Bakan Kurum: Yılsonuna kadar 200 bin konut teslim edilecek

Yılsonuna kadar toplamda en az 200 bin konutu teslim edeceklerini belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, " İnşallah bur çerçevede her ay 25-30 bin konutun teslimiyle birlikte ailelerimize evlerine kavuşana kadar durmadan duraksamadan çalışacağız. Kardeşlerimize verdiğimiz sözleri tutacağız. 2025 yılı sonuna kadar, 11 ilde 6 Şubat depremi nedeniyle evine girmeyen hiçbir afetzede vatandaşımız kalmayacak" dedi.

Dün Elazığ'a gelerek yapımı devam eden TOKİ konutlarında incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün de İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Bakan Kurum, toplantı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Göreve geldikleri günden itibaren ekip arkadaşlarıyla birlikte il il gezdiklerini dile getiren Bakan Murat Kurum, "Vatandaşlarımızın depremzede kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermek için yollardayız. Geçen 16 günlük sürede; bir evladı ve hizmetkarı olmaktan şeref duyduğum afetzede kardeşlerimizin hep yanında olduk. İlk ziyaretimizi 2 hafta önce Malatya, Maraş ve Hatay'a yaptık. Geçtiğimiz hafta; Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Osmaniye ve Adana'mızdaydık. Sizlere deprem bölgesinde; aynı derdi, aynı hüznü ve aynı umudu taşıdığımız kardeşlerimizin gönül dolusu selamlarıyla geldik. Buradan sonra da inşallah Şanlıurfa'mıza ve Diyarbakır'ımıza geçeceğiz. Orada da kardeşlerimizin taleplerini dinleyeceğiz. Şu anda Gakkoşların diyarı, benim kalbimin her daim sokaklarında attığı Elazığ'ımızdayız. Ben kendimi hep buraya ait hissettim. Dünde burada toplantıları yaparken o acı günleri hatırladık. O kışın soğuğunda ki beraber ele ele verdiğimiz Elazığ'ın dar sokağındaki mücadeleyi hatırladık. Bizim ne zaman azme ve huzur ihtiyacımız olsa, aklımıza hemen Harput Kalesi gibi dimdik duran Gakkoşlar gelir. Her gör düğü yerde bizi kucaklayan bir evladı gibi bağrına basan Elazığ'ın şefkatli anneleri ve babaları gelir. Bana 'Kara Murat' diye seslenen, benim güzel hemşerilerim gelir. Allah tüm Elazığlı kardeşlerimizden razı olsun. İnşallah onları bir evladı olarak bizde Elazığ'ımız için 11 ilimiz için, depremden etkilenen tüm alanlarımız için aynı kararlılıkla çalışacağız. Sivrice'de, Maden'de, Sürsürü'de, Abdullahpaşa'da, Rüstempaşa'da, Mustafapaşa'da kardeşlik şuur ile koştuk. Vatandaşlarımız sözler verdiysek 2020 Ocak depreminde Elazığı'mıza, ilçelerde, köylerde, merkezde 26 bin konutu söz verip kazandıysak, Elzığımızın cehresini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde baştan aşağı yenilediysek inşallah aynı anlayışla Elazığ'ımızın ihtiyaçlarını gidereceğiz. 6 Şubat depremi nedeniyle hasar gören konutlarımızı hızlı bir şekilde ihyasını aynı şekilde gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

"Yılsonuna kadar toplamda en az 200 bin konutu teslim edeceğiz"

11 ili ayağa kaldırmak için gece gündüz çalıştıklarını belirten Kurum, " 24 saat esası ile gece gündüz ziyaretlerimizi gerçekleştiriyor, bir saatin ve dakikanın dahi kıymetli olduğunu anlayışıyla çalışmalarımızı yapıyoruz. Şuana kadar 11 ilimizde 283 bin yuvamız, konutumuzun inşa sürüce başlatılmıştır. 4 bin 500'e yakın köyümüzde; köy evlerinin yapımı, kırsal kalkınmanın sağlanması ve oradaki özgün mimari doğrultusunda bakanlığımız konutların yapımını gerçekleştirmektedir. Şu ana kadar; toplamda 76 bin yuvamızı kardeşlerimize teslim ettik. Yılsonuna kadar toplamda en az 200 bin konutu teslim edeceğiz. İnşallah bur çerçevede her ay 25-30 bin konutun teslimiyle birlikte ailelerimiz evlerine kavuşana kadar durmadan duraksamadan çalışacağız. Kardeşlerimize verdiğimiz sözleri tutacağız. 2025 yılı sonuna kadar, 11 ilde 6 Şubat depremi nedeniyle evine girmeyen hiçbir afetzede vatandaşımız kalmayacak. Elazığ özelinde 6 Şubat depreminde 3 bin 93 yeni yuvamızı ve iş yerimizi kurduk, milletimizin duasını aldık. Şimdi devam eden 13 bin 500 kontumuzun inşası, vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda yapmış olduğumuz görüşmeler çerçevesinde hızlı bir şekilde devam etmektedir. Onları da hızlı bir şekilde tamamlayacağız" şeklinde konuştu.

