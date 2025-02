Bakan Yerlikaya: Gabar\'da günlük 75 bin varil petrol üretim seviyesine ulaşıldı

Politika

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "Terör bitme noktasına geldikçe, bugün Şırnak'ta terörü değil, milletçe hepimizi sevindiren gelişmeleri konuşur olduk. Şırnak son yıllarda; üretimle, kalkınmayla, istihdamla, turizmle anılmaya başlandı. Bir zamanlar terörün gölgesinde kalan Cudi ve Gabar; bugün petrolle, ülkemizin zenginliğiyle özdeşir hale geldi. Şükürler olsun; Gabar'da günlük 75 bin varil petrol üretim seviyesine ulaşıldı" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Şırnak'a geldi. Gabar Dağı'nda bulunan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Aybüke Yalçın-1 petrol kuyusunda incelemelerde bulunan Bakan Yerlikaya, daha sonra Seslice 3'üncü Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Yerlikaya'ya, Jandarma Genel Komutalı Orgeneral Ali Çardakçı, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Vali Birol Ekici, milletvekilleri Zeki Korkutata, Arslan Tatar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdür Ahmet Türkoğlu da eşlik etti.

'TERÖRLE MÜCADELEDE BÜYÜK AŞAMALAR KAYDETTİK'

Valiliğe geçerek Vali Birol Ekinci ile görüşen Bakan Yerlikaya, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) düzenlenen 'Türkiye'nin Huzuru Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Terörle mücadelede önemli aşamalar kaydedildiğini belirten Bakan Yerlikaya, "Biraz önce Şırnak Huzur Toplantımızı gerçekleştirdik. Şırnak ilimiz genelinde emniyetimizin, jandarmamızın yaptığı çalışmaları; il genelinde başta terör olmak üzere, asayiş ve diğer suçlarla mücadelemizi değerlendirdik. Bu değerlendirmelerin rakamlara yansıyan sonuçlarını, birazdan sizlerle paylaşacağım. Şırnak; benim için çok özel bir şehir. Bu kadim kentte, 2007-2010 yılları arasında, Vali olarak görev yapma şerefine nail oldum. Bugünkü toplantımızda bir kez daha gördük ki; gerek terörle mücadelede, gerekse Şırnak'ın gelişiminde hamd olsun büyük aşamalar kaydettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 'Türkiye Yüzyılı'nın inşa sürecinde, 'Büyük ve Güçlü Türkiye' ideali ile çıktığımız bu yolda, hedeflerimizin başında hiç şüphesiz 'Terörsüz Türkiye' gelmektedir" dedi.

'TERÖRLE MÜCADELEDEN ASLA TAVİZ VERMİYORUZ'

Gabar Dağı'nda günlük 75 bin varil petrol üretim seviyesine ulaşıldığını belirten Bakan Yerlikaya, "Terör bitme noktasına geldikçe, bugün Şırnak'ta terörü değil, milletçe hepimizi sevindiren gelişmeleri konuşur olduk. Şırnak son yıllarda; üretimle, kalkınmayla, istihdamla, turizmle anılmaya başlandı. Bir zamanlar terörün gölgesinde kalan Cudi ve Gabar; bugün petrolle, ülkemizin zenginliğiyle özdeşir hale geldi. Şükürler olsun; Gabar'da günlük 75 bin varil petrol üretim seviyesine ulaşıldı. Evet, terör yıllarca kardeşliğimize, huzurumuza kast etti. Ama biz bir olmaya, birlik içinde olmaya devam ettik. Sonunda kazanan kardeşliğimiz oldu. Kazanan milletimiz oldu. Kazanan Şırnaklı hemşehrilerim oldu. Bugün de bütün gücümüzle hain ve bölücü örgütü bu topraklardan silip atmak için kararlılıkla mücadele ediyoruz. Bu taşeron örgütün yurtdışındaki geçici baron ve yardakçılarına hiçbir zaman eyvallah etmiyoruz. Terörle mücadeleden asla taviz vermiyoruz. Çünkü amacımız; Şırnaklı kardeşlerimizin huzuru, 'Türkiye'nin huzuru…' Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Bizim devlet anlayışımızda ayrılık gayrılık yoktur. Her bir vatandaşımız bizim için azizdir, kıymetlidir. Türkü, Kürdü, Arap'ı, Alevi'si, Sünni'si bu cennet vatanın ayrılmaz bir parçasıdır. Hepsi bizim için et ile tırnak gibidir. Bize düşen görev de; ülkemizin neresinde olursa olsun her bir vatandaşımızın huzurunu ve güvenliğini sağlamaktır. Kardeşliğimizi, dayanışmamızı pekiştirmektir. Aramıza nifak tohumu ekmeye çalışanlara, fesat çıkarmaya çalışanlara sözümüz odur ki; tıpkı Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi, 'Ülkemize yönelik terör tehditlerinin tamamı sona erene, son terörist etkisiz hale getirilene kadar bu mücadelemiz devam edecektir.' Terörle nasıl etkin bir şekilde mücadele ediyorsak; asayiş, organize suçlar, kaçakçılık, düzensiz göç ve siber suçlarla mücadelede de aynı kararlılığı gösteriyoruz.

