Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör duvarını yıkıp atacağız

Politika

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan , "Terörün, şiddetin, silahın karanlık gölgesinin ülkemizin ve bölgemizin üzerinden tamamen çekileceği günler inşallah çok yakındır. Türkler, Kürtler, Araplar olarak hep beraber kenetlenecek; tam 40 yıldır evlatlarımızın kanı üzerinde yükselen terör duvarını yıkıp atacağız. Terör sorunu ortadan kalktıktan sonra, demokrasiden kalkınmaya, kardeşlikten bölgesel entegrasyona yeni bir dönemin kapıları açılacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'nin gerçekleştirildiği Ankara Spor Salonu'nda konuştu. Erdoğan, AK Parti'nin, kurulduğu günden bu yana 24 yıldır, kendini sürekli yenilemeyi, değiştirmeyi, geliştirmeyi, yükseltmeyi başaran bir siyasi teşekkül olduğunu belirterek, "8'inci Olağan Kongremiz sürecinde il başkanlarımızın dörtte üçünün, ilçe başkanlarımızın üçte ikiye yakınının değiştiğini görüyoruz. Partimizin tüm kademelerinde hem bayrağı devreden hem de bayrağı devralan arkadaşlarımızdan, her zamankinden daha çok, daha azimli, daha gayretli, daha verimli çalışmalar bekliyoruz. Hiç şüphesiz en büyük görev, sorumlusu oldukları birimin yöneticisi sıfatıyla ana kademe kadrolarımıza düşüyor. Partimizin ülkemizde tüm hanelere girebilmesini sağlayan lokomotif teşkilatımız olan kadın kollarımızdan daha fazla gayret göstermelerini istiyorum" dedi.

'İSİMLER FANİDİR, BAKİ OLAN TEK ŞEY DAVADIR'

Ardından gençlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Türkiye'yi önce 2053, sonra 2071 vizyonlarıyla buluşturacak olan geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimizden talebim, gençliğin tüm dinamizmini partimize taşımalarıdır. Gençler, bu öyle bir sevdadır ki, burada isimler fanidir, baki olan tek şey davadır. Partimizin politikaları dinamik, kadroları değişken ama ilkeleri sabittir. İşte bu anlayışla AK Parti bayrağını ilk açtığımız günden beri, köklerimize ve kurucu değerlerimize bağlı bir şekilde yükseltmeye devam ediyoruz. Dünyada başka hiçbir topluma nasip olmayan sağlam bir temele sahip olduğumuzu unutmadan, yönümüz hep geleceğe, başımız hep yukarıya dönük bir şekilde yolumuzda kararlılıkla yürüyoruz. Bakınız burada şu hakikati çok net ifade etmek isterim; biz, Anadolu'ya bin yıl önce 'yeni' değil, 'yeniden' geldik. Gerektiğinde alın terimizle, gerektiğinde al kanımızla, 'enbiya yurdu' olan bu toprakları kendimize vatan eyledik. Alparslan'dan Fatih'e, Yavuz'dan Gazi'ye, Menderes'ten Özal'a kadar bu davanın yolbaşçılarının hepsi de işte bu şuurla millete hizmet etmiştir. 'Fıtrat değişir sanma, bu kan yine o kandır' diyen şair, işte bu onlarca asra sari hakikate gönderme yapıyor. Eskiler, ne güzel söylemiş; 'Köküne küs ağaç yeşermez' derler. Biz de milletçe köklerimize öyle sarılacağız ki; dallarımız şivgaya dursun, kollarımız göğe doğru uzansın. Kökünden kopan toplumların, rüzgarda savrulan kuru yapraklar gibi nasıl kaybolup gittiğini asla aklımızdan çıkarmayacağız. Önümüzdeki ağustosta 24 yaşını bitirip gürbüz bir delikanlı olarak mücadelesine devam edecek AK Parti'nin gerisindeki gücü, sırrı, hikmeti merak edenlerin bakacağı yer, işte bu köklerdir. Üye sayısıyla, dünyanın en büyük partileri sıralamasında ilk 5'te yer alan bir siyasi kuruluşuz. Bundan 4 ay önce, iktidardaki 22 yılımızı şanla, şerefle, dünya siyaset literatürüne geçen muazzam bir başarıya imza attık. Bu eşsiz başarıya, öyle çilingir sofralarında kadeh tokuşturarak, kaynağı belirsiz balya balya paralardan kuleler yaparak ulaşmadık. Bu tarihi başarıyı, aziz milletimizin umutlarını, beklentilerini, hayallerini siyasete taşıyarak yakaladık" ifadelerini kullandı.

