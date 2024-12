Emine Erdoğan'ın 2024'te de öncelikli gündemi " Gazze'de barışın tesisi" ve "Sıfır Atık" oldu

Politika

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2024'te, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı olarak, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında yoğun faaliyetlere katıldı.

Emine Erdoğan, Filistin'de yaşanan insanlık dramının sona erdirilmesi başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışında da birçok temasta bulundu.

Özellikle İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'de yaşanan insanlık dramını yakından takip eden Emine Erdoğan, bu kapsamda şubatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır'ın başkenti Kahire'ye gerçekleştirdiği ziyarete eşlik ederek, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin eşi Entissar Amer ile bir araya geldi, Gazze'ye yönelik yardımları genişletme ve insani krizi çözme noktasında yapılabilecekleri değerlendirdi.

Görüşmede özellikle Gazze'de yaşananlardan etkilenen yetim çocuklara yönelik atılması planlanan adımlar ele alındı.

Emine Erdoğan, burada Entissar Amer ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ilk anından itibaren Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nda gönüllü yardım faaliyetleri yürüten Mısır Kızılayı ve Hayat Karima - Onurlu Yaşam Vakfı'nı ziyaret ederek, Gazze'ye gönderilmek üzere hazırlanan gıda kolilerini inceledi.

- Antalya Diplomasi Forumu'na katıldı

Emine Erdoğan, mart ayında gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu'nda "Kadın, Barış ve Güvenlik Oturumu"na katılarak, lider eşleri ve katılımcılara hitap etti.

Antalya Diplomasi Forumu'nda ayrıca Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Federasyonu Başkanı Kate Forbes ile bir araya gelen Emine Erdoğan, görüşmede, insani yardım için Gazze'de bulunan görevlileri de hedef alan İsrail'in katliamları ve bölgeye yapılacak yardımları değerlendirdi.

İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarına da sosyal medya hesabından tepki gösteren Emine Erdoğan, sivillerin sığındığı hastanelerin, okulların, ibadethanelerin, kampların hedef alındığı, kadın, çocuk, yaşlı demeden masum insanların hastalığa ve açlığa mahkum edildiği vahşetin artık durması gerektiği çağrısında bulundu.

Emine Erdoğan, İsrail'in, Filistinlilerin yaşadığı Refah'taki çadır kente yönelik saldırılarına da, "Soykırımcı İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurma kararına rağmen Refah'ta masum Filistinlilerin sığındığı çadır kampını bombalaması, insanlık onuruna yapılmış en büyük ihanetlerden biridir." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın ağustos ayında TBMM Genel Kurulu'nda hitap etmesine ilişkin olarak da değerlendirmelerde bulunan Emine Erdoğan, "ABD Kongresi'nin aksine TBMM Genel Kurulu'nda bugün katiller değil, vatanları için direnen, şehit olan kahramanlar alkışlandı. Kendi çıkarlarını masum bir çocuğun hayatından daha değerli görenlere karşı Türkiye olarak, Filistin'in sesi olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılında da sosyal medya hesabından, Türkiye'nin, Filistin'in haklı mücadelesinde her zaman yanında olacağı mesajını yineledi.

Filistin'de adil ve kalıcı bir barışın ve ateşkesin tesis edilebilmesi için dayanışma amacıyla geçen yıl ev sahipliğini yaptığı "Filistin İçin Tek Yürek Lider Eşleri Zirvesi"nin yıl dönümüne ilişkin olarak da masumların yaşam haklarının ellerinden alındığı, çocukların karanlığa mahkum edildiği bir düzeni reddettiklerinin altını çizdi.

Emine Erdoğan, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde de Filistin'in, yalnızca bir coğrafya değil, direnişin, umutla yarınlara bakmanın ve insanlığın ortak vicdanının adı olduğu mesajını verdi.

- BM 79. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta pek çok programa ev sahipliği yaptı

Emine Erdoğan, ABD'nin New York kentinde düzenlenen BM 79. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere 21-25 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda hitabını dinlemesinin ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Prof. Dr. Jeffrey Sachs ile New York'taki Türkevi'nde bir araya geldi.

Emine Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Olgunlaşma Enstitüleri tarafından düzenlenen, "Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk" programına ve " Afrika'nın Lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şöleni" ile "Afrika Yemek Kültürü" kitabının tanıtımı programlarına da ev sahipliği yaptı.

