Bursa'ya AK Parti hükümetinden 2 yılda 60 milyar liralık yatırım

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan:

-"Bursalılar; Bursa Planlama Ajansı'nı yakından takip etmeli"

-"Yüzde 93 aşamasına getirdiğimiz projelerin açılışını 13 ayda yapamadılar"

- "Mustafa Bozbey mal varlığını şeffaf şekilde açıklasın"

- "Belediye şirketlerinden bin 700 kişi işten çıkarıldı. Karlı şirketler zarar eder hale geldi"

- "Orhaneli Tüneli 7. ayda Ulaştırma Bakanımızın katılımıyla açılıyor. Oradaki viyadüğü neden görmüyorlar anlayamadım"

- "Kayapa yolu 3.etap kamulaştırmalarını büyükşehirden bekliyoruz"

-"Emek Şehir Hastanesi inşaatı iki defa yargıya götürüldü, gecikme bundan kaynaklandı"

- "Hükümet olarak 2 yılda 60 milyar liralık yatırım yaptık. Milletimizin dediği gibi yaparsa hizmeti Ak Parti yapar"

BURSA - Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursalıların Bursa Planlama Ajansı'nı yakından takip etmelerini isteyerek, "Bursa Planlama Ajansı'nı çok merak ediyoruz. Nasıl bir düzen kuracaklar? Bursa'ya 47 kilometrelik metro, 4 füniküler, Geçit Mudanya metrobüs, kuzey, güney bulvarı, ihtiyaç sahiplerine 2 bin lira, her mahalleye kreş" sözü verdiler. 100 bin kişiye istihdam sağlayacaklardı. Ancak hiç bir adım atamadılar. AK Parti'nin kamuoyunda algısı var. Yaparsa AK Parti yapar. Yüzde 93 aşamasına getirdiğimiz projelerin açılışını 13 ayda yapamadılar. Belediye şirketlerinden 1700 kişiyi işten çıkardılar. Karlı şirketleri de zarar eder hale getirdiler" dedi. Başkan Davut Gürkan, Orhaneli Tüneli'ni 2 ay içinde açacaklarını, Kayapa yolu 3.etapta kamulaştırmaların büyükşehir tarafından yapılması gerektiğini, Emer Şehir Hastanesi metro hattının da 2 defa yargıya götürüldüğü için geciktiğini ifade etti.

Başkan Davut Gürkan genel seçimin üzerinden 2 yıl, yerel seçimin üzerinden de 13 ay geçtiğini, hükümet olarak 24 ayda Bursa'ya 60 milyar liralık yeni yatırım yapıldığını basın toplantısı ile anlattı.

Basın toplantısına Ak Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Ahmet Kılıç, Mustafa Yavuz, Emel Gözükara Durmaz, Ayhan Salman, tüm AK Partili ilçe belediye başkanları, AK Parti İlçe Başkanları ve il yöneticileri katıldı.

"İlk kez Bursalı 23 isim AK Parti yönetim kadrosunda"

Genel seçimlerden sonra ciddi manada sahadan hiçbir zaman çekilmediklerini, 23 yıllık AK Parti serüveninde ilk defa genel merkezde 16 isimle temsil edildiklerini anlatan Başkan Davut Gürkan, "Gerek kadın kolları, gerek gençlik kolları, genel başkanvekilimizle, komisyon başkanlarımız, vekilleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Bursa'nın hakimiyeti olduğunu ifade etmek isterim. Kongreleri güzel atlattık. Büyük kongremizi hallettik. Bir seçimin bitmesiyle diğer seçimin hazırlıkları başlar. Gurur duyarak ifade etmek isterim ki Bursa teşkilatı Türkiye'deki bir çok teşkilata örnek olacak çalışmaları yapan, bununla ilgili örnek olarak gösterilen il teşkilatıdır. Ramazanda Bursa İl Teşkilatı olarak 57 bin 454 haneye bizzat ziyaret yapmış, vatandaşımızla hemhal olmuş onlarla bir araya gelmiş ve onların taleplerini alarak bir yol haritası belirlemiş oluyoruz. Bunları il teşkilatı olarak baktığımızda her ay mutlak suretle milletvekillerimizle yereldeki konuları istişare ediyoruz. Kurumlarımızdan sunumlar alıyoruz. Ankara sürecini milletvekillerimiz takip ediyor" dedi.