'DÜNYADA LİDER BİR TÜRKİYE İNŞA ETTİK'

Millete hizmet yolculuğuna başlarken 'Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi olmayacak' dediklerini ve bunda da başarılı olduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önce davamızın gücünü ülkemizin gücü haline getirdik, sonra ülkemizin gücüyle bölgesinde ve dünyada lider bir Türkiye inşa ettik. Yola çıkarken kimse bize gül bahçesi vadetmemişti; biz o gül bahçesini kendi ellerimizle adım adım kendimiz kurduk. Kapı kapı dolaşarak, köy köy gezerek, gecemizi gündüzümüze katarak, nice tuzağı bozarak, nice engeli, nice bariyeri aşarak, gönül bahçelerine diktiğimiz gülleri tek tek suladık, besledik, büyüttük. Gençlerimizin özellikle şuraya dikkat etmesini istiyorum; gençler, bakın, biz sadece seçimleri kazanarak değil, asıl gönülleri kazanarak 22 yıldır iktidardayız. Hanelerden önce gönüllere girdiğimiz, tek tek gönülleri fethettiğimiz için 22 yıldır Türkiye'nin kaptan köşkündeyiz. Bir gönül kazandıysak, bir gönül yaptıysak, bu milletin gönül sarayında kendimize bir yer bulabildiysek, bu bize şeref olarak yeter diyoruz. Bu gerçeği hiçbir zaman unutmadık ve unutmayacağız. Sözüne, ahdine ve kavline sadık bir kadro olarak, nereden geldiğimizi asla unutmayacağız. Bize dua eden ak yüzlü, ak saçlı, ak sakallı büyüklerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Milletin çizdiği rotadan çıkmayacak, milletimizle aynı istikamette omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Burada şunu da tüm kalbimle ifade etmek isterim; bakın, biz gökten zembille inmedik. Pazarlık masalarında kurulmadık. Siyaset ve toplum mühendisliğinin ürünü olarak sahneye çıkmadık. Milletin partisi olarak doğduk, büyüdük ve bugünlere kadar öyle geldik. Samimiyetten, dürüstlükten en küçük bir taviz vermeden siyaset yaptık. Milletin heyecanını, coşkusunu, umutlarını çoğaltmak için siyaset yaptık. Kendi başarısızlıklarının faturasını seçmene kesen kibirli siyaseti, hiçbir zaman kapımıza yaklaştırmadık. Eksiklerimizi, kusurlarımızı, hatalarımızı örtmek yerine, bunları giderecek, daha iyisiyle telafi edecek güçlü bir iradeyle milletimizin karşısına çıktık. Bugün de iç muhasebemizi cesaretle ve özgüvenle yapıyoruz" dedi.

'2001'DEN BERİ AK PARTİ'NİN ZAYIFLAMASINI BEKLİYORLAR'

AK Parti'ye düşmanlık edenlerin; başka örneklere bakıp, hep bu hareketin dağılmasını, yıkılmasını, sendelemesini, tökezlemesini beklediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zorluklar karşısında yılmamızı, tehditler karşısında sinmemizi beklediler. Milletin namusumuza emanet ettiği iradesine ihanet etmemizi beklediler. Vesayetçilere boyun eğmemizi, para babalarına teslim olmamızı, zulüm karşısında sessiz kalmamızı beklediler. Bütün umutlarını AK Parti'nin zayıflamasına, AK kadroların yorulmasına bağlayanlar; dikkatinizi çekiyorum, 14 Ağustos 2001'den beri bekliyorlar. Onları bekletmeye devam edeceğiz. Şeytanla nöbetleşe sürdürdükleri bu bekleyiş, inşallah ilanihaye aradığını bulamayacaktır. Türkiye dönüşerek gelişir, gelişerek büyürken; zaman zaman durup, ibret nazarıyla eski Türkiye'yi düşünmemiz, hatırlamamız gerekiyor. Bakın, bu ülkede sivil siyaset yıllarca vesayetin gölgesi altındaydı. Demokrasimizin tepesinde on yıllar boyunca kara bulutlar dolaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesi, özellikle belli dönemlerde gasbedildi, yok sayıldı, 'milletin egemenliği' ilkesi sadece lafta kaldı. Seçimle gelen hükümetler kimi zaman darbeyle, kimi zaman baskıyla, kimi zaman gazete manşetleriyle görevden uzaklaştırıldı. 27 Mayıs'tan 12 Mart'a, 12 Eylül'den 28 Şubat'a hep bunu yaşadık. Ülkenin seçilmiş başbakanının, bakanlarının idam edildiği günleri gördük. Fidan gibi delikanlıların son nefeslerini idam sehpalarında verdiğini gördük. Sağ-sol, Alevi-Sünni denilerek sokakların kan gölüne çevrildiği kapkara günler gördük. Lütfen şuraya özellikle dikkat ediniz. Siyasi istikrarsızlığın beslediği ekonomik krizlerle milletimiz fakirleştirildi, ülkemiz zayıflatıldı, böylece Türkiye, küresel rekabetin dışında tutuldu. Her 10 yılda bir işletilen darbe mekaniğiyle milli irade çalınırken, ülkemiz aynı zamanda altın değerinde yıllarını da kaybetti. Bizi yıllarca üçüncü sınıf demokrasiye, üçüncü sınıf ekonomiye mahkum ve mecbur ettiler. 'Yeter söz de karar da milletin' diyerek, Türkiye'ye ağır bedeller ödeten işte bu sömürü düzenine son verdik" diye konuştu.