New York'ta Malcolm X'in kızı Ilyasah Shabazz'ı kabul edenEmine Erdoğan, BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı olarak, BM Genel Sekreteri Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi Najat Maalla M'jid ile Türkevi'nde bir araya geldi. Emine Erdoğan'ın Gazze konusunda yaptığı çalışmalarının ele alındığı görüşmede son günlerde yoğun bombardıman altında birçok can kaybı ve yıkımın yaşandığı Lübnan'daki ve savaşın hüküm sürdüğü tüm bölgelerdeki çocukların durumu da konuşuldu.

- Doha'da da Filistin konusunu gündeme taşıdı

Emine Erdoğan, 7 Aralık'ta Katar'ın başkenti Doha'ya yaptığı ziyaret kapsamında "Doha Forum 2024"e katılarak, buradaki "Filistin İçin Tek Yürek: İşgalin ve Soykırımın Karanlığında Umudu Korumak" oturumunda konuştu. Emine Erdoğan, burada, "Filistin'de bugün yaşanan hadise ne meşrudur, ne de kendini savunma hakkının bir tezahürüdür. Tanımını net yapalım: İsrail'in Filistin topraklarında gerçekleştirdiği 'post-modern bir Holokost'tur." açıklamasıyla dikkati çekti.

Emine Erdoğan, Filistin konusundaki diplomasi trafiğini Türkiye'de de sürdürdü. Bu kapsamda CMI Martti Ahtisaari Barış Vakfı CEO'su Janne Taalas ve Kıdemli Yöneticisi Saana Keskitalo ile Devlet Konukevi'nde görüştü. Görüşmede, CMI Martti Ahtisaari Barış Vakfı CEO'su Janne Taalas'tan vakfın faaliyetleri, Filistin konusunda yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi aldı.

- Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün ikincisi kutlandı

Emine Erdoğan, kendi himayesinde sürdürülen Sıfır Atık Projesi'ne ilişkin de BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı unvanıyla birçok çalışmaya imza attı.

30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla BM, OECD, UNESCO, UNEP Türkiye'nin BM daimi temsilcilikleri ve dış misyonlarda düzenlenen etkinliklere de video mesajla katılan Emine Erdoğan, "İklim değişikliğinin ve çevre kirliliğinin sonuçlarını acı tecrübelerle öğrenen bizler, bir yandan bu sınamalarla mücadele etmeli, diğer yandan gelecek nesillere olan sorumluluğumuz bağlamında sürdürülebilirlikle ilgili somut adımlar atmalıyız" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, başkanlığını yürüttüğü BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu'nun Kasım 2023'te gerçekleştirilen ilk toplantısının ardından ikinci toplantısı ise 5 Haziran'da çevrim içi olarak yapıldı. Emine Erdoğan, toplantıda BM işbirliğinde, Sıfır Atık uygulamasına geçmek isteyen ülke ve kuruluşlara yönelik rehber yayınların hazırlığına başladıklarını belirterek, "Dünyanın her yerinde geçerli olacak ve tüm Sıfır Atık uygulamalarını ortaklaştıracak, küresel bir Sıfır Atık standardizasyonu için girişimlerimizi başlatıyoruz." ifadelerine yer verdi.

BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu'nun üçüncü toplantısı ise 13 Aralık'ta gerçekleştirdi.

Emine Erdoğan, Sıfır Atık Hareketi'nin 7'nci yılını ise sosyal medyadan "7 Yılda 7 Kıtada" etiketiyle kutlayarak, BM Genel Kurulu Kararı kapsamında 30 Mart'ın Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edilmesiyle dünyaya yeni bir sayfa açıldığını vurguladı.

Öte yandan Sıfır Atık Projesi'ne, Portekiz'in Braga şehrinde gerçekleştirilen törenle AKDENİZ-PA ödülü verildi.

Emine Erdoğan, BM İklim Değişikliği Konferansı öncesi COP29 Başkanı Azerbaycan Çevre Bakanı Mukhtar Babayev ile Devlet Konukevi'nde bir araya gelerek, başarı dileklerini iletti.

- Azerbaycan'daki COP29'da gençlere seslendi

EmineErdoğan, kasımda ayında Azerbaycan'ın Bakü kentinde düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na katıldı.

