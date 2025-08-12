CHP\'den komisyona 29 maddelik öneri! İmamoğlu detayı dikkat çekti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 3. toplantısında sunacağı 29 maddelik demokratikleşme paketinin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir yaptığı paylaşımda, pakette yer alan bazı başlıkları şöyle sıraladı: Anayasayı askıya alan bir iktidarın varlığında anayasa yapılamayacağı, Gezi tutukluları için AYM ve AİHM kararları uygulanması, toplumsal barışın inşası için ifade özgürlüğünün şartı, kayyum uygulamasının derhal sonlandırılması, hukukun adil bir şekilde işletilmediği soruşturmalarla tutuklanan tüm siyasetçilerin, bürokratların, tutuksuz yargılanması, kent uzlaşısı soruşturmalarının sonlandırılması, görevlerini kötüye kullanan hakim ve savcılar cezalandırılmalı, terör ve örgüt üyeliği bağlantısı tanımları netleştirilmeli, çifte standart uygulanmamalı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir.

İŞTE 29 MADDE

1. TBMM'de tam yetkili bir "Toplumsal Barış, Adalet ve Demokratik Mutabakat Komisyonu"

2. Anayasayı askıya alan bir iktidarın varlığında anayasa yapılamaz

3. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması

4. Toplumsal barışın inşası için ifade özgürlüğü

5. Kürt sorununun çözümü için demokratik siyaset

6. Kayyım uygulamasına son verilmesi ve güçlü bir yerel yönetim anlayışı

7. Siyaseti yargı aracılığıyla dizayn çabalarına son verilmesi, 19 Mart darbe girişimi kapsamında haksızca tutuklanmış olan tüm siyasetçi ve bürokratların derhal tahliyesi

8. Gezi davası başta olmak üzere toplumsal muhalefeti sindirmeye yönelik davalar nedeniyle cezaevinde tutulanların tahliyesi

9. Terörle Mücadele Kanununda hukuki belirlilik ilkesi

10. Güvenlik güçlerinin ve güvenlik bürokrasisinde çalışan sivil memurların özlük haklarının iyileştirilmesi

11. Cumhurbaşkanına ve kamu görevlisine hakaret suçu sorunu

12. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunun yeniden düzenlenmesi

13. Nefret söylemleri ve nefret suçlarının cezalandırılması

14. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun bağımsız bir yapıya kavuşturulması

15. İnsanlığa karşı suçlarla ve işkenceyle etkin mücadele

16. Otoriter yönetimlerden ithal edilen yasa tekliflerinin gündemden kalıcı olarak geri çekildiğinin açıklanması

17. Kadın ve çocuklara yönelik şiddete karşı etkin bir mücadele

18. Halkın haber alma hakkı önündeki bir engel olarak erişim engellemesi sorunu

19. Sansür yasasının yürürlükten kaldırılması

20. Basın özgürlüğü önündeki kurumsal ve yasal engellerin kaldırılması

21. Örgütlenme özgürlüğü önündeki kanun ve uygulamadan kaynaklı tüm engellerin kaldırılması

22. Adil, kapsayıcı, insan onuruna yaraşır bir infaz mevzuatı

23. Gizli tanık uygulamasının adil yargılanma hakkını ihlaline son verilmesi

24. Etkin pişmanlık kurumunun iftiracılığa dönüşmesine derhal son verilmesi

25. Savunma hakkına getirilen sınırlamalardan geri adım atılması

26. Cezaevleri İdare ve Gözlem Kurullarının keyfi kararlarının önüne geçilmesi

27. Kanun hükmünde kararnamelerle görevlerinden ihraç edilenlerin durumunun yeniden hukuk çerçevesinde değerlendirilmesi

28. Devletin inançlara karşı tarafsız olduğu bir düzenin hayata geçirilmesi

29. Siyasi soruşturmalarda başsavcılıkların yetki gaspının sonlandırılması