'TOKSİK DEMOKRASİNİN PANZEHİRİ AK PARTİ VE CUMHUR İTTİFAKIDIR'

Muhalefetin seçim kazanmak için terör örgütleriyle, antidemokratik güç merkezleriyle iş birliği yapacak kadar gözünü kararttığını, bunun Türkiye'yi 'toksik demokrasi' sorunuyla karşı karşıya getirdiğini belirten Erdoğan, "Bu sorunla özellikle son iki seçimde ciddi biçimde muhatap olduk. Sözde ittifak ve uzlaşı süreçleri, şeffaf olarak değil, kapalı kapılar ardında kurulan pazarlık masalarında yürütüldü. Devletin stratejik kurumları, bakanlıkları, belediye başkanlıkları, belediye meclis üyelikleri pazar tezgahındaki bir ürün gibi alınıp satıldı. Demokrasinin sağladığı imkanlar, kariyerist menfaatperestler tarafından, demokrasiyi zehirlemek, milletin iradesine pusu kurmak için kullanıldı. Daha iki sene öncesinde ülkeyi beraber yönetmeye talip olanların, daha sonra gırtlak gırtlağa kavgaya tutuştuğunu hep beraber takip ettik. Demokrasi etiğiyle bağdaşmayan bu düzenbazlıkların, siyaset kurumunda yol açtığı güven bunalımının menfi etkilerini halen hissediyoruz. Gelinen noktada şunu çok net biçimde görebiliyoruz: Demokrasiyi, üzerine terör ve hırsızlık gölgesi düşürerek zehirleyen, iftirayı ve çarpıtmayı siyasal iletişimin merkezine yerleştiren, hakikatle ilişkisi her geçen gün daha da kopan bir muhalefet sorunumuz vardır. AK Parti'nin olduğu yerde çözümsüzlüğe de umutsuzluğa da milli iradenin üstünlüğüne halel getirecek herhangi bir girişime de yer yoktur. Ülkemizin ve milletimizin her meselesinin çözüm adresi gibi, bu 'toksik demokrasi'nin panzehiri de AK Parti ve Cumhur İttifakıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi; hem vesayetin, hem siyasi istikrarsızlığın, hem de toksik demokrasinin önündeki en büyük engeldir. Türkiye Yüzyılını inşa ederken, muhalefeti dönüştürme görevimizi de adım adım yerine getirmekten kaçınmayacağız. Bunu da hep olduğu gibi siyasetin er meydanında yapacağız" dedi.

'YA SİLAH YA SİVİL SİYASET' DİYORUZ'