COP29 kapsamında düzenlenen Dünya Liderleri İklim Zirvesi programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, "Ekolojik Eğitim" başlıklı etkinlikte iklim gönüllüsü gençlerle bir araya geldi

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının "Sıfır Atık" temalı pavilyonu ile Sıfır Atık Vakfı ve Haydar Aliyev Vakfının ortak pavilyonuna da ziyarette bulundu. Ziyaretçilere, Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'nin anlatıldığı pavilyonda, doğanın korunması, atıkların minimize edilmesi ve geri dönüşüm süreçlerinin etkinleştirilmesinde farkındalığı artırmak amacıyla hazırlanan Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı birçok ülkeden ziyaretçi tarafından imzalandı.

Emine Erdoğan, COP29 kapsamında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı İcra Direktörü Achim Steiner ile görüştü. Görüşmenin ardından Steiner de "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı imzaladı.

- Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı

Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile 2022'de ABD'nin New York kentindeki BM Genel Merkezi'nde bir araya gelerek, ilk kez "Sıfır Atık Projesi"nin dünyada yaygınlaştırılması için iyi niyet beyanını imzalamışlardı.

BM'nin 78. Genel Kurul toplantısına katılmak üzere geçen yıl eylül ayında New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dijital platforma taşınan ve bireysel imzaya açılan Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'na ilk imzayı atmıştı.

COP 29'da da özellikle gençlerden büyük ilgi gören iyi niyet beyanına, 2024 sonu itibarıyla 40'tan fazla devlet başkanı eşi ve uluslararası temsilci ve binlerce sıfır atık gönüllüsü imzasıyla destek verdi.

- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le iki kez bir araya geldi.

Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le eylül ayında New York'taki BM Genel Kurulu'nda, kasımda ise Azerbaycan'ın Bakü kentindeki COP29 toplantısında bir araya geldi.

Her iki görüşmede de Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'ne ilişkin çalışmalar başta olmak üzere iklim değişikliğiyle mücadele ve çevre konuları ele alındı.

- Belgrad'daki Uluslararası Etnoloji Festivali'nde odak ülke Türkiye seçildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gerçekleştirdiği resmi ziyarete de eşlik edenEmineErdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanının eşi Tamara Vucic'in himayelerinde bu yıl 8'incisi düzenlenen Belgrad Uluslararası Etnoloji Festivali'ne katıldı. Belgrad Etnografya Müzesi'nde gerçekleştirilen ve her sene bir ülkenin "odak ülke" olarak öne çıktığı festivalde bu sene Türkiye, "odak ülke (Country in Focus)" seçildi.

Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı Olgunlaşma Enstitülerince hazırlanan, Osmanlı ve Anadolu dönemi geleneksel gelinliklerinin tanıtıldığı, "Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk" adlı 25 parçadan oluşan defile burada düzenlendi.

- Anadoludakiler Projesi'ni başlattı

Emine Erdoğan, 28 Haziran'da kendi himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Anadoludakiler Projesi'ni, "Anadolu'daki Bereket, Birikim ve Beceri" mottosuyla hayata geçirdi.

Proje kapsamında aralık ayında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde sergi ve belgesel filmi tanıtım programları da yapıldı.

Emine Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Anadoludakiler" projesinin tanıtım programında yaptığı konuşmada, toprağın bereketini, mutfak kültürünün birikimini, usta ellerin becerisini yeniden keşfetmek ve yaşadıkları dünyanın istifadesine sunmak amacıyla bir arada olduklarını söyledi.

Emine Erdoğan, himayesinde 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde de "Asırlık Tatların Buluşma Noktası: Yedi Bölgede Türk Mutfağı" programına katıldı.

Türk Mutfağı Haftası kapsamında ayrıca Türkiye'nin her yerinde birçok etkinlik gerçekleştirildi.

- Kadın ve çocukları yalnız bırakmadı

Emine Erdoğan, bu yıl da aile, çocuk ve kadın başlıklarında önemli çalışmalara imza attı.

BM Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta Kadın ve Demokrasi Vakfınca ziyarete açılan "Hayatın İçinde Kadın" adlı fotoğraf alanını gezen Emine Erdoğan, kendi himayelerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF işbirliğiyle New York'taki UNICEF Genel Merkezi'nde düzenlenen "Bir Deniz Yıldızı Hikayesi: Gönül Elçilerine Küresel Davet" programında da katılımcılara hitap etti.

Emine Erdoğan, konuşmasında, "Gönül Elçilerine yönelik küresel çağrıya ben de katılıyorum ve insanlığın geleceği olan çocuklarımızı korumak isteyen merhamet sahibi her ülkeyi koruyucu aileliği güçlendirmek üzere güç ve işbirliğine davet ediyorum." çağrısında bulundu.

