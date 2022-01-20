Avrasya sordu vatandaş cevapladı! Millet İttifakı 3,3 puan öne geçti - Son Dakika

Avrasya Araştırma 9-14 Ocak arasında 26 ilde 1260 kişi ile gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını açıkladı. Ankette ilk olarak "Sizce bir erken seçim yapılsa bunu hangi ittifak kazanır?" sorusu soruldu. Yanıtlar şöyle oldu:

Bilmiyorum: 10

Ortada geçer: 22.1

Millet İttifakı kazanır: 35.6

Cumhur İttifakı kazanır: 32.3

Ankette seçim güvenliğine dair sorular da soruldu.

SEÇİMLERDE HİLE YAPILACAĞINI DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?

Bilmiyorum: 10.2

Evet muhalefetin hile yapacağını düşünüyorum: 6.7

Evet iktidarın hile yapacağını düşünüyorum: 57.2

Hayır hile yapılacağını düşünmüyorum: 25.9

SEÇİMLERDE OY KULLANANLARIN İKİNCİ KEZ OY KULLANMAMASI İÇİN PARMAK BOYASI UYGULAMASINA GEÇİLMELİ MİDİR?

Evet geçilmelidir: 59.9

Hayır Gerekli değil: 35.1

Bilmiyorum: 5

MUHALEFET PARTİLERİNİN SANDIK GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYACAĞINA İNANIYOR MUSUNUZ?

(Bu soru Cumhur İttifakı'na oy vereceğini söyleyenlere sorulmamıştır)

Kararsızım: 13.3

Hayır muhalefete bu konuda güvenmiyorum: 72.6

Evet muhalefet sandık güvenliğini sağlar: 14.1

OLASI BİR SEÇİMDE SANDIK GÜVENLİĞİ KONUSUNDA GÖREV ALMAYI DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?

(Cumhur İttifakı'na oy vereceklere sorulmamıştır)

Kararsızım: 6.8

Hayır düşünmüyorum: 50.7

Evet düşünüyorum: 22.3

SİZCE EKONOMİK KRİZ VAR MI, VARSA NE SEVİYEDE BİR KRİZ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORSUNUZ?

Küçük çaplı bir ekonomik kriz var: 1.4

Geçici bir ekonomik kriz var: 11.2

Büyük bir ekonomik kriz var: 13.9

Çok büyük bir ekonomik kriz var: 73.5

ENFLASYON KONUSUNDA HÜKÜMETİ BAŞARILI BULUYOR MUSUNUZ?

Başarısız: 76

Ne başarılı ne başarısız: 14.2

Başarılı: 9.8

ERKEN SEÇİM YAPILMASINI DESTEKLER MİSİNİZ?

Fikrim yok: 12.6

Hayır desteklemem: 27.3

Evet desteklerim: 60.1

BU PAZAR ERKEN SEÇİM OLSAYDI HANGİ PARTİYE OY VERİRDİNİZ?

BU PAZAR ERKEN SEÇİM OLSAYDI HANGİ PARTİYE OY VERİRDİNİZ?

(Kararsızlar dağıtıldıktan sonra)

AK Parti: 30.6

CHP: 28.6

İYİ Parti: 11.3

HDP: 11

MHP: 5.8

DEVA: 5.6

Gelecek Partisi: 1.5

Saadet Partisi: 1.1

Memleket: 0.9

Demokrat Parti: 0.9

Türkiye İşçi Partisi: 0.9

BTP: 0.8

Diğer: 1

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE TAYYİP ERDOĞAN TEKRAR ADAY OLSA OY VERİR MİSİNİZ?

Evet oy vereceğim: 33.4

Hayır oy vermeyeceğim: 55.1

Diğer adaylara bağlı/Kararsızım/Oy kullanmam: 11.5

KEMAL KILIÇDAROĞLU MUHALEFETİN ÇATI ADAYI OLSA OY VERİR MİSİNİZ?

Kemal Kılıçdaroğlu: 41.1

Tayyip Erdoğan: 35.2

Kararsızım fakat büyük ihtimalle Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veririm: 12.8

Kararsızım fakat büyük ihtimalle Tayyip Erdoğan'a oy veririm: 6.8

Oy kullanmam: 4.1

EKREM İMAMOĞLU MUHALEFETİN ÇATI ADAYI OLSA OY VERİR MİSİNİZ?

Ekrem İmamoğlu: 43

Tayyip Erdoğan: 32.7

Kararsızım fakat büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu'na oy veririm: 16.1

Kararsızım fakat büyük ihtimalle Tayyip Erdoğan'a oy veririm: 6.1

Oy kullanmam: 2.1

MANSUR YAVAŞ MUHALEFETİN ÇATI ADAYI OLSA OY VERİR MİSİNİZ?

Mansur Yavaş: 41.8

Tayyip Erdoğan: 32

Kararsızım fakat büyük ihtimalle Mansur Yavaş'a oy veririm: 19.7

Kararsızım fakat büyük ihtimalle Tayyip Erdoğan'a oy veririm: 3.4

Oy kullanmam: 3.1

Avrasya Araştırma'nın anketi bu şekilde sonuçlandı.