'Terörsüz Türkiye' idealinin her kesimden vatandaş tarafından yürekten desteklenen geniş tabanlı bir milli mutabakatın ifadesi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir demokratik ülke, terörün silahına da siyasi örgütlenmesine de sivil toplum görünümlü uzantılarına da tolerans gösteremez. Terörle siyaset, terörle demokrasi aynı anda bir arada bulunamaz. Bunun için 'ya terör ya demokrasi' diyoruz; 'ya silah ya sivil siyaset' diyoruz. Şunun bir defa altını kalın çizgilerle tekrar çizmek mecburiyetindeyim. Türk'e de Kürt'e de Sünni'ye de Alevi'ye de hiçbir faydası olmayan dış kaynaklı fitne ürünü bir literatür yığınıyla boğuşmaya vaktimiz yok. Yeni bir dünya kurulurken, terör belası başta olmak üzere Türkiye'nin de safralarından kurtulması gerekiyor. Terörün, şiddetin, silahın karanlık gölgesinin ülkemizin ve bölgemizin üzerinden tamamen çekileceği günler inşallah çok yakındır. Türkler, Kürtler, Araplar olarak hep beraber kenetlenecek; tam 40 yıldır evlatlarımızın kanı üzerinde yükselen terör duvarını yıkıp atacağız. Terör sorunu ortadan kalktıktan sonra, demokrasiden kalkınmaya, kardeşlikten bölgesel entegrasyona yeni bir dönemin kapıları açılacaktır. Türkiye; kronik meselelerini ve farklı toplum kesimlerinin taleplerini daha sağlıklı, daha steril bir zeminde tartışma imkanı bulacaktır. Şu tespitin yapılması da çok ama çok önemlidir; Türkiye'nin ekonomide, dış politikada ve siyasette itici gücü demokrasidir. 'İç cephe' olarak tarif ettiğimiz kardeşlik hattımızı tahkim edecek olan da yine 85 milyonun tamamını saran kuşatıcı bir demokrasidir. Bunun için önümüzdeki fırsatları değerlendirerek, en iyisini ümit edip en kötüsüne hazır olarak, 'Terörsüz Türkiye' hedefimizi gerçekleştireceğiz. Hiç şüphesiz bundan en çok, terör örgütünün ideolojik bahçesinde otlanıp, devletimize ve milletimize düşmanlık edenler rahatsız olacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar, bunun önüne geçemeyecekler. Türkiye'yi, girdiği aydınlık yoldan geri çeviremeyecekler. Sadece bölücü terörün arkasında siper aldığı yaldızlı kavramları değil, FETÖ'yü ve 15 Temmuz gerçeğini anlayamayanlara da şunu hatırlatmak istiyorum; Pensilvanya'daki hain başının ölümü sonrasında bu örgüt, yurt dışında da çöküş ve dağılma dönemine girmiştir. FETÖ tehdidi bertaraf edilene kadar bu hain yapıyla mücadelemiz içeride ve dışarıda kararlılıkla sürecektir. FETÖ'yü ve 15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsünü, AK Parti'yi yıpratma aracı haline dönüştürmek isteyenler de tarih önünde hesap vereceklerdir" ifadelerini kullandı.

'MHP VE BAHÇELİ, TÜRK SİYASİ TARİHİNE İSİMLERİNİ YAZDIRDI'

MHP ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"MHP ve Sayın Bahçeli, Cumhur İttifakı çatısı altında, ülkemizin kronik tüm sorunlarının çözümünde ön açıcı, kolaylaştırıcı, destekleyici, yapıcı tavırlarıyla, Türk siyasi tarihine isimlerini şimdiden yazdırmışlardır. Cumhur İttifakı sapasağlam olduğu sürece Türkiye güvendedir, ülkemizin bekası, milletimizin kardeşliği güvence altındadır. Şehit kanlarıyla hamuru yoğrulan bu ittifak, inşallah uzun yıllar ülkemize ve milletimize çok daha büyük hizmetler kazandıracaktır. Ülkemizde öteden beri, zahirdeki muhalefet partilerinin yanı sıra, bir de görünmeyen muhalefet odakları vardır. Bunlar; kimi zaman bildiriler yayınlayarak veya yayınlatarak, kimi zaman darbecileri teşvik ve tahrik ederek, kimi zaman siyasetçileri tehditle veya vaatle yoldan çıkartarak, kimi zaman uluslararası güç merkezlerini harekete geçirerek, hatta kimi zaman eli kanlı, taşeron terör örgütleriyle iş tutarak; hep kendi ajandalarını devlete, topluma ve siyaset kurumuna dayatma peşinde koşmuşlardır. 'Rabb'im, milletimizi bu zihniyetin insafına bırakmasın' diyoruz. Biz geçmişte devletin içindeki kirli oluşumlarla nasıl tavizsiz bir mücadele yürüttüysek, parti kimliği taşımayan, siyasi meşruiyete sahip olmayan bu kirli muhalefete de aynı şekilde eyvallah etmedik. Milletin bize yüklediği emaneti bugüne kadar yere düşürmedik. Millete, milletin emanetine, milletin egemenliğine dönük, demokrasiye, hukuka dönük her türlü saldırıya göğsümüzü daima siper ettik. Hangi kökene, meşrebe, mezhebe, siyasi görüşe mensup olursa olsun, 85 milyonun devletin nazarında eşitlendiği, eşit görüldüğü, haklarının ve yükümlülüklerinin eşit olduğu bir sistemi ülkemizde inşa ettik" dedi.

