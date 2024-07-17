Özcan\'ın eski genel başkan Kılıçdaroğlu\'na yönelik sözleri başını yaktı

Politika

CHP MYK oy birliği ile aldığı kararla Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı kınama cezasıyla cezalandırmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti.

MYK'NIN MASASINDA PEK ÇOK KONU VARDI

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki toplantı, saat 16.30'da başladı. Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, MYK toplantısında, perşembe günü eğitim politikalarına yönelik düzenlenecek 24 saatlik basın açıklamasının detayları, cuma günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılacak ziyaretin hazırlıkları, ay içerisinde Şam'a yapılması planlanan ziyaret, eylül ayındaki tüzük kurultayı hazırlıkları, etkinlik takvimi, emekli ve memur aylıkları ile asgari ücret ve dış politikadaki gelişmelerin masaya yatırıldı.

TANJU ÖZCAN DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Bir gazeteci tarafından CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımların sorulması üzerine Yücel, "Bugün MYK toplantımızın gündem maddelerinden biri de buydu. Tanju Özcan'ın MYK'nın oy birliği ile almış olduğu kararla; tüzüğümüzün 68/3-C maddesi uyarınca 'kınama' cezası ile cezalandırılmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine karar verilmiştir" cevabını verdi.

İZMİR'DEKİ FECİ OLAY

Yücel, İzmir'de meydana gelen sağanak yağışın ardından elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 2 vatandaşın hayatını kaybetmesine ilişkin meydana gelen olayda kusur ya da ihmali olanların titizlikle araştırılması ve yargı önünde hesap vermesi gerektiğini dile getirdi.