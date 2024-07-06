CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin: Emeklilerin Tatil Yapabilmesi İçin Maaşlar Artırılmalı

Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, emekli maaşlarına ilişkin, "Biz şu anda Muğla'dayız. Muğla'nın otelleri, tatilcilerle, özellikle yabancı turistlerle dolu. Yabancı ülkelerin, başka ülkelerin emeklileri, emekli maaşıyla Türkiye'de güzel bir tatil yapıyorlar. Bizim emekliler, bu ülkenin emeklileri de o otellerin mutfaklarında, bulaşıkhanelerinde çalışarak hayatlarını devam ettirmek zorunda kalıyor. Bu bizim zorumuza gidiyor" dedi.

CHP genel başkan yardımcıları Ensar Aytekin ve Ulaş Karasu, partilerinin Muğla, İzmir, Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Balıkesir, Aydın ve Denizli il başkanlarıyla Bodrum'a bir araya geldi. Ege İl Başkanları Toplantısı basına kapalı gerçekleştirilirken, Bodrum İlçe Başkanlığı'nda toplantı sonrası CHP genel başkan yardımcıları Ensar Aytekin ve Ulaş Karasu açıklamalarda bulundu. Asgari ücrette artış olmadığını ifade eden Aytekin, "Emeklilerin bu ülkede canı yanıyor, yanmaya devam ediyor. Milyonlarca emekli, 10 bin lira maaşa mahkum edilmiş durumda. Biz şu anda Muğla'dayız. Muğla'nın otelleri, tatilcilerle, özellikle yabancı turistlerle dolu. Yabancı ülkelerin, başka ülkelerin emeklileri, emekli maaşıyla Türkiye'de güzel bir tatil yapıyorlar. Bizim emekliler, bu ülkenin emeklileri de o otellerin mutfaklarında, bulaşıkhanelerinde çalışarak hayatlarını devam ettirmek zorunda kalıyor. Bu bizim zorumuza, bu bizim gücümüze, ağrımıza gidiyor. Bunun derhal düzelmesi lazım" dedi.

'EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRET KADAR OLMALI'

Türkiye'de en düşük emekli maaşının asgari ücret kadar olması gerektiğini belirten Aytekin, "En düşüğü bu olmalı ki asgari ücret de şu anda açlık sınırının altında bir rakamdır. Onun da artmasını, artırılmasını istiyoruz. Bugün 6 Temmuz, asgari ücretle ilgili en ufak bir artış olmadı, olmayacağını da söylediler, beyan ettiler. Halbuki bu ülkede 6 ayda 1 enflasyon oranında güncellenirdi. Bu sene bu güncelleme olmadı. Bunun takipçisiyiz. Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra politikalarını böyle devam ettirecek. Halkın her kesiminin, canı yanan insanların, hakkını alamayanlar, geçinemeyenlerin dertlerini çözüm için önce iktidar partisine karşı mücadelesini verecek, önerisini yapacak, müzakeresini yapacak. Çözülmediği noktada da sokağa inecek, onlarla birlikte demokratik yollarla haklı mücadelesini yapacak. Bu politikaları devam ettireceğiz" diye konuştu.

'TURİZM BÖLGERİNDEKİ BELEDİYELERE ARTI KAYNAK AKTARILMALI'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu ise şunları söyledi:

"Türkiye bu yıl 60 milyar dolar civarında turizmden gelir bekliyor. Peki bu turistlerin tamamı hangi şehirlere geliyor? Cumhuriyet Halk Partili belediyelerinin yönettiği şehirlere geliyor. Turizmin tamamı Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin yönettiği bölgelerde. Peki bu 60 milyar dolardan bizim belediyelerimiz herhangi bir ek kaynak alabiliyorlar mı? Alamıyorlar ne yazık ki. Bodrum'un resmi nüfusu 200 bin. Şu anda ise en az 1 milyon nüfus var. Siz tutup da devletin kaynaklarından Bodrum Belediyesi'ne 200 bin kişiye göre bir bütçe oluşturursanız ama buraya gelen turistlerden aslan payını siz alırsanız, Hazine'ye aktarırsanız tabii ki bu turizm bölgelerine bu tarz sorunlar yaşanmaya devam eder. İktidarın yapması gereken şu; bir bölgede, özellikle bu turizm bölgelerinde elde ettiği gelir doğrultusunda yerel yönetimlere, belediyelere artı bir kaynak aktarılması gerekiyor. Bunu yapmadığı müddetçe turizm bölgelerindeki sorunların çözülme şansı sıfır. İktidar ya kendi eliyle çözecek bu sorunları ya da bizim belediyelerimize, nasıl gelir elde ediyorsa, o elde ettiği gelirlerden de kaynak yaratacak. Bu kadar net."