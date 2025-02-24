Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın kongrede konuşmasından çıkardığı bölüm

Politika

AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongre'si dün Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kayıtlı 1607 delegenin 1547'sinin oy kullandığı kongrede, Erdoğan kullanılan tüm oyları alarak yeniden genel başkan seçildi. Kongrede asıl heyecan ise partinin ana karar alma organı MKYK ile Merkez Disiplin Kurulu, Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu ve Siyasi Erdem ve Etik Kurulu'nun asil ve yedek üyelikleri için yaşandı.

39 İSİM DEĞİŞ

Erdoğan, bir önceki MKYK'da görev verdiği 36 ismi yeni MKYK'ya da taşırken, 39 isim değişti. Partinin A Takımı'nı oluşturan MYK'daki 18 kurmayının 17'sini yeniden MKYK'ya alan Erdoğan, yalnızca İdari ve Mali İşler Başkanı Vedat Demiröz'ü Örtülü Ödenek'in başına geleceği için liste dışı bıraktı. MKYK'ya yeni giren Eski Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, Demiröz'den boşalan koltuğa oturdu.

MKYK'DA MİLLETVEKİLİ SAYISI ARTTI

Erdoğan gerek parti politikalarının gerekse Meclis grubu ile parti yönetimi arasındaki bağın güçlendirilmesi için MKYK'da milletvekili sayını artırdı. Erdoğan bir önceki kongrede MKYK'da 13 milletvekiline yer vermiş; dokuzu MYK üyesi olmuştu. Dünkü kongrede mevcut asıl üyelerin 29'u milletvekillerinden oluştu.

TRANSFERLER LİSTEYE GİRDİ

Dünkü kongrede, Gelecek Partisi'nden istifa eden Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun ile İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman da AK Parti'ye katıldı ve her iki isim de MKYK'ya girdi. AK Parti'nin yeni MKYK'sında geçtiğimiz dönem İYİ Parti'den transfer olan Dursun Ataş, İdris Nebi Hatipoğlu, Kürşad Zorlu ve Seyithan İzsiz ile Gelecek Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katılan Nedim Yamalı da yer aldı. Ayrıca 2024 yılında genel sekreterlik görevini yürüttüğü Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katılan Suat Pamukçu da Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu üyeliğine seçildi. Dünkü kongrede geçtiğimiz günlerde yapılan Genel Merkez Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Kongrelerinde başkanlığa veda eden Ayşe Keşir ve Eyyüp Kadir İnan da MKYK'ya girdi.

MİROĞLU LİSTE DIŞI

AK Parti'de son dönem partiye yönelik eleştirileriyle dikkat çeken Orhan Miroğlu liste dışı kaldı. Yeni listede Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Eski Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, Eski Hakem Kuddusi Müftüoğlu da kendisine yer bulamadı.

ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDA ATLADIĞI BÖLÜM

Hitabet yeteneğiyle salonda coşkunun bir an olsun düşmesine izin vermeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında dış politikaya ilişkin bölümü atlaması dikkat çekti. Erdoğan'ın atladığı bölümde "Yeni dünyada kutup başı olarak yerimizi en güçlü biçimde alacağız" sözleriyle Gazze, Suriye ve Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin mesajlar yer alıyordu.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANLARI

Ekonomist Abdülkadir Develi, Eski Kredi Garanti Fonu Genel Müdürü İsmet Gergerli ile Akademisyen Zakir Avşar, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Cihad Terzioğlu, TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Sadullah Selman, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı başkan yardımcılarından Selçuk Sümer ise ilk kez MKYK listesine girmeyi başardı. Eski Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in isimleri de listede dikkati çekti. MKYK'nın 75 asıl üyesinin 17'si kadındı. Yeni listede kadın ağırlığı azaldı; kadın üye sayısı 12'ye düştü.

HAYATİ YAZICI REKOR TAZELEDİ

AK Parti'nin kuruluşundan bu yana tüm MKYK'larda görev alan tek isim olan Hayati Yazıcı kendi rekorunu yenileyerek bir kez daha MKYK'ya girmeyi başardı. Ayrıca 2006 yılında gerçekleşen AK Parti 2. Olağan Büyük Kongresi'nde MKYK'ya seçilen en genç üye olan Çevre ve Şehircilik Başkanı Çiğdem Karaaslan, bu tarihten itibaren yapılan tüm kongrelerde MKYK'ya girmişti. Karaaslan yeni MKYK'da da kendisine yer buldu.

İKİNCİ JENERASYON

AK Parti'nin yeni MKYK'sında Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç üst üste üçüncü kez yer aldı. Erdoğan, 25 yıl Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek ile son yerel seçimde Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı yaptığı Aydın Ayaydın'ın kızı Derya Ayaydın'ı yeni MKYK'sına dahil ederken, Eski İstanbul Milletvekili Hüseyin Besli'nin oğlu Ömer Faruk Besli ile ünlü sanatçı Mahmut Tuncer'in oğlu Umut Tuncer de MKYK'daki yerlerini korudu.

YEŞİL SAHALARDAN TRANSFER

MKYK listesinde futbolcu Mesut Özil dikkat çeken isimler arasında yer aldı. 2018 seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektiren Özil, 2023 Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri öncesi sosyal medya hesabından Erdoğan'a destek veren bir paylaşımda bulunmuştu.