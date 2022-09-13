Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi tanıtım töreninde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle amaçlarının, ilk etap konutlarını azami 2 yıl içinde bitirip hak sahiplerine teslim etmek olduğunu belirterek, "Başvuruları yarın itibarıyla başlayacak ve ekim sonuna kadar sürecek sosyal konut projesinin ilk temelini yılbaşında atıyoruz." dedi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtım töreninde bir konuşma yaptı.

Tarihin en büyük sosyal konut kampanyasına öncülük eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ'yi tebrik eden Erdoğan, sürece katkı verecek herkese teşekkür etti, vatandaşların evleri, arsaları ve iş yerlerinin şimdiden hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen 20 yılda ülkeyi her alanda olduğu gibi konut üretiminde de asırlık hizmetlerle, eserlerle projelerle buluşturduklarını söyleyen Erdoğan, TOKİ vasıtasıyla hiçbir ülkenin hayal dahi edemeyeceği bir atılımla yüzde 90'ı sosyal konut olmak üzere tam 1 milyon 170 bin konut inşa ettiklerini ifade etti.

Ülkeye, çağın tüm ihtiyaçlarıyla donatılmış dev hastaneler, on binlerce iş yeri, binlerce kamu binası, Avrupa standartlarının da üzerinde stadyumlar, her kesimden insan için yüzlerce sosyal ve kültürel tesis kazandırdıklarını söyleyen Erdoğan, şehri şehir yapan en önemli unsurlar olan doğal, tarihi ve kültürel mirası korumaya özel önem verdiklerini belirtti.

Erdoğan, kendilerini maziyle buluşturan, yüksek mimari değer taşıyan evleri, dükkanları meydanları en emin şekilde geleceğe taşıyacak adımlar attıklarını kaydetti.

"Sokak güzelleştirme, cephe yenileme çalışmaları yürütüyoruz"

Halen 45 ilde, 80 tarihi meydanı kültürel değerlerine uygun olarak yeniden ülkeye kazandırdıklarını anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Konya'da Yeni Mevlana Meydanı ile tarihi yeniden gün yüzüne çıkarıyoruz. Edirne'de Mimar Sinan'ın emaneti Selimiye Camisi ve çevresini tıpkı eski günlerinde olduğu gibi yeniden ayağa kaldırıyoruz. Bursa'da Ulu Cami'yi de içine alan tarihi çarşı ve hanlar bölgesini ihya ediyoruz. Selçuklu şehri Bitlis'imizde köprülerimizi, hanlarımızı, medreselerimizi, meydanımızı içerisine bir de millet bahçesi koyarak düzenliyoruz. Başkentimizin ilk toplu konut projesi olan Saraçoğlu Mahallesi'ni havuzu, parkları, yeşil alanları, anıt ağaçları ve tarihi binalarıyla özgün ve yemyeşil bir yaşam alanı olarak şehrimize kazandırıyoruz. Aynı şekilde Ankara Hergelen Meydanı, Erzurum Tarihi Meydanı, Yozgat Çapanoğlu Camisi, Kastamonu Nasrullah Camisi çevresiyle, Zonguldak, Muş, Kütahya, Isparta, Bingöl, Afyonkarahisar ve Kayseri'de yenileme projelerimizi tarihe vefa, geçmişe saygı anlayışıyla aralıksız sürdürüyoruz. Bunun yanında, Kızılcahamam Çarşısı'ndan Konya Alaaddin Caddesi'ne, Antakya Kurtuluş Caddesi'nden Trabzon Çaykara tarihi binalarına ve Beypazarı Sanatçılar Caddesi'ne kadar yüzlerce sokakta güzelleştirme, cephe yenileme çalışmaları yürütüyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca fidanla desteklenen, yeşil alanlarıyla gençlerin dinlenme ve okuma mekanları haline gelen millet kıraathaneleri ile tam 455 millet bahçesini de hızla inşa ettiklerini aktardı.

Vatandaşlar tarafından sahiplenilen millet bahçelerinin, Türkiye'nin "Yeşile Saygılı Şehircilik Vizyonu"nun örnekleri olarak uluslararası şehircilik ödüllerine layık görüldüğünü dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tüm bu çalışmalarla, TOKİ, sadece bina yapan bir kurum olmanın ötesine geçerek, Türkiye'nin ve dünyanın en önemli sosyal hizmet yapıları arasına girmiştir. Tabii bunlarla yetinmedik. 2012 yılında toplamda 6,5 milyon yapıyı içeren, tarihimizin en büyük kentsel dönüşümünü başlattık. Elbette tüm bu büyük dönüşümün sahibi de muhatabı da yararlanıcısı da milletimizin ta kendisidir. Bugün de sizlerin huzurunda, sosyal konut odaklı şehircilik atılımlarımıza yeni bir halka daha eklemenin mutluluğu içindeyiz. Bilindiği gibi 2019 yılında, önce 50 bin adetlik, ardından 100 bin adetlik iki sosyal konut projesi başlatmıştık. Hep söylediğimiz gibi, bizim muharrik kuvvetimiz millettir. Bu projelere, 81 ilimizin her köşesinden 2 milyonu aşkın vatandaşımızın başvurması, bizi daha büyük adımlara sevk etmiştir. Hem yapılacak konut sayısını artırmaya hem de kampanyayı sürekli hale getirmeye karar verdik. İşte bu tanıtım töreniyle, ülkemizin her yerinde yüz binlerce yeni sosyal konutun, konut arsasının ve iş yerinin inşa sürecini başlatıyoruz. Başvuruları yarın itibarıyla başlayacak ve ekim ayı sonuna kadar sürecek bu projelerin ilk temelini yılbaşında atıyoruz. Amacımız, ilk etap konutlarını azami 2 yıl içinde bitirip hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmektir."

Mahalle kültürü, komşuluk ilişkileri gözetilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, projelerin, yatay mimari esasıyla, zemin artı 3, zemin artı 4 veya zemin artı 5 olarak, depreme dayanıklı şekilde inşa edileceğini de aktardı. Erdoğan, "Projelerimizi, özellikle mahalle kültürünü, komşuluk ilişkilerini gözetecek, yeşili hakim kılacak bir anlayışla hayata geçiriyoruz. Her şeyden önce bu gerçeğin altını özellikle çizmek istiyorum, bu kampanya, sayısı ve kalitesi bakımından dünyadaki en büyük konut yatırımını ifade etmektedir. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına böyle küresel ve tarihi önemde bir kampanyayla girmekten gurur duyuyoruz." diye konuştu.

(Sürecek)