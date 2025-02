Bakan Işıkhan: Tehdit diliyle, milletin iradesine müdahale etmek isteyenlere izin vermeyiz

Politika

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, " 28 Şubat'ın karanlık günlerini bugüne taşımak isteyenlere, vesayet heveslilerine, tehdit diliyle, milletin iradesine müdahale etmek isteyenlere izin vermeyiz, bundan sonra da vermeyeceğiz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara'da Türkiye Çimento Seramik Toprak ve Cam Sanayii İşçileri Sendikası (Türkiye Çimse-İş) 22'nci Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Programda, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye İşçi Sendikaları (Türk-İş) Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay ile çok sayıda sendika üyesi katıldı. Bakan Işıkhan, Türkiye'nin büyük ve güçlü bir ülke olma yolunda kararlılıkla ilerlediğini belirterek, "Biz her zaman, üretime, istihdama ve kalkınmaya katkı sunan işçimizin de işverenlerimizin de yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Alın teriyle, emeğiyle bu ülkenin geleceğini samimiyetle inşa eden her bir vatandaşımızın hakkını korumak, bizim temel sorumluluğumuzdur. Aziz milletimizin iradesine parmak sallayanlar, milli iradenin meşru temsilcilerine had bildirmeye çalışanlar, geçmişin karanlık alışkanlıklarını, bugünün Türkiye'sine taşımaya çalışanlar büyük bir gaflet ve yanılgı içindedir. Bu ülkede, demokrasiye balans ayarı verilen günler geride kalmıştır. Vesayet odaklarının, millete rağmen siyaseti dizayn ettiği, bağımsız yargıya yön verdiği dönemler artık tarih olmuştur. Bu tarihi biz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimizle birlikte yazdık. 28 Şubat'ın karanlık günlerini bugüne taşımak isteyenlere, vesayet heveslilerine, tehdit diliyle, milletin iradesine müdahale etmek isteyenlere izin vermeyiz, bundan sonra da vermeyeceğiz. Büyük milletimiz, dün olduğu gibi bugün de kendi kaderini kendi belirleyecektir. Sonsuza kadar da bunu hiçbir güç değiştiremeyecektir" ifadelerini kullandı.

'HER TÜRLÜ ZORLUĞUN ÜSTESİNDEN GELDİK'

Çalışma hayatının sorunlarına çözüm bulmanın temel görevleri olduğunu kaydeden Işıkhan, "Çalışma hayatı, çok taraflı ve sosyoekonomik etkileşimi çok geniş bir yapı olması dolayısıyla oldukça dinamik bir alan. Bakanlık olarak, bu alanda çalışma hayatının sorunlarına çözüm bulmak, çalışma barışını sağlamak, işçi ve işveren ilişkilerini düzenlemek ve istihdamı artırmak için gerekli tedbirleri alıyoruz, almaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu, devlet olarak aldığımız tedbirler, siz değerli sendikalarımızın desteği, birlik ve beraberliğimizin gücüyle her türlü zorluğun üstesinden geldik, gelmeye devam ediyoruz" dedi.

'ÜLKEMİZ İSTİKRARLI GELİŞİMİNİ SÜRDÜRÜYOR'

Bakan Işıkhan, istihdam politikalarının olumlu yönde ilerlediğini ifade ederek, "Yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen ülkemiz, ekonomide, hizmet ve üretim sektörlerinde istikrarlı gelişimini sürdürüyor. Ekonomide elde ettiğimiz büyüme istikrarı, istihdam politikalarımıza olumlu şekilde yansımaya devam etmektedir. İşsizlik oranımız son 20 aydır tek hanede seyretmeye devam ediyor. 2024 yılı Aralık ayında işsizlik oranı önceki aya göre 0,1 puan, önceki yıla göre de 0,3 puan azalarak, yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. Yine istihdam sayımız geçen yıla göre 428 bin kişi artarak 32 milyon 718 bin kişi oldu. İstihdam oranımız da yüzde 49,5 olarak gerçekleşti. Enflasyonu düşürmek için yoğun bir şekilde dezenflasyon politikalarının uygulandığı bir dönemde bu başarılı verileri yakalamak oldukça önemli" açıklamasında bulundu.

'ÖNEMLİ BİR SORUMLULUK ÜSTLENİYORUZ'

2025-2028 Ulusal İstihdam Stratejisi'ni kamuoyu ile paylaştıklarını anımsatan Işıkhan, "Ulusal İstihdam Stratejisi ile ne hedefliyoruz? Yeşil ve dijital dönüşüme uyumlu bir iş gücü, kadınların, gençlerin ve dezavantajlı grupların daha fazla iş hayatına katılımı, iş gücü piyasasında beceri uyumunun güçlendirilmesi, kayıt dışı istihdamla mücadelede daha fazla çalışmak. Bu Strateji Belgemiz, bir politika belgesi olmasının yanı sıra, iş gücü piyasalarımızı daha dirençli, yenilikçi ve kapsayıcı hale getirecek bir yol haritasıdır. 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimize ulaşma yolunda çalışma hayatının her bir paydaşı olarak, ülkemizin büyümesi ve kalkınması için önemli bir sorumluluk üstleniyoruz. Bunun dışında yine gençlerimizin iş hayatına daha güçlü adım atmasını sağlamak için İŞKUR Gençlik Programı'nı hayata geçirdik. İŞKUR Gençlik Programı, gençlerimizin eğitim hayatları devam ederken hem tecrübe kazanmalarına hem de gelir elde etmelerine imkan tanıyor. Bu program kapsamında, gençlerimiz kendi kampüslerinde; araştırma geliştirme, spor faaliyetleri, laboratuvar, tarihi ve kültürel etkinlikler, sürdürülebilir çevre projeleri gibi alanlarda yer alarak hem deneyim kazanıyor hem de aylık 15 bin TL'ye kadar gelir elde edebiliyor. Bu adımlar, Türkiye'nin aydınlık geleceğine yönelik adımlardır" diye konuştu.