Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı\'nda konuştu: (2)

Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Eşkıyanın fermanını dağda yırttık, aynısını TBMM'de de yapmak demokrasi ve hukuk vazifesidir. Hiçbir siyasi mülahaza Türkiye'nin istikbalinden daha öncelikli değildir. Hiçbir siyasi düşünce istiklal haklarımızdan, milli birlik ve beka kararlılığımızdan üstün görülemez." dedi.

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, demokrasinin işleyebilmesi için sadece siyasal hakların kullanılmasının yetmeyeceğini, aynı zamanda demokrasinin kural ve prensiplerine uyulması, bu kural ve prensiplerin işleyip işlemediğinin kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yasalara saygı gösterilmesini ve her türlü şiddetin reddedilmesini, gerçekçi, genelgeçer ve kucaklayıcı demokrasinin olmazsa olmaz icabı olarak niteleyen Bahçeli, "Demokrasi ya da özgürlük, dileyenin dilediğini yapma hakkını vaaz eden veya yakıp yıkmayı, sövüp saymayı, ihanet ve melaneti meşru hak arayışı olarak sivrilten kaotik değerler değildir. Böylesi bir demokrasi anlayışı teorik ve pratik manada yok hükmündedir. Böylesi bir özgürlük iddiası bizatihi özgürlüğün ölüm fermanıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Devlet Bahçeli, "Bebeklere kurşun sıkmakla demokrasi mücadelesinin bağı kurulamaz. Sandıktan çıkan oylar ihanetin barınağı ve korunağı sayılamaz. Eşkıyanın fermanını dağda yırttık, aynısını TBMM'de de yapmak demokrasi ve hukuk vazifesidir. Hiçbir siyasi mülahaza Türkiye'nin istikbalinden daha öncelikli değildir. Hiçbir siyasi düşünce istiklal haklarımızdan, milli birlik ve beka kararlılığımızdan üstün görülemez." diye konuştu.

Demokrasinin hakim olduğu ülkelerde, muhalefet partilerinin, birbiriyle çelişir gibi görünen iki ayrı tavır ve davranışı aynı anda göstermekle sorumlu olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Bir yanda iktidarı eleştirirken, diğer yanda da rejime ve ülkeye muhalefetten muhakkak kaçınmak durumundadırlar." sözlerini sarf etti.

Bahçeli, demokrasinin yüksek standartlara ulaşmasının, iki ucu keskin bıçak gibi parlayan bu hassasiyete riayetle yakından ilişkili olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Biz, bu hassasiyete 'milli, ahlaki, ilkeli ve sorumlu muhalefet anlayışı' diyoruz ve muhataplarını buna uymaya davet ediyoruz. Türk milleti müsterih olsun, gönlünü geniş tutsun. MHP ve Cumhur İttifakı çatışmak için değil, kardeşliği yaşatmak için vardır. Ancak, milli varlık tehlikeye düşerse gereğini yapmaya hazır olduğumuz çok iyi bilinmelidir. Bayrağın gönderden indiği yerde, bin yıllık kardeşliğin katledilmek istendiği anda, maldan, mülkten ve candan vazgeçmeye yeminli olduğumuzu hain odaklar hiç unutmamalıdır. Bugünün tarihi bir gün yazıldığında, geleceğin Türk nesilleri, kimin dürüst kimin dalavereci, kimin vatansatar kimin vatansever, kimin demokrasi yanlısı kimin demokrasi karşıtı olduğunu elbette idrak ve tescil edecek, hak ile batılın bir kez daha tefriki somutlaşmış olacaktır.

Bölücü terör örgütü PKK'nın arka bahçesi, asıl sütunu, iradesini ve varlığını Kandil'e bağlamış bir sözde partinin aldığı oy oranının, oy sayısının demokrasiyle bağdaşması, insanlıkla anılması, herkes bilmelidir ki şehitle caninin bir görülmesi, kahraman ile hainin bir tutulması kadar korkunçtur. İnsanımızı yaşatacağız, bu sayede devlet yaşayacak. Milletimizi ilelebet var edeceğiz, devleti ilanihaye koruyacağız. Diyorum ki devletimiz yaşasın, milletimiz var olsun, Tanrı Türk'e yar olsun, Türk ve Türkiye Yüzyılı hakim olsun."

MHP Genel Başkanı Bahçeli, terörle mücadelede şehit düşenleri hürmet, rahmet, minnetle andığını belirterek, "Allah hepsinden razı olsun diyor, yolumuzdan asla dönmeyeceğimizi inançla haykırıyorum." ifadesini kullandı.

