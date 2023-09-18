Destek turlarına başladı! Özgür Özel, Murat Karayalçın ve ADD'yi ziyaret etti - Son Dakika

Destek turlarına başladı! Özgür Özel, Murat Karayalçın ve ADD'yi ziyaret etti

Son Güncelleme: 18.09.2023 20:02

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladıktan sonra eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ve Atatürkçü Düşünce Derneği'ni (ADD) ziyaret etti. Özel, Karayalçın'ı parti mimarisine ve parti örgütlerini güçlendirme adına yeni önerilerde bulunmak ve tecrübelerinden faydalanmak için ziyaret ettiğini belirtti. Ayrıca, Özel, ADD'yi ziyaretinde Türkiye'nin bugün içinde olduğu sorunlara yanıt verebilmek için altı okun önemine vurgu yaptı.

CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ve Atatürkçü Düşünce Derneği'ni (ADD) ziyaret etti. Özel, CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ve CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'la birlikte Karayalçın'ı Çankaya'da bulunan çalışma ofisinde ziyaret etti. Basına kapalı görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

"FİKİRLERİNDEN ETKİLENDİĞİM KARAYALÇIN'I ZİYARET ETTİM"

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Özel, "siyasi fikirlerinin oluşmaya başladığı süreçte, Türk siyasetinde yakından takip ettiği ve fikirlerinden etkilendiği siyaset büyüğü olarak gördüğü Karayalçın'ı ziyaret ettiğini" bildirdi.

CHP genel başkanlığı için adaylığını açıklayan Özgür Özel, Murat Karayalçın ve ADD'yi ziyaret etti

PARTİ ÖRGÜTLERİNİ GÜÇLENDİRME ADINA YENİ ÖNERİLERDE BULUNDU

Geçtiğimiz hafta CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladığını anımsatan Özel, parti mimarisine ve parti örgütlerini güçlendirme adına yeni önerilerde bulunduğunu, bu önerilerinde de zaman zaman Karayalçın'ın daha önce kamuoyuyla paylaştığı fikirlerden esinlendikleri ve örnek aldıkları kısımların bulunduğunu söyledi.

CHP genel başkanlığı için adaylığını açıklayan Özgür Özel, Murat Karayalçın ve ADD'yi ziyaret etti

"BİZ TEMEL YAKLAŞIM OLARAK ÇARŞAF LİSTEYİ SAVUNUYORUZ"

Parti kurultayının yerel seçimlerden önce mutlaka yapılması gerektiğini savunan Özel, Karayalçın'ın tecrübelerinden faydalanmanın kendileri açısından önemli olduğunu bildirdi. CHP il kongrelerindeki liste tartışmaları ve İzmir'deki kongrede konuşmasının sloganlarla kesildiği hatırlatılarak yöneltilen soruyu yanıtlayan Özel, "Biz temel yaklaşım olarak çarşaf listeyi savunuyoruz" dedi.

CHP genel başkanlığı için adaylığını açıklayan Özgür Özel, Murat Karayalçın ve ADD'yi ziyaret etti

"KURULTAY SÜRECİNDE İKİLİ YARIŞ OLABİLİR..."

Özel, liste konusunda farklı görüşlerin bulunabileceğini, bunların kürsüde ifade edilmesi gerektiğini belirterek, bunun ötesine geçen tüm görüntülerin kendilerini üzdüğünü ve partiye fayda getirmediğini dile getirdi. Fikirlerin yarıştığı kongrelerden barışı tesis ederek çıkmanın başarı sağlayacağını dile getiren Özel, "Önümüzdeki kurultay sürecinde ikili yarış olabilir, üçlü yarış olabilir, başka adaylar olabilir ama bir kardeşlik hukuku içinde ve fikirlerin yarıştığı, sinir katsayısının hızla hepimiz tarafından düşürüldüğü ve herkesin bundan sonraki süreçteki iyi duygulara katkı sağlayacak yaklaşımlarda bulunması gerekiyor. Biz bu konudaki tutumumuzu sürdüreceğiz." değerlendirmesini yaptı.

CHP genel başkanlığı için adaylığını açıklayan Özgür Özel, Murat Karayalçın ve ADD'yi ziyaret etti

"ENGELLEME GİRİŞİMİNDE BULUNANLAR GENÇLİK KOLLARI ÜYESİ DEĞİL"

Özel'e, İzmir'deki kongrede konuşmasının engellenmesine yönelik girişim hakkında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun inceleme başlattığı da hatırlatıldı. Özel, engelleme girişiminde bulunanların hiçbirinin gençlik kolları üyesi olmadığını vurguladı. Özel, bir soru üzerine, partinin eski genel başkanları Hikmet Çetin ve Altan Öymen'i de ziyaret edeceğini söyledi.

CHP genel başkanlığı için adaylığını açıklayan Özgür Özel, Murat Karayalçın ve ADD'yi ziyaret etti

KARAYALÇIN DA ZİYARET SONRASI KONUŞTU

Murat Karayalçın ise ziyaretten memnuniyet duyduğunu ve başarı dileklerinde bulunduğunu belirterek, "İçinde bulunduğumuz süreci, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yapılması gereken düzenlemeleri, Türkiye siyasetini, yerel yönetim seçimlerinin önemini bir sohbet ortamında değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

CHP genel başkanlığı için adaylığını açıklayan Özgür Özel, Murat Karayalçın ve ADD'yi ziyaret etti

"MÜCADELEMİZ TÜRKİYE'Yİ KARANLIĞA BOĞMAYA ÇALIŞANLARA KARŞI"

Özgür Özel, ADD'yi ziyareti sonrasında da açıklamalarda bulundu. Adaylığını duyurduğu toplantıda Tutum Belgesini açıkladığını hatırlatan Özel, bu belge kapsamında da ilk kurumsal ziyaretini ADD'ye yaptığını belirtti. Ziyarette CHP'nin genel durumu ve Türkiye'nin yarınları için önerilerini dile getirdiğini aktaran Özel, ADD'nin kurucularından Muammer Aksoy, Bahriye Üçok ve Ahmet Taner Kışlalı'yı rahmetle andı. Özel, "Mücadelemiz tam da onları yutan karanlığa karşıdır. Mücadelemiz tam da onların fikirleriyle aydınlattığı, onların takipçisi oldukları aydınlanma ateşini söndürüp Türkiye'yi karanlığa boğmaya çalışanlara karşı bir mücadeledir." dedi. Konuşmasında, "altı ok" vurgusu yapan Özel, Tutum Belgesi'nde ifade ettikleri gibi altı okun, Türkiye'nin bugün içinde olduğu hemen tüm sorunlara yanıt verebilmek için, en önemli dayanak noktalarından olduğu konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Destek turlarına başladı! Özgür Özel, Murat Karayalçın ve ADD'yi ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Destek turlarına başladı! Özgür Özel, Murat Karayalçın ve ADD'yi ziyaret etti - Son Dakika
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