Bakanlar Şimşek ve Kacır, Batman\'da çeşitli programlara katıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Batman'da Leyla Nasıroğlu Gençlik Merkezi ve Kütüphanesi'nin açılışını gerçekleştirdi, "Batman'ı TÜBİTAK Yayınlarıyla Buluşturma Projesi İmza Töreni"ne katıldı.

Çeşitli temaslarda bulunmak için kente gelen Bakan Kacır, Batman Havalimanı'ndan Togg ile Valiliğe geçti. Vali Ekrem Canalp'i ziyaret eden Kacır, kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra Bakan Kacır, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Necat Nasıroğlu Külliyesi'nde Leyla Nasıroğlu Gençlik Merkezi ve Kütüphanesi'nin açılışını gerçekleştirdi, Hatice Nasıroğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen "Batman'ı TÜBİTAK Yayınlarıyla Buluşturma Projesi İmza Töreni"ne katıldı.

Bakan Kacır, törende yaptığı konuşmada, projenin tanıtım töreninde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, TÜBİTAK, Batman Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde bilimi toplumla buluşturan projede, Batman'da anaokulundan liseye kadar 492 okulda 160 binin üzerinde popüler bilim kitabı ve binlerce dergiyi armağan etmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Projenin İstanbul ile başladığını, geçen hafta da Eskişehir'de sürdüğünü anımsatan Kacır, Batman merkezdeki tüm okullara 75 bin kitap armağan ettiklerini, ama bugün sadece Batman merkezde değil, Hasankeyf'ten Gercüş'e, Beşiri ve Kozluk'tan Sason'a kadar tüm ilçelerde TÜBİTAK kitaplıklarını kurduklarını, çocuk ve gençlerin bilime ilgisini arttırdıklarını belirtti.

Cumhuriyetin ikinci asrında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tam bağımsızlık anlayışıyla kutlu yürüyüşlerini sürdürdüklerini aktaran Kacır, ülke için insan kaynağına gereken yatırımı yaptıklarını, bilim ve teknolojide güçlenen, kendinden emin, ayakları yere sağlam basan bir Türkiye'yi hep birlikte inşa ettiklerini bildirdi.

Türkiye Yüzyılı'nda, yediden yetmişe, adeta toplumsal bir seferberlik ruhuyla hareket ettiklerini ifade eden Kacır, bu inşa ve ihya yolculuğunda en değerli yol arkadaşlarının yarınların umudu gençler olduğunu, imkan tanındığında, gerekli ortam sağlandığında gençlerin neleri başarabileceğini çok iyi bildiklerini, bu anlayışla gençleri bilim ve teknoloji kültürü ile buluşturacak ve onların bu alanda yeni çalışmalar yapmasını sağlayacak hamleleri gerçekleştirdiklerini anlattı.

"Tüm imkanlarımızı, gençlerimiz için seferber etmekten asla geri durmuyoruz"

Bu hamlelerin başında TEKNOFEST'in yer aldığını dile getiren Kacır, şöyle konuştu:

"Dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST'le, gençlerimizi geleceğin dünyasına hazırlıyor, bilim ve teknoloji yolculuğunda onların yanında yer alıyoruz. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında, aziz milletimize İstanbul, Ankara ve İzmir'de üç TEKNOFEST armağan ederek, 4,5 milyonun üzerinde ziyaretçinin katılımıyla Milli Teknoloji Hamlesi'nin coşkusunu yaşadık. Gençlerimizin geleceğe dair ufkunu şekillendirdiğimiz TEKNOFEST'lerde biyoteknolojiden roket mühendisliğine, yapay zekadan iklim teknolojilerine kadar 44 teknoloji yarışmasında 1 milyon gencimizin rekabetine şahit olduk. TEKNOFEST kuşağımızın akamete uğramış bilim ve teknoloji yolculuğumuzu yeniden dirilten, geleceğin Türkiye'sine giden yolun köşe taşlarını döşeyen, yarınlarımız adına ümidimizi yeşerten nesil olacağından hiç şüphem yok. TEKNOFEST'lerin yanı sıra beşeri sermayemizin, nitelikli insan kaynağımızın güçlendirilmesi için önemli adımlar atmayı sürdürüyoruz. Merak eden, sorgulayan, araştıran, keşfeden, çözüm üreten bir gençliğin peşinde, tüm imkanlarımızı, gençlerimiz için seferber etmekten asla geri durmuyoruz."

