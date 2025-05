CHP\'den Gençlere Yasaksız Türkiye Vaadi

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "İktidar olduğumuzda gençlerle birlikte yöneteceğiz, gençlere yasakların yasak olduğu bir Türkiye vaat ediyoruz. Vize sorununu kökten çözeceğiz, bu ülkeyi gençlerin ülkesi yapacağız. Yasaksız ve vizesiz Türkiye'yi iktidarımızın ilk yıllarında hayata geçireceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla düzenlenen kent mitingleri kapsamında İzmir'de 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi düzenlendi. Gündoğdu Meydanı'ndaki mitinge CHP milletvekilleri, CHP il ve ilçe başkanları, belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı. Mitinge ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu da katıldı. Mitingde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmirlilere seslendi. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da Ekrem İmamoğlu'nun mesajını okudu. Mitingde konuşan Özel, "İzmir CHP'nin değil Cumhuriyet'in kalesidir. Cumhuriyet'in, milletin kalesinden sesleniyoruz; kale siyaseti, kutuplaşma, karşısını şeytanlaştırma, kavgadan medet umma siyaseti, kaleler bitmiştir. Kaleler milletindir, Cumhuriyeti'ndir, tüm kalelerimiz bu milletin istikbaline feda olsun" dedi.

'TÜRKİYE'DE ÖZGÜRLÜK MÜCADELELERİNDE MEŞALEYİ HEP GENÇLER YAKTI'

Türkiye'de özgürlük mücadelelerinde meşaleyi hep gençlerin yaktığını ifade eden Özel, "İstanbul işgal olduğunda ilk mitingler İstanbul Üniversitesi'nin önünde başladı. Reformları savunanlar genç Osmanlılardı, meşrutiyeti ilan edenler Jön Türklerdi, Kurtuluş Savaşı'nı veren 38 yaşında Mustafa Kemal gibi boynunda idam fermanıyla yola koyulanlardı. Emperyalizme karşı duran Deniz'lerdi. O mücadele halen devam ediyor. CHP, vatan ve hürriyet mücadelesini devam ettiren gençlerin partisidir. 106 yıl önce başlayan mücadele meşalesini gençler taşıdı, bugünkü mücadele meşalesini gençler taşıyor. Berkay, Esila, Taha, Muhammet, Esmaların elinde Namık Kemal, Hasan Tahsin, Deniz Gezmiş, Ali İsmail Korkmaz'ların hürriyet meşalesi vardır. O gün Namık Kemal, Hasan Tahsin hürriyet meşalesinin taşımasalardı bugün Cumhuriyet yoktu. O gençler Saraçhane'de meydanlara akıp yüz binler, milyonlar olup özgürlük meşalesini almasalardı bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kayyım, Atatürk'ün partisinin başında kayyım vardı. Korkmayan sinmeyen hapse atılsa da susmayan gençlerin alnından öpüyoruz" dedi.

'YASAKSIZ VE VİZESİZ TÜRKİYE'Yİ İKTİDARIMIZIN İLK YILLARINDA HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

Özel, "Gençler bugün ağır sorunlarla boğuşmaktadır. Kaliteli eğitime erişmek, barınma meselesi, genç işsizliği, hayat pahalılığı, düşmeyen enflasyon, ifade ve gösteri özgürlüğü sorundur. 10 gencimizden 7'sinin yurt dışında hayal kurması sorundur. Gençlerimize yeniden bu memlekette hayal kurdurtmak zorundayız. Bugün ne eğitimde ne istihdamda görülen 3,5 milyon genç var. Onlara ev gençleri diyorlar. Avrupa'daki oran yüzde 6, bizdeki oran yüzde 25. İktidar 23 yılda her gençten 3,5 milyon genci evlere kapattı. Bu ülkeyi gençlerle kuran ve kurtaran bir gelenekten geliyoruz. İktidar olduğumuzda gençlerle birlikte yöneteceğiz, gençlere yasakların yasak olduğu bir Türkiye vaat ediyoruz. YÖK'ü kaldırıp üniversiteleri özgürleştireceğiz, nitelikli eğitimi herkese ulaştıracağız, liseyi bitiren her genç iyi bir yabancı dil bilecek ve dünyayla rekabet edecek. Kayırmacılığı bitireceğiz, kamuda mülakatı kaldıracağız. Yurt kapasitelerini artıracak, burs ve kredi tutarlarını yaşanabilir seviyeye getireceğiz. Gençlerin iletişim, ulaşım, sosyal aktivite özgürlüğünü sağlayacağız. Hepsine Avrupa standartlarında, teknolojilerden yararlanma ama gelir durumuna göre ücretlendirme vadediyoruz. Vize sorununu kökten çözeceğiz, bu ülkeyi gençlerin ülkesi yapacağız. Yasaksız ve vizesiz Türkiye'yi iktidarımızın ilk yıllarında hayata geçireceğiz" diye konuştu.

