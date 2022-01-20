Avrasya sordu vatandaş cevapladı! Millet İttifakı 3,3 puan öne geçti - Son Dakika

Avrasya Araştırma 9-14 Ocak arasında 26 ilde 1260 kişi ile gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını açıkladı. Ankette ilk olarak "Sizce bir erken seçim yapılsa bunu hangi ittifak kazanır?" sorusu soruldu. Yanıtlar şöyle oldu:
- Bilmiyorum: 10
- Ortada geçer: 22.1
- Millet İttifakı kazanır: 35.6
- Cumhur İttifakı kazanır: 32.3
Ankette seçim güvenliğine dair sorular da soruldu.
SEÇİMLERDE HİLE YAPILACAĞINI DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?
- Bilmiyorum: 10.2
- Evet muhalefetin hile yapacağını düşünüyorum: 6.7
- Evet iktidarın hile yapacağını düşünüyorum: 57.2
- Hayır hile yapılacağını düşünmüyorum: 25.9
SEÇİMLERDE OY KULLANANLARIN İKİNCİ KEZ OY KULLANMAMASI İÇİN PARMAK BOYASI UYGULAMASINA GEÇİLMELİ MİDİR?
- Evet geçilmelidir: 59.9
- Hayır Gerekli değil: 35.1
- Bilmiyorum: 5
MUHALEFET PARTİLERİNİN SANDIK GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYACAĞINA İNANIYOR MUSUNUZ?
(Bu soru Cumhur İttifakı'na oy vereceğini söyleyenlere sorulmamıştır)
- Kararsızım: 13.3
- Hayır muhalefete bu konuda güvenmiyorum: 72.6
- Evet muhalefet sandık güvenliğini sağlar: 14.1
OLASI BİR SEÇİMDE SANDIK GÜVENLİĞİ KONUSUNDA GÖREV ALMAYI DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?
(Cumhur İttifakı'na oy vereceklere sorulmamıştır)
- Kararsızım: 6.8
- Hayır düşünmüyorum: 50.7
- Evet düşünüyorum: 22.3
SİZCE EKONOMİK KRİZ VAR MI, VARSA NE SEVİYEDE BİR KRİZ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORSUNUZ?
- Küçük çaplı bir ekonomik kriz var: 1.4
- Geçici bir ekonomik kriz var: 11.2
- Büyük bir ekonomik kriz var: 13.9
- Çok büyük bir ekonomik kriz var: 73.5
ENFLASYON KONUSUNDA HÜKÜMETİ BAŞARILI BULUYOR MUSUNUZ?
- Başarısız: 76
- Ne başarılı ne başarısız: 14.2
- Başarılı: 9.8
ERKEN SEÇİM YAPILMASINI DESTEKLER MİSİNİZ?
- Fikrim yok: 12.6
- Hayır desteklemem: 27.3
- Evet desteklerim: 60.1
BU PAZAR ERKEN SEÇİM OLSAYDI HANGİ PARTİYE OY VERİRDİNİZ?
BU PAZAR ERKEN SEÇİM OLSAYDI HANGİ PARTİYE OY VERİRDİNİZ?
(Kararsızlar dağıtıldıktan sonra)
- AK Parti: 30.6
- CHP: 28.6
- İYİ Parti: 11.3
- HDP: 11
- MHP: 5.8
- DEVA: 5.6
- Gelecek Partisi: 1.5
- Saadet Partisi: 1.1
- Memleket: 0.9
- Demokrat Parti: 0.9
- Türkiye İşçi Partisi: 0.9
- BTP: 0.8
- Diğer: 1
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE TAYYİP ERDOĞAN TEKRAR ADAY OLSA OY VERİR MİSİNİZ?
- Evet oy vereceğim: 33.4
- Hayır oy vermeyeceğim: 55.1
- Diğer adaylara bağlı/Kararsızım/Oy kullanmam: 11.5
KEMAL KILIÇDAROĞLU MUHALEFETİN ÇATI ADAYI OLSA OY VERİR MİSİNİZ?
- Kemal Kılıçdaroğlu: 41.1
- Tayyip Erdoğan: 35.2
- Kararsızım fakat büyük ihtimalle Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veririm: 12.8
- Kararsızım fakat büyük ihtimalle Tayyip Erdoğan'a oy veririm: 6.8
- Oy kullanmam: 4.1
EKREM İMAMOĞLU MUHALEFETİN ÇATI ADAYI OLSA OY VERİR MİSİNİZ?
- Ekrem İmamoğlu: 43
- Tayyip Erdoğan: 32.7
- Kararsızım fakat büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu'na oy veririm: 16.1
- Kararsızım fakat büyük ihtimalle Tayyip Erdoğan'a oy veririm: 6.1
- Oy kullanmam: 2.1
MANSUR YAVAŞ MUHALEFETİN ÇATI ADAYI OLSA OY VERİR MİSİNİZ?
- Mansur Yavaş: 41.8
- Tayyip Erdoğan: 32
- Kararsızım fakat büyük ihtimalle Mansur Yavaş'a oy veririm: 19.7
- Kararsızım fakat büyük ihtimalle Tayyip Erdoğan'a oy veririm: 3.4
- Oy kullanmam: 3.1
Avrasya Araştırma'nın anketi bu şekilde sonuçlandı.