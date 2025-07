Bakan Yumaklı\'dan Yangın Açıklaması

BAKAN YUMAKLI, YANGINLARA İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile birlikte Orman Bölge Müdürlüğü'nde basın açıklaması yaptı. Devam eden orman yangınlarına ilişkin bilgi veren Bakan Yumaklı, dün akşam yaptığı bilgilendirmede büyük ölçüde kontrol altına alınıp soğutma çalışmalarının devam ettiğini söylediği Mersin Silifke ile Antalya Serik'teki yangınların tamamen kontrol altında alındığını açıkladı. Dün akşam devam eden ikinci yangın olarak ifade ettiği Uşak Sivaslı'daki yangınına gece boyunca müdahale yapıldığını belirten Yumaklı, büyük ölçüde kontrol altına aldıkları bu yangındaki soğutma çalışmalarının da sürdüğünü kaydetti.

"Yine büyük ölçüde kontrol altına alındığını söylediğimiz ve soğutma çalışmalarına devam eden Antalya Gazipaşa var. Bu yangında da yine tedbiren soğutmaya devam ediyoruz. Bunun bir sebebi var. Yangın söndürüldükten sonra bile en ufak bir rüzgarda tekrar alevlenmeler söz konusu olabilir" diyen Bakan Yumaklı, şöyle konuştu

"Dolayısıyla bugüne kadar söndürdüğümüz bütün alanlarda neredeyse tamamında devam eden soğutma çalışmaları var. Bunlar bazen günler duruma göre arazi şartlarına göre haftalar sürebiliyor. Bursa'da da ilk başlayan yangın aslında Harmancık ilçesi Yakuplar Mahallesi'ndeydi. Orada arkadaşlarımız çok yoğun bir müdahale yaptılar, yangının önünü kesmek için. Gerçekten inanılmaz bir gayret gösterdiler. Hamdolsun büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda. Yani 4 ilimizdeki 5 yangında şu an için herhangi bir problem kalmadı çok şükür. Halihazırda devam eden arazi şartları sebebiyle gerçekten bunu her açıklamamızda da söyledik. Bizleri uğraştıracağını söylediğimiz kırıklar, kanyonlar, derin vadiler, dik uçumların olduğu Karabük Safranbolu yangınımız devam ediyor. Yine biraz önce bizim de üzerinde 1,5 saatlik bir koordinasyon yaptığımız ve şu anda burada sizlere açıklama yaptığımız, Bursa Kestel'deki yangın devam ediyor. Ancak durumunun iyiye gittiğini söyleyebilirim. Tütmeler görülebilir, birkaç farklı noktaya arkadaşlarımız odaklanmış durumda. İnşallah olağanüstü bir hava şartı olmazsa yani ters rüzgar olmazsa arkadaşlarımız burada akşamüstüne doğru bize daha güzel haberler verebilecek. Ama an itibarıyla iyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Yine diğeri de Kahramanmaraş, 12 Şubat. Burası da taşlık, kayalık ulaşılması zor bir yer maalesef. Burada da arkadaşlarımız gece boyu devam etti. Bugün de devam edecekler. Ben biraz bilgi vermek istiyorum. Kestel'deki yangın 17.40'ta başladı. Hava kararıncaya kadar hem hava araçlarımız hem kara araçlarımız müdahale ettiler. Sabahın ilk ışıklarıyla tekrar hava müdahaleleri başladı. Biraz önce söylediğim gibi rüzgarın önümüzdeki saatlerde 40 kilometreyi bulması öngörülüyor. Bu duruma karşı da arkadaşlar tedbirlerini almış durumda. Yine halihazırda havada 6 uçak, 4 helikopter bulunuyor. Bunlardan 2 uçak ağır sınıf, 2 helikopter de ağır sınıf yine. Orada odaklandığımız noktalara çalışmaya devam ediyorlar. 694 kara aracı var. Muhtelif arazözlerden, su tankerlerine kadar çok çeşitli 1961 personel, yangında mücadeleyi sahada sürdürüyor. Şu ana kadar Sayın Bakanımız açıkladı, valiliğimiz açıkladı. Ama bir genel toparlama olsun diye söyleyeyim; Karahıdır Mahallesi'nde 170 hanede 708 vatandaş, İğdir Mahallesi'nde 220 hanede 600 vatandaş, Avdancık Mahallesi'nde 90 hanede 457 vatandaşımız olmak üzere toplam 3 mahallede 480 hanede bin 760 vatandaşımız güvenli bölgeye alınmış durumda."

'KARABÜK SAFRANBOLU'DA DUMAN VE SİS HAVA MÜDAHALESİNİ ENGELLİYOR'

Karabük Safranbolu'daki yangınla ilgili de bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı, buradaki yangın söndürme çalışmalarının gece boyunca devam ettiğini belirtip, "Oranın farklı bir özelliği var. Maalesef sis ve duman bulutu tamamıyla yangın alanını kapladığı için belli bir saate kadar hava müdahalesi yapamıyoruz. Arkadaşlarımız açık yani havanın açtığı ya da lokal olarak yaklaşabildiği yerlere, hava araçlarının sevk etmiş durumda. Yine aşağıda da arkadaşlarımız karadan müdahaleye devam ediyorlar. Gün içerisinde orada da 3 uçak 16 helikopter ve 389 araç bin 386 personel ile müdahaleye devam ediyor" dedi.

