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CHP'nin Adana, Aydın, Hatay ve Afyonkarahisar belediye başkan adayları belli oldu - Son Dakika
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CHP'nin Adana, Aydın, Hatay ve Afyonkarahisar belediye başkan adayları belli oldu

CHP Parti Meclisi toplantısında 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde yarışa girecek adaylar netleşiyor. Toplantı kapsamında Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Özlem Çerçioğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Zeydan Karalar, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Lütfü Savaş ve Afyonkarahisar Belediye Başkan adaylığı için ise Burcu Köksal seçildi.

10.01.2024 - 22:21,  Güncelleme: 22:53
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CHP Parti Meclisi (PM) toplantısında illerde yarışa girecek adaylar birer birer belli oluyor. Toplantıda Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özlem Çerçioğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş ve Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı ise Burcu Köksal olarak netleşti.

CHP PM toplantısında 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde yarışa girecek adaylar netleşmeye devam ediyor.

CHP'nin Adana, Aydın, Hatay ve Afyonkarahisar'da adayları belli oldu
Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş

3'Ü BÜYÜKŞEHİR 4 İLDE ADAYLAR NETLEŞTİ

Son olarak toplantıda alınan kararlara göre, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Özlem Çerçioğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Zeydan Karalar, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Lütfü Savaş ve Afyonkarahisar Belediye Başkan adaylığı için ise Burcu Köksal seçildi.

CHP'nin Adana, Aydın, Hatay ve Afyonkarahisar'da adayları belli oldu
Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özlem Çerçioğlu


CHP'nin Adana, Aydın, Hatay ve Afyonkarahisar'da adayları belli oldu
Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal
CHP'nin Adana, Aydın, Hatay ve Afyonkarahisar'da adayları belli oldu
Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar
CHP\'nin Adana, Aydın, Hatay ve Afyonkarahisar belediye başkan adayları belli oldu
YORUMLAR (2)
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SON DAKİKA: CHP'nin Adana, Aydın, Hatay ve Afyonkarahisar belediye başkan adayları belli oldu - Son Dakika
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