Gönül Elçileri Projesi kapsamında koruyucu aileler ve 81 ilin vali eşleriyle Çankaya Köşkü'nde düzenlenen iftarda da bir araya gelen Emine Erdoğan, Gazze başta olmak üzere yeryüzündeki tüm çocukların hak ettikleri gibi güven, huzur ve sevgi içinde büyüyebildikleri adil bir dünya dilediğini söyledi.

- Normal Doğum Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'na katıldı

Emine Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Doğal Olan Normal Doğum" temasıyla gerçekleştirilen Normal Doğum Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Türkiye'deki sezaryen oranlarının DSÖ'nün belirlediği makul sınırları aştığına dikkati çeken Emine Erdoğan, "Bütün anne adaylarımızı fıtratlarındaki bu olayı, başka tecrübeyle edinilmeyecek bu eşsiz bilgeliği kucaklamaya davet ediyorum" dedi.

Emine Erdoğan, Dubai Emiri Al Maktum'un özel davetiyle Madinat Jumeirah'da, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Dubai Küresel Kadınlar Forumu'nun açılış konuşmasını yaparak, "Kadınların tasarım ve üretim süreçlerinde yer almadığı teknolojiler, bizi daha iyi bir geleceğe götüremez" açıklamasında bulundu.

- Narin'i de unutmadı

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesi olayını da yakından takip eden Emine Erdoğan, Narin'i hayattan koparan canilerin en kısa zamanda adalet önünde hesap vermesi temennisinde bulundu.

Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hizmet modellerinden yararlanan şehit ve gazi anneleri, engelli çocuk sahibi anneler, koruyucu anneler, şehit eşi ve yaşlı annelerin katıldığı Anneler Günü programında da "Filistinli Anneleri" unutmadı. Emine Erdoğan, "İnsanlık elbisesinin annelik tezgahında dokunduğuna inanıyorum. Öyle ki Filistinli annelerin zalimliğe karşı evlatlarını korumak için gösterdikleri vakur duruş, direnişin ve barışın en somut örneğidir." değerlendirmesini yaptı.

İstanbul Valiliğince düzenlenen İstanbul Çocukları Vakfı Koruyucu Aile Şenliği'nde yaptığı konuşmada da Gazze'deki çocuklara dikkate çeken Emine Erdoğan, "Kalıcı bir barış ve adaletin, ancak dünyanın tüm çocuklarına adil bir gelecek vaat edebildiğinde mümkün olduğuna yürekten inanıyorum." dedi.

- Nijerya'dan kanserle mücadele çağrısı

Emine Erdoğan, Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Afrika Ülkelerinin Kanserle Mücadele Farkındalığının Artırılması ve Destek Programı'nın onur konuğu olarak katılımcılara hitap ederek, kanserle mücadele çağrısında bulundu.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında da Hatay Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi'nin açılışını gerçekleştiren Emine Erdoğan, merkezde engelli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi, yakından ilgilenip yaşadıkları sorunları ve talepleri dinledi.

Hatay'da ayrıca Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret eden Emine Erdoğan, koruma ve bakım altındaki çocuklarıyla yakından ilgilendi.

Emine Erdoğan, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla düzenlenen, "Toprağa İz Bırakan Kadınlar" Programı, MÜSİAD Kadın Uluslararası Farkındalık Zirvesi, "Milli Müdafaadan Milli Kalkınmaya Türkiye Yüzyılı'nın Kadınları, Yüzyılın Kadın İstihdamı: İş-Pozitif"in tanıtım programı, Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü dolayısıyla düzenlenen "Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Etkinliği" ve Altındağ Alev Alatlı Bilim Merkezi'nin açılışı, "Tarımda Kadın Emeği Zirvesi"ne de katıldı, Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla huzurevi sakinleriyle de bir araya geldi.

Emine Erdoğan, 2024'te birçok etkinlik ve açılışa katılarak, toplumu ilgilendiren önemli konuları gündeme taşıdı.

- Emine Erdoğan'dan yeni yıl mesajı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından da yeni yıl dolayısıyla paylaşımda bulundu. Paylaşımında şunları kaydetti:

"Dünya, derin sınavlardan geçtiği bir yılı geride bırakırken Türkiye ise birlik ve beraberlik ruhuyla güçlenerek yoluna devam etti.

2025'e adım atarken dileğimiz; barışın her coğrafyada kök salması, savaş mağdurlarının yaralarının sarılması ve adil bir dünyanın inşasıdır.