Araştırma ve proje yarışmalarının yanı sıra bilim olimpiyatları ile de bilim kültürünü güçlendirdiklerine dikkati çeken Kacır, 81 ilin tamamında kurdukları Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde 16 bin ortaokul ve lise öğrencisine robotik kodlamadan, tasarımdan programlamaya, nesnelerin internetinden havacılık ve uzay teknolojilerine birçok yenilikçi teknoloji alanında 36 aylık ücretsiz eğitim imkanı sunduklarını bildirdi.

Son 2 yılda gerçekleştirdikleri 2 bin 500 bilim söyleşisiyle 300 binden fazla öğrenciyi bilim insanlarıyla bir araya getirerek, toplumda bilime yönelik ilgiyi ve bilimsel okuryazarlığını pekiştirdiklerini belirten Kacır, destekledikleri 3 bin 500'e yakın bilim fuarı ile 250 bin öğrencide ve 3 milyon ziyaretçide bilimsel farkındalığı yeşerttiklerini kaydetti.

Son 3 yılda destek verdikleri 89 bilim şenliği ile 400 binin üzerinde genci bilimle buluştururken, onlara bilimin eğlenceli dünyasını keşfetme fırsatı sunduklarını anlatan Kacır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bilim merkezlerimiz vasıtasıyla, genç nesillerimizi bilimle buluşturuyor, onları denemeye ve keşfetmeye teşvik ediyoruz.

Hizmet vermekte olan 10 büyük ölçekli bilim merkezimizde bugüne kadar 11 milyon ziyaretçi ağırladık. Ayrıca ziyarete açık ilçe ölçeğindeki 15 bilim merkezimizde 850 bin gencimizi bilimin atölyeleriyle buluşturduk. Yakın zamanda da Necat Nasıroğlu Vakfının önderliğinde Batman'ı da bir bilim merkezine kavuşturacağız. TÜBİTAK eliyle desteklenecek ve inşallah Batman'ı, bilim insanlarının, mühendislerin, araştırmacıların yetişeceği yeni bir eğitim merkezine kavuşturacağız. Bilimin temelinde merak ve keşfetme arzusu yatar. İnsanoğlu merak ettikçe okur, okudukça merakı artar. Bizler de bu sebeple, TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları'yla 30 yılı aşkın bir süredir her yaştan okura sesleniyor, bilime yönelik ilgiyi ve merakı artırıyoruz. Bugüne kadar yayımladığımız 1167 eserde, 28 milyonu aşan baskı adedine ulaştık. Geride bıraktığımız yılda, 37'si yeni olmak üzere toplam 204 kitapta, 2 milyon 700 bini aşan basım adedine eriştik. Bu yılın ilk 2 ayında popüler bilim dergilerine abone sayımızı yüzde 162 artırarak 568 bine çıkardık. Sadece 2 aylık bir sürede 700 bini aşkın popüler bilim kitabını bilim meraklılarıyla buluşturduk. Basılı yayınlarımızın yanı sıra popüler bilimin dijital adresi Bilim Genç web sitesi ile her ay yaklaşık 400 bin kullanıcıya erişiyoruz. Bu sayı her ay katlanarak artmaya devam ediyor."

Tüm arzu ve gayelerinin bilimi gençlerle, gençleri bilimle buluşturabilmek olduğuna işaret eden Kacır, gençlerin yarınların mimarı, geleceğin teminatı olduğunu ifade etti.

Geleceğin güçlü Türkiye'sini inşa ederken, gençlerle beraber yürüdüklerini aktaran Kacır, "Bu sebeple, gençlerimize küçük yaşlardan itibaren okuma alışkanlığı kazandırmayı ve her bir gencimizin birer bilim okuryazarı olmasını istiyoruz. Gençlerimize yönelik desteklerimizi büyük bir motivasyonla gerçekleştiriyoruz. Bugün Milli Teknoloji Hamlesi'nin tüm gurur tablolarında gençlerimizin izi var. Biliyorum ki, biz gençlerimize yatırım yaptıkça, onların yanında durdukça, onlara güvendiğimizi hissettirdikçe, Türkiye Yüzyılı'nda da yeni başarı hikayelerinde gençlerimizin imzasının bulunacağına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Törende, Vali Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran da birer konuşma yaptı.

Programa, Batman Üniversitesi Rektöre Prof. İdris Demir, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ile öğrenciler katıldı.