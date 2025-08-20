CHP'den AK Parti'ye geçen başkan: Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye'nin değil dünyanın lideridir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

CHP'den AK Parti'ye geçen başkan: Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye'nin değil dünyanın lideridir

Haberin Videosunu İzleyin
CHP\'den AK Parti\'ye geçen başkan: Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye\'nin değil dünyanın lideridir
20.08.2025 13:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
CHP\'den AK Parti\'ye geçen başkan: Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye\'nin değil dünyanın lideridir
Haber Videosu

CHP'den istifa ederek 14 Ağustos'ta AK Parti'ye katılan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, kente dönüşünde ilk olarak AKP Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret etti. Yılmaz "Davam, 15 Temmuz'da tanklar namlusunu şakağına dayadığında 'Gelecekleri varsa görecekleri de vardır.' diyen Cumhurbaşkanımızın davasıdır. Sadece Türkiye'nin değil dünyanın lideridir" dedi.

14 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat taktığı rozetle AK Parti'ye katılan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, kente döner dönmez soluğu AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı'nda aldı.

Ziyaret sırasında partililere seslenen Yılmaz, "Sizin rol modeliniz yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın da lideridir" dedi.

UMUT YILMAZ'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

İşte Yılmaz'ın AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşma: "Davam, 15 Temmuz'da tanklar namlusunu şakağına dayadığında 'Gelecekleri varsa görecekleri de vardır' diyen Cumhurbaşkanımızın davasıdır.

"HİZMET SİYASETİNİ EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE SÜRDÜRECEĞİZ"

Biz de bu davanın sizler gibi neferiyiz. Rol modeliniz sadece Türkiye'nin değil dünyanın lideridir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti çatısı altında hizmet etmekten büyük bir gurur duyuyorum. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuna katkı sunmak için Şehitkamil'de eser ve hizmet siyasetini en güçlü şekilde sürdüreceğiz.

CHP SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Öte yandan, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın AK Parti'ye geçişinde hakkında yürütülen soruşturmanın etkili olduğu öne sürülmüştü.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen de 8 Nisan'da partisinden istifa eden ve kısa süre önce AK Parti'ye katılan Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulunmuş, asfalt ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yargı önünde hesap vermesi gerektiğini savunmuştu.

CHP'den AK Parti'ye geçen başkan: Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye'nin değil dünyanın lideridir

UMUT YILMAZ KİMDİR?

1981 yılında Gaziantep'te dünyaya gelen Umut Yılmaz, eğitim hayatına Gaziantep Fırat Koleji'nde başladı ve ilkokuldan ortaokula kadar burada eğitim aldı. Daha sonra ise Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde Hukuk bölümünde eğitimine devam etti. 2004 yılında üniversiteden başarıyla mezun oldu. Stajını tamamladıktan sonra İstanbul'da Aksan Hukuk Bürosu'nda icra departmanında çalışarak avukatlık ruhsatını aldı. Ardından zorunlu askerlik görevini KKTC'de kısa dönem olarak tamamladıktan sonra Gaziantep'e döndü.

2004 yılından beri serbest avukat olarak çalışan Umut Yılmaz, özellikle Aile Hukuku, Ticaret Hukuku, Fikri ve Sınai Hukuk, İcra ve İflas Hukuku, Borçlar Hukuku, Tazminat Hukuku, Sözleşmelerin hazırlanması ve müzakeresi, Şirketler Hukuku gibi alanlarda uzmanlaşmıştır. Ayrıca marka ve patent vekilliği yapmakta olup, İngilizce bilmektedir. Siyasi kariyerinde de aktif olan Yılmaz, her seçimde çeşitli okullarda sandık güvenliği görevlerinde bulunmuş ve CHP il genelinde seçim hukuku komisyonlarında görev almıştır. Gaziantep Şehitkamil İlçe Başkanlığı gibi önemli görevleri de üstlenmiş ve 2018-2020 yılları arasında bu görevde bulunmuştur.

Ayrıca Gaziantep'in sivil toplum kuruluşlarında da aktif olan Yılmaz, Gaziantep Fikir Kulübü, Gaziantep Kulübü, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği gibi çeşitli kuruluşlarda üyelikleri bulunmaktadır. KKTC vatandaşı olan Umut Yılmaz, Gaziantep Kıbrıs Konsolosluğu tarafından verilen görevleri de yürütmektedir. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşmiş olan yerel seçimlerde Şehitkamil Belediye Başkanı adayı olarak gösterilmiş ve kazanmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Umut Yılmaz, Şehitkamil, 15 Temmuz, Gaziantep, Politika, AK Parti, Türkiye, 3-sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den AK Parti'ye geçen başkan: Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye'nin değil dünyanın lideridir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
Camdan eve girip uyuyan kadına saldırdı, serbest kaldı Camdan eve girip uyuyan kadına saldırdı, serbest kaldı
İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye’de açım diyen yalan söylüyor İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor
Şaman ayini için evinde keçi ve horoz kesti Şaman ayini için evinde keçi ve horoz kesti
Burak Yılmaz, Gaziantep FK’nın yeni teknik direktörü oldu Burak Yılmaz, Gaziantep FK'nın yeni teknik direktörü oldu
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
Trump: Fransa, Almanya ve İngiltere sahaya asker göndermek istiyor Trump: Fransa, Almanya ve İngiltere sahaya asker göndermek istiyor

12:17
Türkiye’nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
Türkiye'nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
11:53
İstanbul’da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
İstanbul'da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 13:44:20. #7.12#
SON DAKİKA: CHP'den AK Parti'ye geçen başkan: Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye'nin değil dünyanın lideridir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.