Hükümet olarak 2 yılda Bursa'ya 60 milyar lira yatırım yapıldığını, buna hızlı tren ve Şehir Hastanesi metro inşaatı dahil olmadığını anlatan Başkan Gürkan, bakanlıkların projelerini başlıklar halinde şöyle açıkladı.

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Teknosab Kavşağı'nı 1 milyar 110 milyon liralık yatırımla hayata geçirdi. Kamulaştırmasını sanayicilerimiz yaptı. Köprü kavşağı ve bağlantıları bakanlığımız yaptı. Kayapa Mustafekamalpaşa yolu 843 milyon, Yenişehir Bilecik 2,7 milyar, İznik Çevre yolu 7,5 kilometre 1,6 milyar, Mudanya Gemlik yolu 18 kilometrelik 1,15 milyar liralık yatırımla hayata geçti. Mudanya Gemlik 2025 planlamasındaki viyadük ve 3 kilometrelik yol 650 milyon liralık yatırımla hayata geçiyor. Mustafakemalpaşa Lütfiye çevre yolu 3,6 kilometre 101 milyon lira, Harmancık Dursunbey Tavşanlı yolu 2025 yatırımı 87 kilometrelik yolun 27 kilometresi 198 milyon liralık yatırım. Çalı yolu 2025 yatırım miktarı 105 milyon lira, Keles Tavşanlı il yolu 15 kilometre 1,7 milyar lira yatırımla yapılıyor"

Kayapa yolunda 3.etap kamulaştırmaların büyükşehir tarafından yapılması gerektiğinin altını çizen Başkan Gürkan, "Çalı konusunda yolu bakanlıkla protokol yaptık. Şehir içinde olan bir yol. Ana yol karayollarına yan yol büyükşehire ait. Biz büyükşehir olarak kamulaştırmaları yapacağız, karayolları yolu yapacaktı. 0-3 kilometre arasını yaptık. İkinci etabını bitirdik. Üçüncü etaba geldiğimizde orada da kamulaştırmaların büyükşehir tarafından yapılıp yolu da karayolları yapacaktı. Yerel seçim sonrası bize "hadi yapın" diyorlar. Biz sözümüzün arkasındayız. Kamulaştırmayı büyükşehir yaparsa bakanlığımız yolu yapacak. Büyükşehir kamulaştırmayı yapmadan beklenti içine girmek hayal olur" ifadelerini kullandı.

Orhaneli Tüneli 7.ayda açılıyor

Orhaneli Doğancı Tüneli 2025 yılında açılacağını ve 5,5 milyar lira yatırıma tekabül ettiğini kaydeden Başkan Gürkan, "Burada 2036 metre tünel uzunluğu var. Sürüş mesafesi 15 dakikadan 3 dakikaya inecek. "Viyadüğü görmedik" dediler. Şimdi gösteriyoruz. 2023 yılı sonu hedefimiz vardı. İçeride karşılaşılan kaymalar işi geciktirdi. Her gün 8 metre ilerleyen yol bazen 8 santim ilerlemedi. Zemin yumuşaklığı ve dağın kayması sebebiyle özel güçlendirme 1 seneye mal oldu. Kısmetse 7.ayda Ulaştırma Bakanımızın teşrifleriyle burayı açmayı düşünüyoruz. Sadece tünel yapmıyoruz. Barajın güvenliği ve yolun rahatlatılmasını sağlayacağız. Yolun 3 dakikaya inmesinden ziyade hemşehrilerimizin güvenliği üzerinde duruyoruz. Bursa Yalova yolu 26 milyon lira ile onarım yapıldı. Yenişehir İznik Mekece yolu 28 kilometrelik yolun 10 kilometrelik etabı ihale edildi. 2025 yılı yatırım miktarı 34 milyon lira. Erenler Harmancık yolu 568 milyon lira. Tatarlar ve 3 köprü onarımı, Dosab kavşağı 265 milyon lira yatırımla açıldı. Keles İl yolu onarımı 2025 yılı yatırım miktarı 309 milyon lira. Toplamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yatırımları 17 milyar 273 milyon 286 bin lirayı buluyor. Bursa'ya yatırım derken her bir yatırım damar yolu gibi. Ulaşım aksını rahatlatmazsak Bursa'daki ulaşım ve yaşamı konforlu hissetmeyiz" şeklinde konuştu.

Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan 8 bin sosyal konut

Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Bursa'ya 15 milyar 188 milyon liralık yatırım yaptığını anlatan Başkan Gürkan., "İlk evim ilk arsam ilk işyerim projesinde 7 yerin ihalesi yapıldı. 7681 konut ve sosyal tesisler inşa ediliyor. Sıcaksu'da 690 konut ve işyerinin yüzde 80 seviyesini geçtik. Bakanımız geldiğinde tasarrufların nasıl yönetileceği konusunda bilgi verecektir. Bitme aşamasında diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı yatırımları artıyor

2024 sonu itibariyle Bursa'da 43 milyon 700 bin hastaya hizmet verildiğini her kişinin 12-13 defa hastaneye gittiğini ve hizmet aldığını hatırlatan Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Vatandaşımızın memnuniyeti için hizmetin bütün kapılarının açıldığı sistem içerisinde bıraktığımızda 43 milyon 700 bin kez hizmet veren bir kurum var. Ciddi manada takip ettiğimiz Muradiye Devlet Hastanesi, Spastik Çocuk, Bursa Ali Osman Sönmez Hastanesi, Ağız Diş Hastanesi. Ali Osman Sönmez Hastanesi ne zaman açılacak. 1315 yataklı Ali Osman Sönmez Hastanesi için bayramdan sonra ihaleyi kazanan firmaya yer teslimi yapıldı. Hedefimiz şu an ödeneklerin salınmasıyla ilgili süreç devam ediyor. Konuyla ilgili Sayın Valimiz hassasiyetle üzerinde duruyor. Yıl sonuna kadar bitirme derdindeyiz" diye konuştu.

"İhale rakamı açıklayan Bursa Milletvekili açıkça suç işledi"

Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'yle ilgili mecliste bir Bursa Milletvekili'nin komisyon toplantısında ihaleyle ilgili rakam beyanında bulunduğunu ifade eden Başkan Davut Gürkan, "İhale öncesinde miktar beyanında bulunamazsınız, yasaktır, suçtur. Bir milletvekili siz bu kadar ihaleye verecekmişsiniz. Böyle rakam mı olur. Komisyondakiler hatırlattı. Yaptığınız ifade beyanı suçtur. İhale öncesi bir beyan telaffuz etmek ihaleyi yönlendirmek anlamına gelir. 6 firma girdi, ilk ihalede veremedik. Söylenilen rakam o kadar yüksekti ki, söylenen rakamın yarı rakamına verecek firma vermekten imtina etti. İhale süreci ifsat oldu. İkinci ihalede 2 ay kaybettik. Bir yerde bir şey söylerken milletin hayrına mı şerrine mi olur diye düşünmek lazım. Raylı sistemle ilgili süreçten bahsediliyor. Hiç kimse iki defa yürütmeyi durdurma kararı alanları sorgulamıyor. Tam bir yıl kaybettik. Özellikle bunu eleştirenler, ana muhalefet. Siz 2 defayı yürütmeyi durdurma kararı aldınız. Bu karar alındığında müteahhidin ortalığı toparlamasına 1 ay süresi var. Buna bile tahammül edemediniz. Niye yetişmiyor. Sizin yüzünüzden. Bir söz vardır, "cahil dostum olacağına akıllı düşmanım olsun" diye. Bazen böyle. Bu hizmetlerde nerede bir engelleme görürsek yaşıyoruz.

