İstanbul\'da bayrak değişimi! Kongrede konuşan Erdoğan, Bahçeli\'nin son durumunu anlattı

Politika

AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlendi. Osman Nuri Kabaktepe'nin İl Başkanlığı görevini Abdullah Özdemir'e devredeceği kongreye katılım yoğun oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AK PARTİ İSTANBUL İL KONGRESİ'NDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrede açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde: "Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle muhabbetle selamlıyorum. İstanbul, bir semtini sevmeye bir ömrün kafi gelmeyeceği güzel İstanbul. Aziz İstanbul, toprağında sahabeler yatan asil İstanbul. Camileri ile surları ile, çeşmeleri ile, o eşsiz silueti ile muhteşem İstanbul. Türk ve İslam dünyasının cazibe merkezi olan, sevdasına gönül verdiğimiz İstanbul. Seni bugün bir kez daha sevgi ile saygı ile selamlıyorum.

"İSTANBUL'UN KALBİMİZDE AYRI YERİ VAR"

Kalbimizde her zaman ayrı yeri olan İstanbul'da kongremiz vesilesi ile sizlerle bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Bizlerle yol yürümüş her bir kardeşime selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Kongremizin partimiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum.

"2028'DEN SONRA YENİ BİR İSTANBUL, TÜRKİYE İNŞA EDECEĞİZ"

Bugün İstanbul teşkilatımızda bayrak değişimi yaşanıyor. Görevini 4 yıldır şanla şerefle yürüten Osman Nuri Kabaktepe'ye partim ve teşkilatım adına teşekkür ediyorum. Unutmayın 2028'den sonra yeni bir İstanbul, yeni bir Türkiye inşa edeceğiz.

"YENİ İL BAŞKANIMIZ ABDULLAH ÖZDEMİR'E BAŞARILAR DİLİYORUM"

Bugünden itibaren AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı üstlenecek Abdullah Özdemir kardeşime başarılar diliyorum. Abdullah Özdemir, çekirdekten yetişmiş, il teşkilatımızın çeşitli birimlerinde görev almış, örnek çalışmaları ile göz doldurmuş bir kardeşimizdir. İlçemize ve İstanbul'umuza önemli hizmetleri olmuştur. Emanetine hakkı ile sahip çıkacağına, saha da yüksek seviyelere çıkaracağına yürekten imanım var.

"AK PARTİ BİR ERDEMLİLER HAREKETİDİR"

Unutmayın AK Parti bir erdemliler hareketidir. Ana kucağıdır, baba ocağıdır. Vatan için aşkla çarpan kalplerin buluşma noktasıdır. Her bir mensubumuz, arkadaşımız adını tarihe şimdiden yazdırmıştır. Gönül ve kültür coğrafyamızda bu harekete destek veren, kendi kaderini AK Parti'nin ve Türkiye'nin kaderi ile birleştiren kardeşimiz bizim için değerlidir. Görevimiz ne olursa olsun hepimiz kökü mazide gözü atide olan kutlu davanın neferleriyiz. Bu hareketin neferi olmanın heyecanını her zaman kalbimin derinliklerinde hissettim. Sizlerin arkadaşı olmaktan her zaman şeref duydum. Sevdanız için teşekkür ediyorum.

"2028'TE ÇOK FAZLASINI YİNE BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"

Hep birlikte 2028'e yürüyoruz. 14 Ağustos 2001'de nasıl partimizi kurduysak, 3 Kasım 2002'de nasıl iktidara geldiysek kirli yapıları nasıl yıktıysak, kapatma davalarını, muhtıraları, gece yarısı bildirilerini, alçak saldırıları nasıl püskürttüysek, engelleri nasıl ortadan kaldırdıysak çok fazlasını yine birlikte başaracağız.

"EKREM EFENDİ BUNLARI İSPAT ET"

Gelirken bilboardlar gördüm; neymiş İstanbul'u konutlarla donatmışlar. Bizim 23 yılda yapamadığımızı onlar 5 yılda yapmışlar. Ekrem efendi bunları ispat et bak bakalım Erdoğan ne yapıyor. Bizim icraatlerimizin ulaştığı yerlere senin hayallerin bile ulaşamaz Ekrem. Şimdi aynı hizmet aşkı ile çalışarak ülkemizi dünyada daha yüksek seviyelere getireceğiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edeceğiz.

BAHÇELİ'YE GEÇMİŞ OLSUN MESAJI: TELEFONDA GÖRÜŞTÜM"

Sayın Bahçeli'ye şahsım ve partim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sağlık durumu iyi olan Bahçeli'nin bir an önce hizmet mücadelesini eskisinden daha büyük kararlılıkla devam ettireceğine inanıyorum. İkili telefon görüşmesinde de durumunun gayet iyi olduğunu kendisinden dinledim.

"İÇ CEPHEMİZİ SAĞLAMLAŞTIRACAĞIZ"

Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Bu toprakları birbirine daha sıkı bağlar ile kenetlemeyi sürdüreceğiz. İç cephemizi sağlamlaştırıp 85 milyonun hayallerini gerçeğe dönüştürme gayretinde olacağız. Milli birliğimize tehdit oluşturan yapılarla mücadelemizi sürdüreceğiz.

