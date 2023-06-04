Koltuğu devreden eski bakanlardan peş peşe veda paylaşımları - Son Dakika
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Koltuğu devreden eski bakanlardan peş peşe veda paylaşımları

04.06.2023 00:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabinesini açıkladı. Eski bakanlar görevlerine veda ederek sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşımlar yaptılar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan merakla beklenen yeni Kabine'yi açıkladı. Yeni Kabine'de eski dönemden sadece Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yer aldı.

ESKİ BAKANLARDAN PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLAR

Görevlerine veda eden eski isimler sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşımlar yaptı. Eski bakanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek yerlerine gelen isimlere başarılar diledi.

"YENİ KABİNE HAYIRLI OLSUN"

Bekir Bozdağ: "Yeni Kabine Üyelerini tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Yeni kabine, milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun, hayırlı ve yararlı hizmet ve eserlere vesile olsun. Rabbim, zorlarını kolaylaştırsın. Rabbim, yardımcıları olsun."

Koltuğu devreden eski bakanlardan peş peşe veda paylaşımı

"TÜM BAKANLARIMIZA MUVAFFAKİYETLER DİLİYORUM"

Derya Yanık: "Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle yeni kabinede görev alan tüm bakanlarımıza muvaffakiyetler diliyorum. "Büyük Türkiye" hedefiyle çıktığımız bu yolda, her zaman milletimizin huzur ve refahı için çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz. Başta bana bu görevi layık gören Recep Tayyip Erdoğan'a aynı kabinede çalışmaktan gurur duyduğum tüm arkadaşlarıma ve milletimize şükranlarımı sunuyorum. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine getirilen Sn. Mahinur Özdemir Göktaş'a başarılar diliyorum. Yeni dönem ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olsun."

Koltuğu devreden eski bakanlardan peş peşe veda paylaşımı


"ALLAH BAKANLARIMIZA HAYIRLI HİZMETLER YAPMAYI NASİP ETSİN"

Murat Kurum: "Cumhurbaşkanlığı kabinesi ülkemize milletimize hayırlı uğurlu olsun. Allah tüm bakanlarımıza hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin."

Koltuğu devreden eski bakanlardan peş peşe veda paylaşımı


"TÜM ARKADAŞLARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Mevlüt Çavuşoğlu: "Cumhurbaşkanlığı yeni Kabinesi ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Aynı kabinede birlikte çalışmaktan gurur duyduğum tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, yeni kabinemize başarılar diliyorum. Türkiye Yüzyılı için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Durmak Yok, Yola Devam!"

Koltuğu devreden eski bakanlardan peş peşe veda paylaşımı


"YENİ KABİNEMİZE BAŞARILAR DİLİYORUM"

Fatih Dönmez: "Cumhurbaşkanlığı yeni Kabinesi ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Aynı kabinede birlikte çalışmaktan gurur duyduğum tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, yeni kabinemize başarılar diliyorum. Türkiye Yüzyılı için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; Durmak Yok Yola Devam!"

Koltuğu devreden eski bakanlardan peş peşe veda paylaşımı

"MİLLETİMİZE HAYIRLI, UĞURLU OLSUN"

Nureddin Nebati: "Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'mizin açıklanan yeni kabinesi milletimize hayırlı, uğurlu olsun. Görevim süresince gururla birlikte çalıştığım tüm mevkidaşlarıma teşekkürlerimi iletiyor, yeni kabinemize başarılar diliyorum. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti'nin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz."

Koltuğu devreden eski bakanlardan peş peşe veda paylaşımı


"ALİ YERLİKAYA ARKADAŞIMIZI KUTLUYORUM"

Süleyman Soylu: "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki "Türkiye Yüzyılı Kabinesi"ni tebrik ediyorum. Bizlere, beraber çalışma onurunu takdir eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a; büyük bir demokrasi zaferine imza attığımız Cumhur İttifakı'na; birlikte çalıştığımız tüm mesai arkadaşlarımıza ve hizmetkarı olduğumuz Aziz Milletimize minnettarım. Bu kutlu göreve getirilen İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya arkadaşımızı kutluyorum. Rıza-i ilahisine talip olduğumuz Allah'a hamdolsun."

Koltuğu devreden eski bakanlardan peş peşe veda paylaşımı


"YENİ KABİNE ÜYELERİMİZE BAŞARILAR DİLİYORUM"

Mustafa Varank: "2005 yılından bu yana milletimize hizmet etme sevdasına katkı sağlamaya, son 5 yıldır da bakanlık vazifesiyle davasına omuz vermeye gayret ettiğim Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyor; tüm yeni kabine üyelerimize Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum."

Koltuğu devreden eski bakanlardan peş peşe veda paylaşımı


"YENİ KABİNE HAYIRLI OLSUN"

Vahit Kirişci: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yeni kabinesi hayırlı, uğurlu olsun. Ülkemize ve aziz milletimize hizmet etme onurunu bizlere takdir eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Tarım ve Orman Bakanı görevine getirilen çalışma arkadaşım Sn. İbrahim Yumaklı'yı tebrik ediyor, yeni görevinde muvaffakiyetler diliyorum. Rabb'im ülkemize ve aziz milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip eylesin inşallah."

Koltuğu devreden eski bakanlardan peş peşe veda paylaşımı


"BAŞARILAR DİLİYORUM"

Adil Karaismailoğlu: "Yeni kabinemiz ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Türkiye'ye hizmet yolunda gece gündüz omuz omuza çalıştığımız tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyor, hizmet bayrağını devredeceğimiz Sn. Abdulkadir Uraloğlu'na başarılar diliyorum. Türkiye Yüzyılı'nda Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde durmaksızın çalışmaya devam!"

Koltuğu devreden eski bakanlardan peş peşe veda paylaşımı
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Mevlüt Çavuşoğlu, Nureddin Nebati, Mustafa Varank, Süleyman Soylu, Kabine, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Koltuğu devreden eski bakanlardan peş peşe veda paylaşımları - Son Dakika


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