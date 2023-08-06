Eski bakanlardan Namık Kemal Zeybek tarafından ATA Parti kuruldu!

Siyaset hayatına ilk olarak 60'lı yıllarda atılan Namık Kemal Zeybek, ATA Parti'yi kurdu. Eski Kültür Bakanı olan ve 2011-2012 aralığında Demokrat Parti Genel Başkanlığını yürüten Zeybek'in ATA Parti'nin 40 kişilik Kurucular Kurulu toplandı.

ATA PARTİ'NİN ANA POLİTİKASI AÇIKLANDI

Partiden yapılan açıklamada, partinin ana politikasının, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçekleştirdiği Türk devrimini, bilgi çağı gerçekleriyle yeniden yorumlayarak, yeniden Türk devrimini tasarlamak olduğu belirtildi.

BAŞKANLIK DİVANI YÖNETİCİLERİ BELİRLENDİ

Partinin 40 kişilik Kurucular Kurulu da toplanarak, Parti Merkez Başkanlık Divanı yöneticilerini belirledi. Partinin kurucu genel başkanlığına, Namık Kemal Zeybek oy birliğiyle seçildi.

NAMIK KEMAL ZEYBEK KİMDİR?

Namık Kemal Zeybek, 1944 yılında Bayburt'un Kitre köyünde doğdu. 1966 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Çayeli, Rize; Pazaryeri, Bilecik; Şiran, Gümüşhane; Ilgaz, Çankırı; Tortum, Erzurum; Kahta, Adıyaman ve Keles, Bursa ilçelerinde 10 yıl kaymakamlık yaptı. 1977 yılında Gün Sazak'ın Gümrük ve Tekel Bakanlığı döneminde, bu bakanlıkta müsteşarlık yaptı. Siyasete Alparslan Türkeş ile beraber CMKP'de başlayan Zeybek, aynı partide gençlik kolları genel başkanı oldu. 12 Eylül Darbesi öncesi Milliyetçi Hareket Partisi içinde aktif görev yapan Zeybek, darbenin ardından, "MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası"nda sanık olarak yargılandı; Mamak Askeri Cezaevi'nde kaldı.

ZEYBEK HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

1983-1987 yıllarında Doğan Haber Ajansı'nda 4 yıl koordinatör olarak çalıştı. 1987 yılında yapılan genel seçimlerde Anavatan Partisi İstanbul Milletvekili seçildi. 1989-1991 yılları arasında Turgut Özal Başbakanlığında yeniden kurulması için çalıştığı Kültür Bakanlığı'nın ilk Kültür Bakanı oldu.

1992-1994 yıllarında, Süleyman Demirel'in başbakanlığı döneminde, Büyükelçi unvanıyla Başbakanlık Başdanışmanlığı yaptı. Türkiye ile Türk Dünyası'nın koordinasyonunu gerçekleştirdi. 1994-1995 yılları arasında aynı konuyla görevli olarak Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevinde bulundu.

ZEYBEK HANGİ PARTİLERDE YER ALDI?

1995 yılında yapılan Milletvekilliği genel seçimlerinde Doğru Yol Partisi İstanbul Milletvekili olarak tekrar meclise girdi ve 1997 yılına kadar Türkiye Cumhuriyeti Gümrüklerden Sorumlu Devlet Bakanlığı yaptı. 1999 Türkiye genel seçimleri'nde MHP'den Eskişehir 2.sıra milletvekili adayı oldu. Fakat seçilemedi. 2002 Türkiye genel seçimleri'nde MHP'den Eskişehir 1.sıra milletvekili adayı oldu fakat Partisi barajı geçemediğinden ve yeterli oyu alamadığından dolayı seçilemedi. 18 Ekim 1993- Temmuz 2006 yılları arasında, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevini yürüten Zeybek, 2007 yılı Ocak ayında BBP'ye geçti ve bu partide ilk önce Genel Başkan Başdanışmanlığı ve sonra Genel Sekreter oldu. Aynı yıl ağustos ayında partisinden istifa etti.

2010 yılında katıldığı Demokrat Parti'nin 15 Ocak 2011 tarihinde gerçekleştirilen 10. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkanlık seçiminin üçüncü turunda 586 oyun 566'sını alarak Genel Başkan seçildi. 1 yıl görevde kaldı. Ahmet Yesevi Vakfı, Ahmet Yesevi Üniversitesi'ne Yardım Vakfı başkanlığı görevlerini ve Ata Derneği Genel Başkanlığını yürütmekte olan Namık Kemal Zeybek'in; Bilgi Sevgi Hoşgörü, Ülkü Yolu, Milli Kültür Meselemiz, Türk Olmak, Çağı Yakalamak, Ahmet Yesevi Yolu ve Hikmetler, AB Seyir Defteri, Bilgi Çağından Globalizme, Türk'üm ve Işığa Doğru adıyla yayımlanmış kitapları bulunmaktadır. 2015 Genel Seçimlerinde MHP'den Tunceli milletvekili aday adayı olduğunu açıklamıştır. Fakat adaylığı genel merkez tarafından onaylanmamıştır.