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Elon Musk'ın İsrail ziyareti sırasında manipülasyon tespit edildi - Son Dakika

Elon Musk'ın İsrail ziyareti sırasında manipülasyon tespit edildi

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Elon Musk'ın İsrail ziyareti sırasında yayımlanan görüntülerde manipülasyon tespit edildiğini açıkladı. Görüntülerde, beşiğin içinde boş mermi kovanları olduğu iddia edilerek Hamas saldırısının sembolü olduğu belirtilmişti. Ancak incelemeler sonucunda beşikte herhangi bir hasar olmadığı ve mermi kovanlarının farklı bir silah için kullanılan mühimmat olduğu ortaya çıktı.

Elon Musk\'ın İsrail ziyareti sırasında manipülasyon tespit edildi
28.11.2023 - 16:16,  Güncelleme: 16:19
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'un İsrail'i ziyareti sırasında servis edilen "İçinde çok sayıda boş mermi bulunan beşik" görüntüsünün manipülasyon içerdiğini bildirdi.

BOŞ BEŞİK TİYATROSU

ABD'li milyarder Elon Musk, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Netanyahu ile görüşmek üzere dün İsrail'e gitti. ABD'li milyarder Elon Musk, daha sonra ziyaret kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 7 Ekim'de saldırıya uğrayan Kfar Aza beldesini gezdi. Ziyaret kapsamında İsrailli yetkililer, Musk'a Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları mensuplarınca 7 Ekim'de saldırıya uğrayan beldede yaşananlarla ilgili bilgi verdi. Netanyahu da sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin fotoğraflar paylaştı. Gazze'de öldürdüğü binlerce çocuğu unutan Netanyahu, boş beşik gösterdiği Musk'la fotoğrafına "Hamas'ın işlediği insanlığa karşı suçları yakından göstermek için Elon Musk'la Kibbutz Kfar'ı gezdim" notunu düştü.

Elon Musk'ın İsrail ziyareti sırasında manipülasyon iddiası

"BEŞİKTE HERHANGİ BİR HASAR GÖRÜLMEMEKTEDİR"

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Musk'ın İsrail ziyareti sırasında yayımlanan görüntülerin, İsrail'in propagandasını bir kez daha gözler önüne serdiği belirtildi.

Musk'ın ziyareti sırasında, "Hamas'ın Kibbutz'a saldırısının sembollerinden biri olan beşik" ifadeleriyle servis edilen görüntülerde manipülasyon tespit edildiği kaydedilen açıklamada, şunlar ifade edildi: "Musk'a gösterilen beşiğin içinde çok sayıda boş mermi kovanı görülmektedir. Öte yandan 12 Kasım'da Eski New Jersey Valisi Chris Christie'nin ziyareti sırasında kaydedilen görüntülerde bu ayrıntı yoktur. Beşiğin, 'içindeki çocukla Hamas saldırısının ortasında kaldığı' iddia edilmektedir. Görüntüler incelendiğinde, 'saldırıdan kalma boş mermi kovanları' ile dolmuş beşikte herhangi bir hasar görülmemektedir. Ayrıca mermi kovanları Merkava tanklarında ikincil silah (makineli tüfek) olarak kullanılan MG3'ün mühimmatıdır. Beşikte, makineli tüfek için kullanılan mühimmat kemeri (zinciri) parçaları açıkça görülmektedir."

Elon Musk'ın İsrail ziyareti sırasında manipülasyon iddiası

"HASAR, PİYADE TÜFEKLERİYLE VERİLECEK ÖLÇÜDE DEĞİL"

Kibbutz'ta bir eve sığınan ve Hamas tarafından bir süre rehin tutulan İsrailli Yasmin Porat'ın, İsrail'in resmi yayın organı KAN Radyosu'nda yaptığı açıklamada, İsrail güvenlik güçlerinin evlere tank ve silahlarla doğrudan saldırdığını, sığındıkları evin de İsrail tankları tarafından iki kez hedef alındığını söylediği aktarıldı.

İsrail'in Kibbutz'tan servis ettiği görüntülerin, evlerdeki hasarın piyade tüfekleriyle verilecek ölçüde olmadığını gösterdiği belirtilen açıklamada, "Görüntüler, Porat'ın, 'İsrail tankları Kibbutz'taki evleri tankla vurdu' açıklamasını doğrular niteliktedir. Porat, Kibbutz'ta öldürülen insanların, İsrail güvenlik güçlerinin saldırısı sırasında çapraz ateşte öldüğünü söylemiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Elon Musk'ın İsrail ziyareti sırasında manipülasyon tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elon Musk'ın İsrail ziyareti sırasında manipülasyon tespit edildi - Son Dakika
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