Şimdi; Türkiye'nin diğer şehirlerinde olduğu gibi, huzur ve güvenin tesisi noktasında Şırnak'taki kararlılığımızı gösteren, çabalarımızı destekleyen, somut verileri sizlerle paylaşmak istiyoruz" diye konuştu.

'ŞIRNAK'TA 60 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Konuşmasında 2024 yılında Şırnak'taki gelişmeleri paylaşan Bakan Yerlikaya, "Şırnak'ta, emniyetimiz, jandarmamız, 2024 yılında 13 bin 391 kırsal operasyon, 235 şehir operasyonunda, 60 teröristi etkisiz hale getirdiler. Bu operasyonlarımız hiçbir şekilde durmadan devam edecek. Bu operasyonlarımız FETÖ, DEAŞ, DHKP-C, MLKP gibi diğer sol terör örgütleriyle de ilgili buradaki sunumda görüyoruz ki, aynı kararlılık PKK'da olduğu gibi devam ediyor. Terörizmin finansmanını tüm il ilçelerde biliyorsunuz MASAK'la birlikte, Adalet Bakanlığımız ile birlikte büyük bir hassasiyetle devam ediyoruz. Yine 2024 yılında 10 kırmızı, turuncu ve 8 gri olmak üzere, 10 sözde üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiğini de belirtmek istiyorum. Asayiş ile ilgili biz bütün şehirlerimizi arkadaşlarımızla, özetle kişilere ve mal varlığına karşı suçlarla ilgili hep performans kriterleri getirdik ve biz biliyorsunuz bunu her fırsatta dile getiriyoruz. Önleyici, yani olay sayısını düşürmek önlemek, yakalamak ve adalete teslim etmek şeklinde basitçe asayiş ile ilgili suçlarla görevimizi vatandaşlarımıza hep aktarıyoruz. Kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta 2024'te Şırnak, aynı Türkiye ortalamasındaki gibi bir performans yakaladığını söylemek istiyoruz. Biz Türkiye genelinde kişilere karşı işlenen 100 suçun 98'ini aydınlatma ortalaması yakaladık. Şırnak'ta bu oran 98,9 ve önleyicilikle ilgili olay sayılarını düşürme ile ilgili sadece 2 suç hariç diğer suçlarla da aynı Türkiye ortalamasından daha iyi olduğunu da buradan büyük bir memnuniyetle vatandaşlarımıza paylaşmak istiyorum. Yine mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suçta aydınlatma oranının yüzde 88,7 olarak Türkiye ortalamasından yaklaşık 5 puan önde olduğunu buradan ifade etmek istiyorum. Yine önleyicilikle ilgili biz geçen yıl yüzde 29'un biraz üzerinde Türkiye ortalamasında, mal varlığına karşı suçu azaltmıştık. Şırnak'ta bu rakam 29,4 yani hemen hemen Türkiye ortalamasıyla aynı hatta biraz daha yukarıda" dedi.

'63,5 MİLYON LİRALIK VERGİ KAYBI ÖNLENDİ'

Kentteki kaçakçılık operasyonlarıyla geçen yıl 63,5 milyon liralık vergi kaybının önlendiğini ifade eden Bakan Yerlikaya, "2023'e kıyasla Türkiye mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suçta 85 bin olay sayısını düşürerek, yüzde 29'luk düşüş oranını sağlamıştık. Burada 5 hırsızlık türünde ortalama yüzde 48,5 düşüş yakaladığımızı söylerken, Şırnak'ta da aynı şekilde hırsızlık türlerinin hepsinin de ortalama yüzde 50'ye yakın bir düşüş olduğunu da paylaşmak istiyorum. ve yine geçen yıl 329 emniyet, 300 jandarmamız tarafından olmak üzere 629 hapis yakalaması olduğunu paylaşmak istiyoruz. Ruhsatsız silahlarla ilgili her gittiğimiz şehirlerdeki huzur toplantılarına sizlerle bunu paylaşıyoruz, 450 kişi hakkında ruhsatsız silahla ilgili işlem yapıldığını ve 640 silahın yakalandığını söylemem gerekiyor. Biliyorsunuz yakın zaman önce 2024'ün sonunda, gazi meclisimizi bu ruhsatsız silah ile ilgili ceza kapsamı ve cezanın sürelerinin artırıldığını, caydırıcılık gücümüzün daha yukarıya çıktığını da belirtmek istiyoruz. Kaçakçılıkla ilgili, emniyetimiz ve jandarmamız geçen yıl bin 374 operasyon yaptıklarını, 14 tutuklu, 27 adli kontrol sayılarını sizlerle paylaşmam gerekiyor. Akaryakıt, alkollü içki, sigara, elektronik sigara ve makaron ile tütün olmak üzere 63 milyon 531 bin liralık da vergi kaybının önüne geçildi. Burada bizi ilgilendiren, 63,5 milyon liralık vergi kaybını önlediğimizi belirtmek istiyoruz. Uyuşturucuyla ilgili ülke genelinde çok büyük gayretler gösteriyoruz. Gece gündüz demeden emniyet jandarma ve sahil güvenlik istihbaratımız hep birlikte büyük bir gayret gösteriyoruz. Şırnak'ta da aynı gayretin o rakamlara yansıdığını söylemem gerekir. Geçen yıl yapılan imal ve ticaretle ilgili yani TCK 188 ile ilgili 128 operasyonunda 93 tutuklu olduğunu ve 30 da adli kontrol olduğunu söylemem gerekiyor. Toplamda kilogram cinsi gram cinsi olanları bir bapta söylesek, 121 kilo uyuşturucunun, 70 bin 46 adet de uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini söylemeliyiz. Biz tabii siber suçlarla organize suçlar, düzensiz göçle ilgili mücadeleler de hakeza arkadaşlarımızın büyük gayret içerisinde olduğunu söylemeliyiz" diye konuştu.