Harmancık Entegre Hastanemiz bitti. Muradiye Devlet Hastanesi Anıtlar Kurulu ile alakalı röleve çalışmaları her bir onay ve inceleme yapıldığı için ağır işliyor. Spastik Hastanesinde müteahhidi sıkıştırıyoruz. 158 yataklı Ağız Diş Hastanesi ilerliyor. 64 tane birinci basamakla ilgili yatırımımız var. 2023 yılında 21 bin 855 sağlık personeli varken, 2025'te 24 bin 819 personeline ulaştık. Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi açıldığında personel sıkıntımız olmayacak. Genel seçimlerden sonra ilimizde yaptığımız sağlık yatırım tutarı 8 milyar 787 milyon lira" şeklinde konuştu. .

Bursa'daki Milli Eğitim yatırımları

Bursa'da Milli Eğitimde 2 yılda 84 bina tamamladıklarının altını çizen Davut Gürkan, "76'sı okul. 2 yurt binası, 2 kapalı spor, 4 atölye binası. İki yıldaki yatırım 11 milyar 615 milyon lira. Yatırım programına 16 okul daha ilave ettik. Son 1 yılda 13 okulda deprem performans analizleri yapıldı. 402 okulda büyük küçük onarımlar yapıldı. 194 milyon lira harcandı. 9 okulun doğalgaz dönüşümü yapıldı. Yık yap ile 1240 derslik, sıfırdan 51 bina, deprem güçlendirme ile 25 bina güçlendirildi. Toplam 11 milyar 615 milyon liralık milli eğitim yatırımı yatırım yapıldı. Sınıf derslik ortalaması şu anda 26kişi ve önümüzdeki dönemde bunu 24'e düşüreceğiz" diye konuştu.

Gençlik Spor Bakanlığı yatırımları

Bursa'nın yurt konusunda en iyi durumda olan illerin başında geldiğini söyleyen Başkan Davut Gürkan, "Şu andaki kapasitemiz 15 bin 500 civarında. Bursa Teknik Üniversitesi'nin içine 750 kişilik erkek yurdu, 1250 kişilik kız öğrenci, İnegöl ve Gemlik'te 500'er kişilik yurtlar yapıyoruz. 3 bin kişilik yeni kapasite geliyor. Toplamda 19 bin öğrenci kapasitesine ulaşıyoruz. Öğrenci yurt oranına bakıldığında en iyi illerden birisiyiz. Eleştiriler, odadaki kişi kalma meselesidir. Artan sayı ve ilave kontenjanlarla beraber buradaki memnuniyeti arttırmış olacağız. Atatürk Kapalı Spor Salonu için 650 milyon lira keşif yapıldı. Proje 3 bin 500 kişi ile başladı. 100 milyon lirayı bakanlık büyükşehire ödendi hibe olarak. Havuzlupark'ta da 100 milyon hibe verildi. Yer bakanlığın üzerinde kalmak kaydıyla Büyükşehir olarak yapın yine Bursalı kullanacak." dendi. Milli Eğitime bağlı okullar kullanacaktı. Protokol böyle. Ama iş ortada kaldı" şeklinde konuştu.

Tarım Orman Bakanlığı yatırımları

Tarım Orman Bakanlığı'nın sulama konusunda ciddi yatırımları Bursa'ya kazandırdığını kaydeden Başkan Davut Gürkan, "Bursa yüzölçümünün yüzde 35'i tarım toprağı. Sulanabilir toplam arazinin yüzde 50'den fazlasını kullanıyoruz. Türkiye'ye örnek olan illerden birisiyiz. Bakanlığımız fayda maliyet analizine bakıyor. Ne kadar hektarlık alana ne kadar maliyetle katkı sağlayacağını analiz edip bakanlık yatırımını yapıyor. Tarımda ihracatımız 150 milyon dolardan 600 milyon doları çıkmış