"11 il 2025 yılının sonunda inşallah bölgenin ve ülkemizin cazibe merkezi olacaktır"

Devletin kudretli ve güçlü olduğunu aktaran Kurum, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde depremde, selde, yangında, heyelanda milletimizin ihtiyaçlarını gidermek anlamında yapılması gereken çalışmaları an ve an takip etmektedir. Cumhurbaşkanımızın liderliği ekip arkadaşlarıyla birlikte vatandaşlarımızın o ihtiyaçlarının giderilmesi anlayışı ve siyasetimizin merkezinde de her zaman insanımız oldu. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturu ile hareket etmeye çalışıyoruz. Bu anlamada yardıma ihtiyacı olan ailelerimizi bizzat tespit etmek, o ihtiyaçları gidermek, onlara sımsıkı sarılmak bizim en asli vazifemizdir. Hep birlikte bu anlayışla nasıl 2003 Bingöl depreminde vatandaşlarımızla el ele verip sorunları giderdiysek, 2011 Van depreminde, ilin yeninde ihyası için çalışmalarımızı yapmışsak, 2020 Elazığ-Malatya depreminde milletimize sözlerimizi tuttuysak, İzmir depreminde Bayraklı'da verdiğimiz sözleri tek tek gerçekleştirdiysek, Kastamonu, Bartın, Rize, Giresun'da ki sellerde milletimizle omuz omuza mücadele ettiysek 6 Şubat depremi nedeniyle yaşadığımız bu hasarları hızlı bir şekilde gidereceğiz. 2025 yılında bölgemiz, Harput Kalesinin o kudretiyle birlikte Gakkoşlarımızın üretimini, istihdamının Elazığ'ın bu bölge için yeni yatırımlarımızla birlikte sokaklarında annelerimizin huzur içerisinde gezdiği, çocuklarımızın cıvıl cıvıl seslerinin duyulduğu, gülümsemelerinin duyulduğu ve inşallah üretin bir Elazığ'ı kazandırmak için hep birlikte çalışacağız. 2025'den sonra yüzlerce yıldır Harput Kalesinden yükselen o güzel selamlara Hatay'dan Habibi Neccar Cami'den minareleriyle cevap verilecek. Adıyaman'dan Ulu Cami'den, Kahramanmaraş'ta o kahramanlık diyarlarının sergilendiği şehrimizden cevap verilecek ve 11 il 2025 yılının sonunda inşallah bölgenin ve ülkemizin cazibe merkezi olacaktır. 11 ilimiz yeniden Anadolu'nun en güçlü, en sarsılmaz yıldız şehirleri olacaktır. Biz bu anlayışla çalışacağız ve mücadele edeceğiz. Rabbim bizi vatandaşlarımıza ve hemşerilerimize mahcup etmesin. Bu manada dün kendi kararlarımızı aldık ve hep birlikte istişare ettik. Yapılması gereken işlere karar verme ve tartışma fırsatımız oldu. Bugünde muhtarlarımız ve sivil toplum örgütlerimizle şehrimizin ihtiyaçlarını dinlemek için bir aradayız. Milletimizin devletimize tam anlamıyla güvenmektedir. Bizde milletimizin bu güvenini boşa çıkarmamak adına çalışacağız. Milletimize 22 yıldır verdiğimiz sözlerimizi tuttuğumuz gibi yine tutmaya devam edeceğiz" dedi.

Toplantıya, Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş, Mamut Rıdvan Nazırlı ve Ejder Açıkkapı, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur ve diğer protokol üyeleri katıldı. - ELAZIĞ