy verme eğilimlerine bakıldığında ise yüzde 20,1 oranında kararsızlar kitlesi ortada duruyor. Araştırmada gündemde olan birçok konu da yer aldı.

İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin tek liste halinde seçime girmeleri durumunda oy verme davranışınız nasıl olur?

Area'dan yeni araştırma: Cumhur eriyor! Seçmenden Tansu Çiller'e vize yok! Kararsızlar yüzde 20'ye dayandı

Oy veririm: 27,7.Kararsız kalırım:19,0Oy vermem: 53,3

DEVA, GELECEK, SAADET VE DEMOKRAT PARTİ TEK LİSTE OLURSA

DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin tek liste halinde seçime girmeleri durumunda oy verme davranışınız nasıl olur?

Oy veririm: 16,5. Kararsız kalırım: 19,7.Oy vermem: 63,9

SEÇİM BARAJININ TERCİHLERE ETKİSİ

Önümüzdeki dönem milletvekili seçiminde seçim barajının %7 olması halinde parti tercihinizde bir değişiklik olur mu?

Area'dan yeni araştırma: Cumhur eriyor! Seçmenden Tansu Çiller'e vize yok! Kararsızlar yüzde 20'ye dayandı

Evet: 14,8, Hayır: 74,8, Kararsız: 10,5

TANSU ÇİLLER SİYASETE DÖNERSE...

Tansu Çiller ile ilgili kanaatiniz nedir?

Olumlu: 19,7. Olumsuz: 68,5. Fikrim yok: 11,8

Area'dan yeni araştırma: Cumhur eriyor! Seçmenden Tansu Çiller'e vize yok! Kararsızlar yüzde 20'ye dayandı

Eski Başbakan Tansu Çiller parti kurarak aktif siyasete geri dönerse bunu nasıl karşılarsınız?

Olumlu: 18,6. Olumsuz: 71,4. Fikrim yok: 10,8

Tansu Çiller'in lideri olduğu partiye oy verme davranışınız nasıl olur?

Oy veririm: 7,3. Oy vermem: 76,8. Kararsız: 15,9

KILIÇDAROĞLU'NUN SURİYELİLER AÇIKLAMASI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "En geç 2 yıl içinde Suriyeli kardeşlerimizi davulla zurnayla kendi ülkelerine yolcu edeceğiz" çıkışını nasıl karşıladınız?

Area'dan yeni araştırma: Cumhur eriyor! Seçmenden Tansu Çiller'e vize yok! Kararsızlar yüzde 20'ye dayandı

Olumlu: 60,8. Olumsuz:32,8. Fikrim yok: 6,4

ERDOĞAN'IN SURİYELİLER AÇIKLAMASI

R. Tayyip Erdoğan'ın "Ana muhalefet, 'biz seçimi kazandığımızda mültecileri ülkelerine göndereceğiz' diyor. Biz göndermeyeceğiz. Biz ev sahipliğine devam edeceğiz" çıkışını nasıl karşıladınız?

Area'dan yeni araştırma: Cumhur eriyor! Seçmenden Tansu Çiller'e vize yok! Kararsızlar yüzde 20'ye dayandı

Olumlu: 23,3. Olumsuz: 70,0. Fikrim yok: 6,7

AKŞENER'İN ATATÜRK AÇIKLAMASI

Meral Akşener'in "Atatürk'e TV ekranlarından ve gazete sayfalarından yapılan edep ve ahlak dışı beyanlar yeni değil. Esas olan bir savcının gereğini yapmamasıdır" çıkışını nasıl karşıladınız?

Area'dan yeni araştırma: Cumhur eriyor! Seçmenden Tansu Çiller'e vize yok! Kararsızlar yüzde 20'ye dayandı
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Son Dakika Politika Area'dan yeni araştırma: Cumhur eriyor! Seçmenden Tansu Çiller'e vize yok! Kararsızlar yüzde 20'ye dayandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Area'dan yeni araştırma: Cumhur eriyor! Seçmenden Tansu Çiller'e vize yok! Kararsızlar yüzde 20'ye dayandı - Son Dakika
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