'MİLLETİN İRADESİNİ ATATÜRK VATANI NASIL SAVUNDUYSA ÖYLE SAVUNACAĞIZ'

"Ekrem Başkan ve arkadaşlarımız suçsuzdur" diyen Özel, şöyle devam etti:

"Erdoğan'a buradan sesleniyorum; darbeden dön, demokrasiye dön. Yargılamaları TRT'den yap, doğruları gör ve köşene çekil. İktidar değişiyor, kumpasçılar, onlara sahip çıkanlar gidiyor, vatanın çalışkan, dürüst, namuslu evlatları iktidara yürüyor. İktidar Silivri ve diğer hapishaneleri muhaliflerin hapsedildiği toplama kampına dönüştürmüştür. Hapishaneleri rakiplerin atıldığı bir kuyu olarak görenler bilsin ki o kuyulardan Yusuflar gibi çıkacağız, o duvarları demir dağı nasıl erittiysek öyle eritip çıkacağız. Milletin iradesini parmaklıklar ardında hapsetmek isteyenler bilsin ki milletin iradesini Gazi Mustafa Kemal Atatürk vatanı nasıl savunduysa öyle savunacağız."

'TERÖRSÜZ VE DEMOKRATİK TÜRKİYE KOMİSYONU KURULMALI'

"'Birileri son dönemde Terörsüz Türkiye diyor, siz buna ne diyorsunuz' diye soruyorlar" diyen Özel, şunları söyledi:

"CHP tarihsel bir tutarlılık içinde Türkiye'de kimden gelirse gelsin teröre karşı olmuştur. CHP Türkiye'de herkese eşit yurttaşlığı, anayasa önünde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hepsinin eşit olmasını, kimsenin ötekileştirilmemesini, kötü muamele görmemesini, koşulsuz demokrasiyi savunmuştur. Daha ilk gün 22 Ekim 2024'te bu mesele için Meclis'te bir komisyon kurulmasını teklif ettik. O gün biz bunu söylerken birileri 'Terörsüz Türkiye' diyeceksin. Başka bir şey demeyeceksin, Kürt sorunu vardır demeyeceksin' diyordu. Kürt sorununun varlığını, terörün bitmesini savunurken Meclis, şeffaflık, mutabakat aranmalı dedik. Şehit ailelerinin, gazilerinin gözünün içine bakamayacağımız bir formül içinde olmayız dedik. Şimdi nihayet bize saldıranlar dün komisyon teklifi açıklıyorlar, elbette bir kişinin dediği gibi olmayacak. Siyasi lider gazi meclise istikamet dayatmayacak. Toplumsal mutabakat aramaları, şeffaf denetlenebilir bir zemine yaklaşmaları olumludur. CHP'liler partilerinin tarihsel tutumuyla ne kadar gurur duysalar haklarıdır. Terörsüz, demokratik ve zengin bir Türkiye'de Türk'ün, Kürdün, Laz'ın, Çerkez'in, Gürcü'nün de yüzünü güldürür. Kimse çocuklarım geride kalacak demez. Bunun için terörsüz Türkiye'yi savunurken tam bir demokrasi için mücadele etmeliyiz. Bunun için 'terörsüz ve demokratik Türkiye' komisyonu kurulmalı."

'ASLA DURMAYACAĞIZ'

İmamoğlu'nun tutuksuz yargılanmasını, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Ümit Özdağ'ın da serbest bırakılması gerektiğini söyleyen Özel, "Can Atalay, Tayfun Kahraman, Buğra Gökçe ve tüm arkadaşlarımız bir an önce serbest bırakılmalıdır. Bir ülkede siyasi tutsaklık varsa eşit rekabet yoktur. Rakibinden korkan siyasetçinin milletin gönlünde yeri yoktur. Bir an önce diploma ayıbına son verin, kayyum atanmış belediye başkanlarını görevlerine iade edin, yargılamaları tutuksuz yapın, TRT'den canlı yayın yapın, demokratik zemine dönün, Türkiye'nin tüm sorunları ancak böyle çözülür" dedi.

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hep birlikte umudu büyütmek için buradayız, yollardayız, mücadele sürdürüyoruz. Dünyanın en büyük gece mitinglerini hep birlikte yaptık. Dünyanın en büyük imza kampanyasını yürütüyoruz, imza sayısı 20 milyona ilerliyor, tüm siyasi tutsakların özgürlüğü için. 19 Mayıs başlangıçların günüdür. Diyorlar ki duracak mısınız, bitirecek misiniz? Asla durmayacağız, bitirmeyeceğiz. Ekrem Başkan, arkadaşlar, siyasi tutsaklar çıkana kadar meydan meydan, eylem eylem gezeceğiz. O sandığı getirecek bu ülkeyi hep birlikte kurtaracağız" dedi.