AP seçimleri değerlendirmesi

Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) görev alacak 720 milletvekilinin seçimi dolayısıyla 27 AB ülkesinde yapılan seçimlerin önemli siyasi sonuçları ortaya çıkardığını söyledi. Bu kapsamda Belçika Başbakanı Alexander de Croo'nun istifasıyla birlikte Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından alınan erken seçim kararının Avrupa'nın siyasal yapısında ciddi değişimlerin habercisi olduğuna işaret eden Bahçeli, şu görüşleri paylaştı:

"Yükselen ve inişe geçen partilerin veya ittifakların yol açtığı sancılı tartışmaların, bu doğrultuda AP'ye havi yeni sandalye dağılımlarının bizi ilgilendiren yanı Türkiye-AB ilişkilerinin nasıl bir seyir izleyeceği konusudur. Çünkü Türkiye-AB arasındaki ilişkilerin istikrarlı, iyi niyetli ve önyargılardan uzak şekilde ilerlemediği ortadadır. Kaldı ki AP'nin son yıllarda Türkiye'ye subjektif bakışı, özellikle terörle mücadeleye sakat yaklaşımı, fazla söze yer ve gerek bırakmamaktadır.

AP seçimlerinde oy kullanan milyonlarca seçmenin, daha korumacı, daha içe kapanmış, çağımızın en temel sorunlarının başında gelen göç ve sığınmacı meselesine karşı kapıları örten bir Avrupa siyasetine destek verdiği anlaşılmaktadır. Elbette bu kendilerinin bileceği bir şeydir. Ancak aşırı sağın tırmanışı olarak yorumlanan son seçimin ortaya çıkardığı gerçek, en başta sosyal ve ekonomik itirazların toplumsallaşıp siyasallaştığını göstermektedir."

Bahçeli, Rusya- Ukrayna savaşının yaygın risklerinin, 3. Dünya Savaşı'nın dillendirilmesinin, KOVİD-19 salgınının neden olduğu hasarların, medeniyetler ve milletler arasındaki diyalogların zayıflamasının ve sınır aşan göçlerin ağırlığının, demokratik tercihlere yansıdığını dile getirdi.

Demokrasi, özgürlük, insan hakları, hukuk, adalet gibi kavramların çarpıtılmasının, yalnızca sözde hatırlanmalarının beşeriyeti anlam ve değer bunalımına sürüklediğinin altını çizen Bahçeli, bunun sonucunda istikrarsızlıkların kökleştiğini, katliamların seriye bağlandığını, siyasal, sosyal ve ekonomik adaletsizliklerin çıta yükselttiğini aktardı.

"Haklının güçsüz, güçlünün haksız olduğu uluslararası sistem her yerinden yaralıdır"

İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan dünya nizamının çatırdadığına dikkati çeken Bahçeli, bunun yanında AB'ye itirazların da gittikçe yoğunlaştığını ifade etti. Bahçeli, "Haklının güçsüz, güçlünün haksız olduğu uluslararası sistem her yerinden yaralıdır. İsrail, Gazze'de soykırım yaparken, etkisiz ve cılız açıklamalarla günü geçiren, daha kötüsü İsrail'e destek sağlayan sözde medeni ve gelişmiş ülkelerin ikiyüzlülüğü artık taşınamayacak bir yüke dönüşmüştür." diye konuştu.

Bahçeli, 9 Haziran'da Gazze'deki Nuseyrat Mülteci Kampı'na, sözde 4 rehineyi kurtarmak adına saldıran İsrail'in, 67'si çocuk, 57'si kadın olmak üzere 274 masum Filistinliyi katlettiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Böylece İsrail soykırım suçuna bir yenisini daha eklemiştir. Bu insanlık dışı saldırıyı lanetliyor, hayatlarını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmetler diliyorum. İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçundan yargılansa da buna aldırış etmeden mazlumları canice öldürmektedir. Uluslararası barış, huzur, istikrar ve güvenliği sağlamakla görevli kurum ve kurullar iflas etmiştir. Geldiğimiz bu aşamada AB'nin ve yeniden seçimi yapılan AP'nin bir vicdan, adalet ve insani muhasebe yapması mecburiyettir. Çünkü yangın sadece Gazze'yi yakmakla kalmayacak, Avrupa ülkelerini de doğrudan doğruya etkileyip, insani felaketlerin sonuçlarıyla yüzleştirecektir."

"Sınır Aşan Göçler"

Devlet Bahçeli, göç ve sığınmacı akınının yalnızca Türkiye'nin değil, çağın ve tüm dünyanın en çarpıcı, en yakıcı sorunlarından birisi olduğunu ifade ederek, hiç kimse bu ağırlaşmış mesele üzerinde kafa yormazken, parti olarak aralarında uzman ve akademisyenlerin bulunduğu nitelikli bir komisyonca dört başı mamur şekilde hazırlığı yapılan "Sınır Aşan Göçler" çalışmasını gündeme taşıdıklarını anlattı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Demografik istiklalimizi, demografik istikbalimizi zedeleyecek tehlikeli akımlara karşıyız, nüfus dengemizi, milli yapımızı, bu coğrafyadaki varlığımızı melezleştirecek insan akınlarının sonuna kadar karşısındayız. Ülkemizde geçici koruma statüsüyle bulunan Suriyeli sığınmacıların gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşleri kademe kademe sağlanmalı, düzensiz göçün beli kırılmalı, Geri Kabul Anlaşması sonlandırılmalıdır. MHP'nin bu mühim konuya bakışı milletimizin bakışıyla bir ve aynıdır. Ayrıca MHP, Avrupa Birliğiyle inişli çıkışlı üyelik sürecine kategorik bir reddiye içinde değildir. Bilakis üyelik müzakerelerinde ipe un seren ve reddiyeci tavır takınan AB'dir. Dünya sadece AB'den de ibaret sayılamaz. Onurlu, eşit hak ve sorumluluk içeren, milli ve manevi değerlere hürmet gösteren, başkent Ankara'yı Brüksel'in kapı kulu haline getirmeyen bir üyelik statüsüne itirazımız elbette olmaz, olamaz.