'NİCE REFORMU 22 YIL BOYUNCA SABIRLA HAYATA GEÇİRDİK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendini öteki olarak gören veya hisseden kim varsa, hepsini ülkenin asli unsuru haline getirdik. Muhafazakarından Alevi'sine, Kürt'ünden Roman'ına, dünün Türkiye'sinde ne kadar ötelenen ve ötekileştirilen kesim varsa, bugün hepsi de büyük ve güçlü Türkiye'nin ayrılmaz bir parçasıdır. Alevi vatandaşlarımızın taleplerinin çok önemli bir bölümünü karşıladık. Diller, lehçeler, klavyeler, tabelalar üzerindeki yasakları ortadan kaldırdık. Üniversite kapılarında gözyaşı döken kızlarımızın dramına biz son verdik. Kadınların devlet kurumlarında başörtüleriyle özgürce çalışabilmesine imkan sağladık. 84 yıllık hasretin ardından Fatih'in emaneti olan Ayasofya'yı açarak; Ezanı Muhammedilerle, tekbirlerle, dualarla buluşturduk. Hiç kimsenin diline, dinine, mezhebine, etnik kökenine bakmadık. Siyasetin demokratik alanını genişlettik; daha evvel konuşulması mümkün olmayan nice reformu 22 yıl boyunca sabırla hayata geçirdik. Aynı bakış açısıyla iş dünyasında da önemli adımlar attık. Türkiye için katma değer üreten esnafımızın, sanayicimizin yanında olduk. Sermayeyi Anadolu'ya yayarak, daha önce bir avuç İstanbul seçkininin inhisarında olan yatırımı, üretimi, istihdamı genişlettik, büyüttük."

'KAYIT DIŞI SİYASET YAPMA DÖNEMİ KAPANMIŞTIR'

Daha sonra TÜSİAD'ın açıklamalarına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Son tartışmalar gösteriyor ki, bazı hastalıklar halen devam ediyor. İmtiyazlarını kaybetmek istemeyenler, eski vesayetçi söylemlerle siyasete ve hükümete ayar vermeye çalışıyor. Batılı güçlerle kurdukları asimetrik ilişkilere güvenenler, Türkiye'nin değiştiğini, eski Türkiye'nin artık olmadığını kabullenemiyor. AK Parti döneminde sermayelerine sermaye katan iş dünyasının içindeki bir grup, kirli muhalefet anlayışını yeniden devreye alma çabasındadır. Geçmişte manşetler ve ellerindeki finans-kapital üzerinden siyasetçileri tehdit eden bu ekibin tek derdi; kayıplarını devlet hazinesinden yeniden tazmin etmektir. Aslında biz bunlara, ülkemizi büyüterek, geliştirerek zincirlerinden kurtulma, küresel düzeyde eşit şartlarda rekabet etme şansı verdik. Ama demek ki, zihinler temizlenmeden, sadece zincirlerden kurtulmak insanları ve kurumları özgür kılmaya yetmiyor. Kaos baronlarına diyoruz ki; bu devlet ve millet sizin rüyalarınızı kabusa dönüştürme iradesine, gücüne, kudretine sahiptir. İşinizi düzgün yaptığınız, ülkemize değer kattığınız, milletimize istihdam sağladığınız müddetçe hep yanınızda olduk, olmayı da sürdürürüz. Ancak, eski kötü alışkanlıklarınızda ısrar ederseniz, biz de size buna göre muamele ederiz. Siyaset yapmak istiyorsanız, işte er meydanı. Ülkemizde şu an 170'in üzerinde siyasi parti var. Bunlara bir tane daha eklenirse, demokrasimiz daha da zenginleşir. Ama 'kayıt dışı siyaset' yapma dönemi artık kapanmıştır. Yeni Türkiye'de kayıt dışı ekonomiye de kayıt dışı siyasete de yer yoktur. Bu sözlerim, sadece siyaset heveslisi sermaye temsilcilerine değil, aynı zamanda komprador burjuvazinin gönüllü taşeronluğuna soyunan muhalefet partilerinedir. Türkiye değişmiştir; siz de eskiyi hortlatmaya çalışmak yerine, bu yeni Türkiye'ye alışmak, politikalarınızı buna göre belirlemek zorundasınız."