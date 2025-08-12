CHP\'den komisyona 29 maddelik öneri! İmamoğlu detayı dikkat çekti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 3. toplantısında sunacağı 29 maddelik demokratikleşme paketinin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir yaptığı paylaşımda, pakette yer alan bazı başlıkları şöyle sıraladı: Anayasayı askıya alan bir iktidarın varlığında anayasa yapılamayacağı, Gezi tutukluları için AYM ve AİHM kararları uygulanması, toplumsal barışın inşası için ifade özgürlüğünün şartı, kayyum uygulamasının derhal sonlandırılması, hukukun adil bir şekilde işletilmediği soruşturmalarla tutuklanan tüm siyasetçilerin, bürokratların, tutuksuz yargılanması, kent uzlaşısı soruşturmalarının sonlandırılması, görevlerini kötüye kullanan hakim ve savcılar cezalandırılmalı, terör ve örgüt üyeliği bağlantısı tanımları netleştirilmeli, çifte standart uygulanmamalı.
1. TBMM'de tam yetkili bir "Toplumsal Barış, Adalet ve Demokratik Mutabakat Komisyonu"
2. Anayasayı askıya alan bir iktidarın varlığında anayasa yapılamaz
3. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması
4. Toplumsal barışın inşası için ifade özgürlüğü
5. Kürt sorununun çözümü için demokratik siyaset
6. Kayyım uygulamasına son verilmesi ve güçlü bir yerel yönetim anlayışı
7. Siyaseti yargı aracılığıyla dizayn çabalarına son verilmesi, 19 Mart darbe girişimi kapsamında haksızca tutuklanmış olan tüm siyasetçi ve bürokratların derhal tahliyesi
8. Gezi davası başta olmak üzere toplumsal muhalefeti sindirmeye yönelik davalar nedeniyle cezaevinde tutulanların tahliyesi
9. Terörle Mücadele Kanununda hukuki belirlilik ilkesi
10. Güvenlik güçlerinin ve güvenlik bürokrasisinde çalışan sivil memurların özlük haklarının iyileştirilmesi
11. Cumhurbaşkanına ve kamu görevlisine hakaret suçu sorunu
12. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunun yeniden düzenlenmesi
13. Nefret söylemleri ve nefret suçlarının cezalandırılması
14. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun bağımsız bir yapıya kavuşturulması
15. İnsanlığa karşı suçlarla ve işkenceyle etkin mücadele
16. Otoriter yönetimlerden ithal edilen yasa tekliflerinin gündemden kalıcı olarak geri çekildiğinin açıklanması
17. Kadın ve çocuklara yönelik şiddete karşı etkin bir mücadele
18. Halkın haber alma hakkı önündeki bir engel olarak erişim engellemesi sorunu
19. Sansür yasasının yürürlükten kaldırılması
20. Basın özgürlüğü önündeki kurumsal ve yasal engellerin kaldırılması
21. Örgütlenme özgürlüğü önündeki kanun ve uygulamadan kaynaklı tüm engellerin kaldırılması
22. Adil, kapsayıcı, insan onuruna yaraşır bir infaz mevzuatı
23. Gizli tanık uygulamasının adil yargılanma hakkını ihlaline son verilmesi
24. Etkin pişmanlık kurumunun iftiracılığa dönüşmesine derhal son verilmesi
25. Savunma hakkına getirilen sınırlamalardan geri adım atılması
26. Cezaevleri İdare ve Gözlem Kurullarının keyfi kararlarının önüne geçilmesi
27. Kanun hükmünde kararnamelerle görevlerinden ihraç edilenlerin durumunun yeniden hukuk çerçevesinde değerlendirilmesi
28. Devletin inançlara karşı tarafsız olduğu bir düzenin hayata geçirilmesi
29. Siyasi soruşturmalarda başsavcılıkların yetki gaspının sonlandırılması
