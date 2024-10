Cumhurbaşkanı Erdoğan: "29 bin 311 yuvamızın daha kuralarını çekerek hak sahiplerine teslim ediyoruz"

Politika

HATAY - Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da afet konutu anahtar teslim törenine katıldı, burada halka seslenen Erdoğan, İsrail'in saldırısı dolayısıyla İran'a geçmiş olsun dileklerini ileterek İsrail'in Allah'tan kahrını diledi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde, TOKİ'ye yaptırılan ve tamamlanan 29 bin 311 afet konutunun anahtar teslimi töreni Hatay'ın Antakya ilçesi Gülderen Konutları'nda yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törende; Hatay'da 7 bin 856, Malatya'da 6 bin 759, Gaziantep'te 5 bin 259, Kahramanmaraş'ta 3 bin 135, Adıyaman'da 3 bin 108, Osmaniye'de bin 310, Adana'da 648, Diyarbakır'da 641, Elazığ 569, Kilis 9 ve Şanlıurfa'da 17 konut sahiplerine teslim edildi. Yeni teslim edilenlerle birlikte teslim edilen konut ve iş yeri sayısı toplam 130 bin 565'e yükseldi.

"10 Yıllık fetret dönemi bitti"

Anahtar teslim töreninde konuşa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın 10 yıllık fetret devrinden kurtarıldığını belirterek, "Beşeri ve kültürel zenginliğimizin sembol şehri Hatay bundan sonra belediyecilik hizmetlerinde de artık parmakla gösterilecek. 31 Mart'ta 10 yıllık fetret devinden kurtardığımız Hatay'ı hep birlikte çok daha güzel yerlere taşıyacağız. Hatırlayın oy yoksa hizmette yok diyenlerden değil bize oy versin veya vermesin Hataylı kardeşlerimizin tamamına biz hizmet götürenlerden olacağız. Hatayla kardeşlerim şunu çok iyi bilsin bizde ötekileştirme olmaz, bizde insanların kökenine, meşrebine, görüşüne göre tasnif etmek olmaz. Bizde asılolan milletimizin takdiridir, muhabbetidir, hayır duasını almaktır." dedi.

"k 2025 yılı sonunda 452 bin 958 konut, iş yeri ve ahırın teslim edilecek"

Erdoğan konuşmasında 2025 yılı sonunda 452 bin 958 konut, iş yeri ve ahırın teslim edileceğini ifade edip. "Bugün Hatay'ımızda 7 bin 856, Malatya'mızda 6 bin 759, Gaziantep'imizde 5 bin 259 Kahramanmaraş'ımızda 3 bin 135, Adıyaman'ımızda 3 bin 108, Adana'da 648, Diyarbakır'ımızda 641, Elazığ'ımızda 569, Şanlıurfa'mızda 17, Kilis'imizde 9, Osmaniye'mizde bin 310 olmak üzere toplamda 29 bin 311 yuvamızın daha kuralarını çekerek hak sahiplerine teslim ediyoruz. Böylece 130 bininci afet konutumuzun anahtarlarını depremzedelerimize teslim etmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Yeni evlerimizin depremzede kardeşlerimiz için ailelerimiz ve evlatlarımız için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kardeşlerim Hatay'da toplam 152 bin 959 hak sahibimiz var. On bir ilimizde ise toplam 442 bin 709 hak sahibi bulunuyor. Bu yılın sonuna kadar iki yüz bir bin altı yüz seksen sekiz ev ve iş yerimizi daha anahtarlarını sahiplerine teslim edeceğiz. 2025 yılı sonunda 452 bin 958 konut, iş yeri ve ahırı teslim etmiş olacağız. Deprem bölgesinde evine girmeyen hiçbir hak sahibimiz kalmayacak. Bir defa şunu çok açık ve net söylemek isterim. Biz meydanlarda verdiği sözü göreve gelince unutanlardan değiliz. Biz ahdine, vaadine, millete verdiği sözlere sadık bir yönetimiz. Biz bir şeyi yapacağız dersek Allah'tan bir mani olmazsa yaparız." dedi.

"Bin düşünüyor bir söylüyoruz."

Erdoğan konuşmasında, Türkiye'de yaşayan etnik grupların ezeli ve ebedi kardeşliğimize pusu kurulamayacağının altını çizerek, "Şunu herkes görsün ve anlasın. Ne kandan ve gözyaşından beslenen terör baronları, ne gözlerini Hatay'a diken emperyalizmin uşakları, ne de bölgemizi kana ve ateşe boğman isteyen terör devletleri bizi Türkiye yüzyılı ülkümüzden vazgeçiremeyecek. Türkiye çok büyük bir devlettir. Biz meseleleri başkaları gibi yarım asırlık, çeyrek asırlık tecrübeyle değil, 2200 yıllık bu süreci aşan köklü bir hafıza ile değerlendiriyoruz. Bin düşünüyor bir söylüyoruz. İktidar ve ittifak olarak bir adım atmadan önce de her şeyi en ince detayına kadar hesaba katıyoruz. Önümüze çıkan engelleri aşarak, kurulan tuzakları bozarak hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz. Ülkemizde bulunan tüm araç ve imkanları kullanarak, terörün olmadığı, şiddetin olmadığı, huzurun, demokrasinin ve kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye'yi mutlaka inşa edeceğiz. Bu topraklar üzerinde daha nice asırlar boyu; Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni demeden 85 milyon hep beraber kardeşçe yaşayacağız. Millet olarak birlik ve beraberliğimiz, her türlü hainliğin, her türlü alçaklığın, her türlü sabotaj girişiminin fekkindedir. Terör örgüleri bizi maşa gibi kullanamayacak. Hedeflerine ulaşamayacaklar. İç cephemizi sarsamayacaklar. Ezeli ve ebedi kardeşliğimize pusu kuramayacaklar. Aramıza nifak tohumları ekemeyecekler. Hep beraber Türkiye olmamızı engelleyemeyecekler. Kardeşliğimizi bozamayacaklar." Şeklinde konuştu.

İsrail'in kahrını diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında İsrail'in saldırdığı İran'a geçmiş olsun dileklerini iletip, Allahtan İsrail'in kahrını dileyerek konuşmasını şu sözlerle tamamladı. "Dün gece İsrail saldırganlığının hedefi olan komşumuz İran'a ve İran hükümetine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Batılı güçler tarafından iyice şımartılan Siyonist İsrail hükümeti bu tarz çalışmalarla bölgesel çatışmanın fitilini ateşlemeye çalıyor. İsrail ve destekçilerinin bu oyununa gelinmemesi son derece önemlidir. İsrail bu anlayış ve bu kafa ile bir yere varamayacaktır. Duamız şu; ya kahhar ismi şerifi hürmetine Allah'tan bunların kahrını bekliyoruz."

Konuşmanın ardından anahtar teslim töreni gerçekleştirildi.