'DEVRİYE SAYILARIMIZI ARTTIRDIK'

Trafik kazalarının önlenmesi için denetimlerin sıklaştırıldığını belirten Bakan Yerlikaya, "Trafik denetimleriyle ilgili arkadaşlarımız tüm Türkiye'deki illerde olduğu gibi bakanlığımızın talimatıyla önleyici devriye sayılarımızı artırıyoruz. Polis bölgesinde yüzde 27, jandarma bölgesinde 2024'te şimdilik yüzde 22 artırdık. Trafikle ilgili hakeza ortalama yüzde 25 civarında trafik devreye sayılarımızı artırdık. Biliyorsunuz yaka kamerasıyla da artık arkadaşlarımızı çok daha etkin kılıyoruz. Bu devreye sayılarımızı trafikte ve önleyici dikte artırmaya devam edeceğiz. Yeni araçlarımızla beraber. Bizim hedefimiz şu, olay yerinde maalesef ölen vatandaş sayısını, bir ay içerisinde de hastanede ölen sayılarını bizim aşağı çekmek için denetim sayılarını arttırmamız gerekiyor, hep birlikte trafik kurallarına harfiyen uymamız gerekiyor. Son olarak da değerli arkadaşlar Şırnak'ta da 2023'te maalesef 36 vatandaşımız trafik kazalarından hayatını kaybederken, 2024'te bu rakam artmış, 45 olmuş. Motosiklet sayılarının arttığını ve kazalarda motosikletin her 3 kazadan birinin, Şırnak'ta da üçte birinin motosiklet kaynaklı olduğunu görüyoruz. Yine aşırı hızın toplam ölümlerde çok önemli bir oranda. Yüzde 50 oranda olduğunu görüyoruz. Biz artık 2025'te her sizlerle bir araya gelişimizde hep trafik kazalarını azaltmakla ilgili neler yaptığımızı ve bununla ilgili yapmış olduğumuz eylem planına uygun olarak denetimlerimizi ve sizlerden bu noktada, medyamıza nasıl destek istediğimizi her fırsatta paylaşacağız" dedi.

'SİZLERE GÜVENİYORUZ'

Bakan Yerlikaya, çalışmalarından ötürü bakanlık personelleri ve emeği geçenlere teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Son olarak göç olarak da Şırnak'ta 2 bin 517 adres saikatları sonunda netleşen bir yabancı sayısının olduğunu, bunun 1933'ünün Suriyeli, 577'nin yasal kalış, yani ikamet izinli olduğunu görüyoruz. Gönüllü güvenli onurlu 2024'te sadece 15 dönüş olduğunu, ama tüm şehirlerimiz olduğu gibi mobil göç noktası araçlarımızda burada da biz kimlik kontrollerini yaptığımızı ve 4 bin 331 bugüne kadar kimlik denetimi yabancı yaptığımızı, bunlardan da 239 düzensiz göçmen olarak tespit edilen yabancıyı da sınır dışı ettiğimizin de altını çizmek istiyoruz. Peki, düzensiz göçle mücadelede her zaman söylediğimiz o göçmen kaçakçılığı organizatörleri ile ilgili geçen yıl ne yapıldı? 23 operasyon yapıldı, 5 tutuklu 8 adli kontrol ve geçen yıl 239 düzensiz göçmen yakaladığımızı ve bunlardan da tamamını da deport yani sınır dışı ettiğimizi ifade etmek istiyoruz. Ben bu şehirde başta terörle mücadeledeki büyük kararlılığı azmi cesareti, aynı zamanda bütün bu görevlerin yanında kişilere ve mal varlığına karşı suçlar olmak üzere, İçişleri Bakanlığı'nın görev alanına giren tüm alanlarda, valimizin koordinasyonunda, onun önderliğinde, emniyetimize, jandarmamıza ve onlarla beraber ilçelerindeki mülki idare amirlerimiz ve içişleri ailemizin bu güzel şehrimizdeki çalışan bütün mensuplarını teşekkür ediyorum."