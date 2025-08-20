CHP\'den AK Parti\'ye geçen başkan: Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye\'nin değil dünyanın lideridir

14 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat taktığı rozetle AK Parti'ye katılan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, kente döner dönmez soluğu AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı'nda aldı.

Ziyaret sırasında partililere seslenen Yılmaz, "Sizin rol modeliniz yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın da lideridir" dedi.

UMUT YILMAZ'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

İşte Yılmaz'ın AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşma: "Davam, 15 Temmuz'da tanklar namlusunu şakağına dayadığında 'Gelecekleri varsa görecekleri de vardır' diyen Cumhurbaşkanımızın davasıdır.

"HİZMET SİYASETİNİ EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE SÜRDÜRECEĞİZ"

Biz de bu davanın sizler gibi neferiyiz. Rol modeliniz sadece Türkiye'nin değil dünyanın lideridir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti çatısı altında hizmet etmekten büyük bir gurur duyuyorum. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuna katkı sunmak için Şehitkamil'de eser ve hizmet siyasetini en güçlü şekilde sürdüreceğiz.

CHP SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Öte yandan, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın AK Parti'ye geçişinde hakkında yürütülen soruşturmanın etkili olduğu öne sürülmüştü.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen de 8 Nisan'da partisinden istifa eden ve kısa süre önce AK Parti'ye katılan Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulunmuş, asfalt ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yargı önünde hesap vermesi gerektiğini savunmuştu.

UMUT YILMAZ KİMDİR?

1981 yılında Gaziantep'te dünyaya gelen Umut Yılmaz, eğitim hayatına Gaziantep Fırat Koleji'nde başladı ve ilkokuldan ortaokula kadar burada eğitim aldı. Daha sonra ise Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde Hukuk bölümünde eğitimine devam etti. 2004 yılında üniversiteden başarıyla mezun oldu. Stajını tamamladıktan sonra İstanbul'da Aksan Hukuk Bürosu'nda icra departmanında çalışarak avukatlık ruhsatını aldı. Ardından zorunlu askerlik görevini KKTC'de kısa dönem olarak tamamladıktan sonra Gaziantep'e döndü.

2004 yılından beri serbest avukat olarak çalışan Umut Yılmaz, özellikle Aile Hukuku, Ticaret Hukuku, Fikri ve Sınai Hukuk, İcra ve İflas Hukuku, Borçlar Hukuku, Tazminat Hukuku, Sözleşmelerin hazırlanması ve müzakeresi, Şirketler Hukuku gibi alanlarda uzmanlaşmıştır. Ayrıca marka ve patent vekilliği yapmakta olup, İngilizce bilmektedir. Siyasi kariyerinde de aktif olan Yılmaz, her seçimde çeşitli okullarda sandık güvenliği görevlerinde bulunmuş ve CHP il genelinde seçim hukuku komisyonlarında görev almıştır. Gaziantep Şehitkamil İlçe Başkanlığı gibi önemli görevleri de üstlenmiş ve 2018-2020 yılları arasında bu görevde bulunmuştur.

Ayrıca Gaziantep'in sivil toplum kuruluşlarında da aktif olan Yılmaz, Gaziantep Fikir Kulübü, Gaziantep Kulübü, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği gibi çeşitli kuruluşlarda üyelikleri bulunmaktadır. KKTC vatandaşı olan Umut Yılmaz, Gaziantep Kıbrıs Konsolosluğu tarafından verilen görevleri de yürütmektedir. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşmiş olan yerel seçimlerde Şehitkamil Belediye Başkanı adayı olarak gösterilmiş ve kazanmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.