Karacabey Yeşildere, Büyükkumla Barajı, İnegöl Eymir Göleti, Büyükorhan Kocadere, Gedikler, İnegöl Gedikpınar Göleti, İznik Mahmudiye Sulaması, Mudanya Yaliçiftlik göleti, Yenişehir Fethiye Göleti ile 3,2 milyar liralık yatırım yapıldı. 2 yılda sulama konusunda 8,6 milyar liralık yatırımı var. Tarım Orman Bakanlığı 2 yılda hayvancılık ve tarıma 1,5 milyar lira destek ve yatırım sağladı. TKDK 1 milyar liradan fazla destek verdi. Buradaki desteğin yüzde 50'si hibe olarak verildi. Tarım Orman Bakanlığı 6,8 milyar lira yatırım yaptı" ifadelerini kullandı

Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı 16 bin aileye destek sağlıyor

Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Bursa'da 2 yılda 258 bin haneyi ziyaret ettiğini anlatan Başkan Davut Gürkan, "16 bin 292 aileye 536 milyon lira para yardımı yapıldı. Toplamda 2 yılda 50 bin 677 aileye 3 milyar 66 milyon lira destek sağlandı. Aile Bakanlığı'nın 2 yıldaki harcaması 4 milyar liradan fazla. Adalet Bakanlığı'mız Bursa'da Adli Tıp Kurum Başkanlığı'nı hizmete aldı. 7 tane ihtisas dairesi kuruldu. Kuruma gönderilen dosya ve inceleme 6 ay sürüyordu. Şimdi 2 ayda başkanlık düzeyinde dosyalar incelenip sonuçlandırılıyor." şeklinde konuştu.

"13 ayda hiçbir şey yapmadılar, başkanın mal varlığını beyan etmesini istiyoruz"

CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kendileri döneminde yüzde 90'a varan işleri bile hizmete alamadığını, Bursa Planlama Ajansı'nda nasıl bir düzen kurulacağının merak edildiğini öne süren Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Bursa Planlama Ajansı'nı çok merak ediyoruz. Nasıl bir düzen kuracaklar? Bu planlama ajansını yakın takip etmenizi istirham ediyorum. Bursa'ya 47 kilometrelik metro, 4 finiküler, Geçit Mudanya metrobüs hattı, kuzey, güney bulvarı, ihtiyaç sahiplerine 2 bin lira, her mahalleye kreş.100 bin kişiye istihdam sözü verdiler. Bunlar sadece birkaç örnek. Bunun gibi çok vaatler bulunuyor. Bizim yüzde 90 seviyesine getirdiğimiz işlerin bir kısmını açıp şov yaptılar, bir kısmını da 13 ay geçmesine rağmen tamamlayamadılar. Hanlar Bölgesi, Yüzde 93 tamamlanmış. Otopark bitirilip 2 ayda açılacaktı. 13 ay geçmesine rağmen tamamlanamadı. Onlar kavga ediyor, iç çekişme peşindeler. Biz ise kim daha fazla hizmet eder derdindeyiz. Kendi içlerinden birini bişey yapmak için kavga ediyorlar. Millete en güzel hizmeti nasıl ederiz derdi yok. Muhalefet akraba atamaları ile gündeme geldi. Genel Başkanları diyor ki, eş dost ataması görmeyeceğim diyor. Kim takar seni diyorlar. Nihayetinde de akraba, yandaşlarla iş yürütmeye çalışıyorlar. Belediye şirketlerinde 1700'den fazla işçi çıkarıldı. Bazıları engelliydi. En kötüsü de insanların üzerine suç isnat ederek işten çıkarmak en acısı. Kendini yakmaya çalıştı birisi. Değer miydi? Belediye bütçesinden usulsüz harcamaları dile getirdik. Çalışanlara mobing ve taciz iddiaları kol geziyor. Taciz edeni korumak ne demektir? Müteahhitlere hakediş bedellerini ödeyemeyen bir şehir. Müteahhitlerden son dönemlerde şikayetler geliyor. Halk otobüslerinin ücretlerini alamadıklarını, 2 ay geriden geldiklerini görüyoruz. Durdurulan kentsel dönüşüm çalışmaları. Çalışanların maaş ödeyememe ve işçi eylemleriyle karşılaşıyoruz. 20 Mayısla ilgili plan yapmışlar. Bakım onarım yapılmamış dediler. Bizim dönemimizde yolda kalan otobüs, metroları su basma, metroların yolda kalmalarını görmüyorduk. Biz bakım yapmıyormuşuz, onlar yapıyorsa bu halleri neden? Zarar eden şirketler. Burulaşı anlarız. Ancak kardaki şirketleri de zarar eder hale getirdiler. Ücretsiz dedikleri otoparkı fahiş fiyatla paralı hale getirdiler. Biz boy boy fotoğrafları görmek istemiyoruz. Biz o bilboardlarda Bursa'ya yapılan hizmetleri görmek istiyoruz. Yeterince kendilerini görüyoruz. Bizim yaptığımız hizmetleri tekrar açma zahmetinde bulunmasınlar. Açıklık ve şeffaflıktan bahsedenlerin malvarlığını ve Nilvak ilişiğinin açıklamasını bekliyoruz" şeklinde konuştu. .