Ne var ki aksi politik adımlar Türkiye'yi hiçe saymaktır ki buna sessiz kalmamız eşyanın tabiatına aykırıdır ve AB ile üyelik sürecini bu şartlarda ilerletmenin veya bu uğurda emek harcamanın hiçbir manasından bahsedilemeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti tam bağımsız bir devlettir, bağımsızlık milletimizin şeref ve namus sancağıdır. Sancak yere düşmeyecek, Türkiye kör labirentlerde yolunu kaybetmeyecektir."

"Türkiye ekonomisi zincirlerini tamamıyla kıracaktır"

Bahçeli, Türkiye ekonomisinde güven veren kararların, istikrar vadeden tedbirlerin, halkın refahını gözeten vizyoner atılımların farkında ve destekçisi olduklarını belirtti. Bahçeli, "Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7, üst üste 45 aydır da büyüme başarısı gösteren Türkiye ekonomisi inanıyorum ki enflasyonda da en kötüyü geride bırakmıştır. Merkez Bankası rezervlerindeki yükseliş umut vericidir." dedi.

Ekonomi yönetiminin doğru ve kararlı politikalarının, güven ortamının kökleşmesinin, hayat pahalılığının düşüşe geçmesinin memnuniyet düzeyini artırdığına işaret eden Bahçeli, şunları söyledi:

"Dar ve orta gelirli insanımızı enflasyona ezdirmemeliyiz. Emeklilerimizin şikayetlerini kademeli şekilde dindirmeliyiz. Büyüyen, güçlenen ve gelişen Türkiye ekonomisinden her kesimin, her insanımızın adil ve hakkaniyetli pay alması için elimizden geleni yapmak durumundayız. Fiyat ve finansal istikrarın ivmesi; ihracat, üretim, istihdam, yatırım seferberliğiyle Türkiye ekonomisi zincirlerini tamamıyla kıracaktır. Çiftçimizden memurumuza, işçimizden esnafımıza, emeklimizden sanayicimize kadar herkesin yanındayız, haklı taleplerinin takipçisiyiz.

Taşeron firmalarda çalışan kardeşlerimizin kadroya alınması, staj ve çıraklık mağduru kardeşlerimize el uzatılması, terörle mücadelede yaralanan, ancak gazi sayılmayan 20 bine yakın kardeşimize gazilik unvanının verilerek şeref aylığının bağlanması, uzman çavuşlarımızın kadroya alınmalarıyla mesleki güvenceye kavuşturulmaları, yardımcı hizmetler sınıfındaki kardeşlerimizin sorunlarının çözülmesi, her insanımızın onurlu ve hiç kimseye muhtaç olmadan hayatını sürdüreceği bir gelir düzeyine ulaşması hedeflerimiz arasındadır."

Tebrik ve kutlama

Devlet Bahçeli, Fransa'da yapılan 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda üçüncü kez şampiyonluğa ulaşan Ampute Milli Futbol Takımı'nı kutlayarak, "Teknik kadroyla birlikte hepsinin gözlerinden öpüyorum." sözlerini sarf etti.

Türk-İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik eden Bahçeli, "Bayram tatili münasebetiyle yollara düşen vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymalarını, kazadan beladan uzak bir şekilde tatillerini geçirmelerini, sevdiklerine ve sevenlerine selametle kavuşmalarını diliyorum." ifadesini kullandı.

Hac farizası için kutsal topraklarda bulunanları sevgi ve saygıyla selamladığını belirten Bahçeli, ibadetlerinin makbul olması ve sağlıcakla dönmeleri temennisinde bulundu.

MHP'nin, "asgari refah seviyesinin endeks üzerinden hesaplanması ve ailelere gelir desteğini" içeren çalışmasını da gösteren Bahçeli, "Bu proje, hayata geçmesi için parti olarak üzerimize düşen çalışmayı, diğer partilerle olan diyaloğu ve hangi kesimden olursa olsun; aç, susuz, fukara, kim varsa hepsiyle kucaklaşmayı hedef alan bir çalışmadır." diye konuştu.

(Bitti)