'HER ARACI HER COĞRAFİ KOŞULLARDA KULLANAMAZSINIZ'

Bursa'nın Kestel ilçesi ile Karabük Safranbolu'daki yangınlara müdahale eden araçların birbirinden farklı olduğuna dikkat çeken Bakan Yumaklı, "Her aracı her coğrafi koşullarda kullanamazsınız. Hangi coğrafi koşullar, hangi hava ve kara araçları için uygunsa oraya onları sevk edersiniz. Peki, orada güvenli alana alınmayla ilgili durum nedir? 19 köye bağlı 57 mahallede 928 ev ve 1839 vatandaşımız AFAD tarafından güvenli alana alındı. Kahramanmaraş 12 Şubat'ta dün yine ormanlık alanda başladı, taşlık, kayalık alana sirayet etti. Gece boyu buranın enerjisi düşürüldü. Ama biz tedbiri elden bırakmayıp sanki yeni başlamış gibi teyakkuz halinde buraya müdahaleye devam ediyoruz. Ben dün hem Karabük'te hem daha sonra Ankara'da ve ardından yangın koordinasyon merkezinde, ülkemizdeki işte Silifke, Antalya, Gazipaşa, Safranbolu ve diğer yerlerle ilgili koordinasyonu yaparken buradan haber aldığımızda, Sayın Bakanımız burada, bir açılış vesilesiyle bir program vesilesiyle buradaydı. Kendisini hemen aradım. Sağ olsun kendisi de hemen Valimiz değerli vekil, il başkanları, sivil toplum kuruluşlarının yani şehrin bu anlamdaki eşrafı alıcılarıyla birlikte yangını çok yakından takip ettiler. Gece saat 04.00 yanılmıyorsam. Kendisiyle irtibatımız, değerlendirmelerimiz oldu. Ben huzurlarınızda Sayın Bakanıma çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığımıza, İçişleri Bakanlığımıza, AFAD'a ve diğer bütün kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'BU ÜLKE BİZİM'

Vatandaşları orman yangınına karşı duyarlı olmaya çağıran Bakan Yumaklı, "Değerli arkadaşlar, bu ülke bizim. Biz vatandaşlarımıza hizmet etmek için de bize verilen görevler ve imkanları kullanıyoruz. Burada kurumların koordinasyonu son derece önemli. Bugüne kadarki bütün yangınlarda olduğu gibi Bursa'da da bunun en güzel örneğini gördük. Ben buradan Bursalı bütün hemşerilerimize çok çok teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın gayretlerine çok teşekkür ediyorum. Değerli vatandaşlarımız biz, dün ülkemiz genelinde 36'sı ormanlık alanda, 48'i orman dışı alanda olmak üzere 84 yangınla mücadele ettik. Riskli günlerden geçiyoruz. Bu da 2 gün sonra 3 gün sonra duracak gibi değil. Bunu ifade etmek için Ekim 2025'e kadar sadece biz değil, bütün vatandaşlarımızın teyakkuz halinde olması gerektiğini buradan bir kez daha ifade edelim. Hep söylediğimiz gibi en maliyetsiz, en kolay, hiç bedeli olmayan yangın söndürme metodu onun çıkmamasını sağlamaktır. Ülkemizin kaynaklarını, doğal güzelliklerini, havasını, suyunu, toprağını, biyoçeşitliliğini o ekosistemde yaşayan canlıları. Yok etmeye sadece bir kıvılcım yetiyor. Türkiye'nin hangi noktasında, hangi parçasında ne olacağını şimdiden bilemeyiz. Ama bütün vatandaşlarımızın bu manada bu hassasiyetle destek olmalarını özellikle istirham ediyorum. Bugün pazar, evler sıcak. Piknik alanlarına gidilecek. Lütfen, kapalı alanların dışında ateş yakmayalım. Piknik alanlarında bir ateş yakmadan da onun keyfini çıkarabiliriz. Ama çok küçücük bir kıvılcım işte dün akşamdan bu yana bütün televizyon ekranlarında hepiniz takip ettiniz. Onlar sadece ekranın bu tarafında görünen yüzü. Canlıları ve müdahale eden orman kahramanları tüm vatandaşlarımızı, kamu çalışanları ekranın öbür tarafındaydı. Bizim özellikle büyük risk teşkil eden kıyı kesimler başta olmak üzere Marmara'nın Güneyi, Ege'nin kuzeyi. Batı Karadeniz, Egenin içini de söyleyebiliriz. Riskli görülüyor. Bizler tüm imkanlarımızı, konumlamalarımızı buraya yapmış durumdayız. Bir yerden rüzgar varsa onu kontrol almanız saatler ve günler alıyor. 86 milyon vatandaştan bu hassasiyeti rica ediyorum. En ufak bir duman ateşle ilgili lütfen 112'yi arayın" ifadelerini kullandı.