Dün 53 bin canımızı yitirdiğimiz 6 Şubat depremlerinin 2. yıl dönümüydü. Kardeşlerimizi bir kez daha rahmetle yad ettik. Değil üzerinden 2 yıl, 2 asır da geçse böylesi afeti unutmak mümkün değil. Sevdiklerini toprağa veren vatandaşlarımızın acısının hala taze olduğunu biliyoruz. Rabbim kederli ailelere sabır versin. Ailelerimizi yalnız bırakmadık.

"TÖKEZLEMEMİZİ BEKLEYENLERİN HEVESLERİNİ KURSAĞINDA BIRAKTIK"

Biz yıkıntılar ile uğraşırken muhalefetten birileri çıkmış, hükümet bu enkazın altında kalır demişti. Ellerini ovuşturanlar, siyasi rant devşirmeye çalışanlar vardı. Haritada yerini bilmedikleri ülkeleri örnek gösterecek kadar hırslarının esiri olmuşlardı. Yapamazsınız, bu inşaatları bitiremezsiniz dediler. Akıl ahlak dışı iddialar ile karşımıza dikildiler. Tökezlememizi bekleyenlerin heveslerini kursağında bıraktık.

"KONUTLARIN YÜZDE 45'İNİ TESLİM ETTİK"

Siyasetteki kadrolu hizmetsizler korosunu inşa ettiğimiz üretim tesisleri ile okullarla hastaneler ile hayal kırıklığına uğrattık. Konutların yüzde 45'ini teslim ettik. Kalanları da hızlıca bitirme gayretindeyiz. Daha artçılar devam ederken ortalığı velveleye verip ortada görünmeyen deprem turistleri, asrın felaketinde asrın vicdansızlığını sergileyip depremzedelerimize hakaret ettiniz.

"HİÇ Mİ VİCDAN AZABI DUYMUYORSUNUZ?"

Bugün geriye dönüp bakınca hiç mi utanmıyor, hiç mi vicdan azabı duymuyorsunuz? Bir çift sözüm de bol bol vaat dağıtıp sırra kadem basanlara, hani bedava ev yapıyordunuz, niçin sözlerinizin arkasında duramadınız. Her mikrofon uzatıldığında devleti, hükümeti acımasızca eleştirirken belediyeler eli ile yapsaydınız ya. Şu an yönetiminizdeki belediyelerde ne yapıyorsunuz. Bedava evleri, bedava iş yerlerini unuttunuz mu? Elinizi tutan mı oldu? Neden yapmadığınızı çıkıp depremzedelere açıklayın.

"DEPREM BÖLGESİ İÇİN VERDİKLERİ SÖZLERİ SEÇİM SONRASINDA UNUTTULAR"

Deprem bölgesi için verdikleri sözler seçim sonrasında unutulup gitti. Gelen konuklarımıza biz 100 bin 200 bin konut yaptık deyince hayretlerini gizleyemiyorlar ama bu ülkenin ana muhalefet partisi karalama peşinde koşuyor. İnşaat çalışmalarımıza laf ediyorlar ama depreme hazırlığa dair ne projeleri ne elle tutulur icraatları var. İnşa etmek denince ev, okul değil balya balya dizilen para kuleleri geliyor. Şişirilmiş konser faturaları ile belediyeleri yağmalamayı kâr sanıyorlar. Sol örgüt sloganları ile adliye önlerinde polise saldırmak rutinleri haline geldi. Kendi bünyelerini saran hırsızlıkla uğraşmıyorlar.

"GANDİ KEMAL DEDİKLERİNE BUGÜN GIK DESE LİNÇ EDİYORLAR"

Siyasi ikballeri için dün uğruna gözyaşı döktüklerinin sırtına hançer saplamaktan çekinmiyorlar. Gandi Kemal dediklerine bugün gık dese linç ediyorlar. Mevcut genel başkanın çaresizliği diline vuruyor artık. Söylemi değişmeye, Türk siyasetine yakışmayan üsluba dönüşüyor. Suç bastırmaya çalışıyor. Hizmeti, eseri, yatırımı arasan da zaten bulamıyorsun. Yönettikleri belediyelerde fetret dönmemi yerini çöküş dönemi yerine bıraktı. Büyükşehir belediyeleri sapır sapır dökülüyor, yanan otobüslerden geçilmiyor.

"BAY EKREM, LAF OLA BERİ GELE YOK"

Kendi ekran yüzlerini bile isyan noktasına getirdiler. Tedbirsizliklerden artık onlar bile rahatsız oluyor. Çöp çukur çamur… Aynı hale geldi İstanbul. Makyaj döküldükçe bu tepkiler artacaktır. İstanbul'a son 22 yılda toplamda 3 trilyon 850 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Bay Ekrem, laf ola beri gele yok. Verdiğim rakamlara dikkat et ondan sonra da kendine gel."