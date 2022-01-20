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Avrasya sordu vatandaş cevapladı! Millet İttifakı 3,3 puan öne geçti - Son Dakika

Avrasya sordu vatandaş cevapladı! Millet İttifakı 3,3 puan öne geçti

20.01.2022 08:09
Avrasya sordu vatandaş cevapladı! Millet İttifakı 3,3 puan öne geçti

Avrasya Araştırma'nın yaptığı son anketin sonuçlarına göre Millet İttifakı'nın oy oranı Cumhur İttifakı'nı geçti.

Avrasya Araştırma 9-14 Ocak arasında 26 ilde 1260 kişi ile gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını açıkladı. Ankette ilk olarak "Sizce bir erken seçim yapılsa bunu hangi ittifak kazanır?" sorusu soruldu. Yanıtlar şöyle oldu:

  • Bilmiyorum: 10
  • Ortada geçer: 22.1
  • Millet İttifakı kazanır: 35.6
  • Cumhur İttifakı kazanır: 32.3

Ankette seçim güvenliğine dair sorular da soruldu.

SEÇİMLERDE HİLE YAPILACAĞINI DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?

  • Bilmiyorum: 10.2
  • Evet muhalefetin hile yapacağını düşünüyorum: 6.7
  • Evet iktidarın hile yapacağını düşünüyorum: 57.2
  • Hayır hile yapılacağını düşünmüyorum: 25.9
Avrasya sordu vatandaş cevapladı! Millet İttifakı 3,3 puan öne geçti

SEÇİMLERDE OY KULLANANLARIN İKİNCİ KEZ OY KULLANMAMASI İÇİN PARMAK BOYASI UYGULAMASINA GEÇİLMELİ MİDİR?

  • Evet geçilmelidir: 59.9
  • Hayır Gerekli değil: 35.1
  • Bilmiyorum: 5

MUHALEFET PARTİLERİNİN SANDIK GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYACAĞINA İNANIYOR MUSUNUZ?

(Bu soru Cumhur İttifakı'na oy vereceğini söyleyenlere sorulmamıştır)

  • Kararsızım: 13.3
  • Hayır muhalefete bu konuda güvenmiyorum: 72.6
  • Evet muhalefet sandık güvenliğini sağlar: 14.1
Avrasya sordu vatandaş cevapladı! Millet İttifakı 3,3 puan öne geçti

OLASI BİR SEÇİMDE SANDIK GÜVENLİĞİ KONUSUNDA GÖREV ALMAYI DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?

(Cumhur İttifakı'na oy vereceklere sorulmamıştır)

  • Kararsızım: 6.8
  • Hayır düşünmüyorum: 50.7
  • Evet düşünüyorum: 22.3

SİZCE EKONOMİK KRİZ VAR MI, VARSA NE SEVİYEDE BİR KRİZ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORSUNUZ?

  • Küçük çaplı bir ekonomik kriz var: 1.4
  • Geçici bir ekonomik kriz var: 11.2
  • Büyük bir ekonomik kriz var: 13.9
  • Çok büyük bir ekonomik kriz var: 73.5
Avrasya sordu vatandaş cevapladı! Millet İttifakı 3,3 puan öne geçti

ENFLASYON KONUSUNDA HÜKÜMETİ BAŞARILI BULUYOR MUSUNUZ?

  • Başarısız: 76
  • Ne başarılı ne başarısız: 14.2
  • Başarılı: 9.8

ERKEN SEÇİM YAPILMASINI DESTEKLER MİSİNİZ?

  • Fikrim yok: 12.6
  • Hayır desteklemem: 27.3
  • Evet desteklerim: 60.1

BU PAZAR ERKEN SEÇİM OLSAYDI HANGİ PARTİYE OY VERİRDİNİZ?

Avrasya sordu vatandaş cevapladı! Millet İttifakı 3,3 puan öne geçti

BU PAZAR ERKEN SEÇİM OLSAYDI HANGİ PARTİYE OY VERİRDİNİZ?

(Kararsızlar dağıtıldıktan sonra)

  • AK Parti: 30.6
  • CHP: 28.6
  • İYİ Parti: 11.3
  • HDP: 11
  • MHP: 5.8
  • DEVA: 5.6
  • Gelecek Partisi: 1.5
  • Saadet Partisi: 1.1
  • Memleket: 0.9
  • Demokrat Parti: 0.9
  • Türkiye İşçi Partisi: 0.9
  • BTP: 0.8
  • Diğer: 1

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE TAYYİP ERDOĞAN TEKRAR ADAY OLSA OY VERİR MİSİNİZ?

  • Evet oy vereceğim: 33.4
  • Hayır oy vermeyeceğim: 55.1
  • Diğer adaylara bağlı/Kararsızım/Oy kullanmam: 11.5

KEMAL KILIÇDAROĞLU MUHALEFETİN ÇATI ADAYI OLSA OY VERİR MİSİNİZ?

  • Kemal Kılıçdaroğlu: 41.1
  • Tayyip Erdoğan: 35.2
  • Kararsızım fakat büyük ihtimalle Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veririm: 12.8
  • Kararsızım fakat büyük ihtimalle Tayyip Erdoğan'a oy veririm: 6.8
  • Oy kullanmam: 4.1
Avrasya sordu vatandaş cevapladı! Millet İttifakı 3,3 puan öne geçti

EKREM İMAMOĞLU MUHALEFETİN ÇATI ADAYI OLSA OY VERİR MİSİNİZ?

  • Ekrem İmamoğlu: 43
  • Tayyip Erdoğan: 32.7
  • Kararsızım fakat büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu'na oy veririm: 16.1
  • Kararsızım fakat büyük ihtimalle Tayyip Erdoğan'a oy veririm: 6.1
  • Oy kullanmam: 2.1

MANSUR YAVAŞ MUHALEFETİN ÇATI ADAYI OLSA OY VERİR MİSİNİZ?

  • Mansur Yavaş: 41.8
  • Tayyip Erdoğan: 32
  • Kararsızım fakat büyük ihtimalle Mansur Yavaş'a oy veririm: 19.7
  • Kararsızım fakat büyük ihtimalle Tayyip Erdoğan'a oy veririm: 3.4
  • Oy kullanmam: 3.1

Avrasya Araştırma'nın anketi bu şekilde sonuçlandı.

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Erken Seçim, Araştırma, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Avrasya sordu vatandaş cevapladı! Millet İttifakı 3,3 puan öne geçti - Son Dakika
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