2024 yerel seçimlerinde milletin denetim yetkisini Ak Parti'ye verdiğini anlatan Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Bursa'nın hayrına olanlarda destek vereceğiz. Bursa'nın yararına görmediğimiz işlere destek vermeyiz. 5 milyar ek bütçe 1 milyar kredi desteği verdik. 500 milyon tarım AŞ ve Buski'ye kredi desteği verdik. 10 milyon Euro izni verdik. 5 milyar ek bütçe verdik hala onu bile kullanamadılar. Büyükşehir meclisinde ve Bursa'nın hayrına olan meselelerde meclise teşekkür etmeyi öğrenmeleri lazım. Cumhur ittifakı olmadan karar geçmez. O meclis kararlarının ardından kendine reyting devşirmeye kalkmasına izah bulamıyorum. Özlüce Tesisleri meclis kararı alındığında kendi üyeleri meclisi terk etti. Meclisten geçirseniz de Bakanlığımızın iradesi olmadan geçme imkanı yok. İki bakanlığın tahsis izni vermesi lazım. Hem Çevre Şehircilik hem de Gençlik Spor Bakanlığı'nın izin vermesi lazım. Genel Başkanvekilimiz Efkan Ala Bey ve Varank bakanımıza teşekkür ediyorum. Özlüce Projesi 354 milyon lira gelir sağlayacak. Gelecekte 2,5 -3 milyar lira destek sağlayacak. Aldığımız kararla 225 milyon lira kasalarına girdi. Bursaspor stadının etrafındaki 18 uygulamasıyla ilgili görüşüyoruz. Bursaspor'a tesis kazandırmak için uğraşıyoruz. Ben yaptım dersen olmaz. Bana tek tek Bursaspor'a yaptığın maddeleri yaz kardeşim. Tek tek söyle. Bursaspor'a ne yardım ettin. Açıklayamaz. Biz bunanla alakalı açık şekilde söylüyoruz. Bursa'nın hayrına olan meselelerde her daim hemşehrilerimize destek vereceğiz. 13 ayda bişey yapmamış, mazaret üretmiş bir belediye görüyoruz. 20 yıllık belediye başkanlığı yapan birisinin son dönemde 1900'den fazla ruhsatın tek imza ile olduğunu bütün kamuoyu biliyor. Niye bunun cezasız kaldığı veya araştırılmadığı konusunda sitem ediyor. Biz suç duyurusunda bulununca kızıyorlar. Bununla alakalı bişey varsa, süreci adliyeye devrettik. Nilvak'ın faaliyetlerinin açıklanmasını istiyoruz. Sen niye yaptın, kaçak yaptın. Kendi başkanın 43 milyon lira ceza yazdı. Dürüstlükten şeffaflıktan bahsediyorsak, hiç kimse kusura bakmasın. 2 saat 50 dakikalık mazeret sunumu gördüm. Biz mazeret değil hizmet bekliyoruz. Biz milletimize hizmet etmenin derdindeyiz. Başka derdimiz yok. Biz eser ve hizmet siyaseti yapıyoruz. Çok şükür bu zamana kadar en güzel hizmetleri eserleri sunmanın derdinde olduk" ifadelerini kullandı.