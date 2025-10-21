Emine Erdoğan, Kuveyt'te Al Salam Sarayı Müzesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
Emine Erdoğan, Kuveyt'te Al Salam Sarayı Müzesi'ni ziyaret etti

21.10.2025 16:53
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kuveyt'te Al Salam Sarayı Müzesi'ne ziyarette bulundu.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Kuveyt'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, ülkedeki programları kapsamında Al Salam Sarayı'na geldi.

BAKAN TARAFINDAN KARŞILANDI

Emine Erdoğan'ı burada, Kuveyt Bayındırlık Bakanı Nora Mohammed Al Mashaan, Emirlik Divanı Tarihi Belgeler, Müzeler ve Kütüphaneler Merkezi Başkanı ve Al Salam Sarayı Müzesi Genel Müdürü Şeyha Mona Cabir Al-Abdullah Al-Cabir Al-Sabah, Emirlik Divanı Tarihi Belgeler Merkezi Araştırma, Çeviri ve Yayın Dairesi Müdürü Şeyh Ahmed Salah Nasır Al-Sabah ve Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Abdulaziz A. Aladwani'nin eşi Afrah Al-Fadaqi karşıladı.

MÜZE BÖLÜMÜNÜ GEZDİ

Sarayın müze bölümünü gezen Emine Erdoğan, müzenin mimarisi, yapılış süreçleri ve Irak'ın işgalinden sonra sarayın yeniden inşasına ilişkin bilgi aldı, sarayı ziyaret eden önemli devlet adamlarının fotoğraflarını inceledi.

ÖĞLE YEMEĞİ DÜZENLENDİ

Müze ziyaretinin ardından Emine Erdoğan, Nora Mohammed Al Mashaan, Şeyha Mona Cabir Al-Abdullah Al-Cabir Al-Sabah, Şeyh Ahmed Salah Nasır Al-Sabah ve Afrah Al Fadaqi ile öğle yemeği yedi.

"KUVEYT'İN SEMBOL YAPILARINDAN BARIŞ SARAYI MÜZESİ'Nİ ZİYARET ETMEKTEN BÜYÜK MUTLULUK DUYDUM"

Daha sonra sarayın anı defterini imzalayan Emine Erdoğan, şu ifadeleri kaleme aldı:"Kuveyt'in sembol yapılarından olan Barış Sarayı Müzesi'ni ziyaret etmekten büyük mutluluk duydum. Günümüzde müzeler, yalnızca nesnelerin sergilendiği alanlar değil, kültürel diplomasinin en etkili unsurlarından ve yumuşak güç kaynaklarından biridir. Barış Sarayı Müzesi, şehre damga vuran mimarisi ve Kuveyt'in tarihine ışık tutan kapsamlı anlatısıyla, yalnızca Kuveyt'in değil, dünyanın da seçkin müzeleri arasında yer almaktadır. Bu güzide hafıza mekanında tarihe tanıklık etmenin, Kuveyt'in zengin kültürünü yakından tanımanın ve ziyaretimiz boyunca gösterdiğiniz misafirperverliğin güzel hatırasını daima muhafaza edeceğim."

"KUVEYT'İN KURUMSAL HAFIZASINI GELECEĞE AKTARAN ÖNEMLİ BİR MERKEZ"

Emine Erdoğan, ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından da bir paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Kuveyt ziyaretimiz vesilesiyle kültürel mirası, modern müzecilik anlayışıyla buluşturan Al-Salam Sarayı Müzesi'ni ziyaret ettim. Bu müstesna yapı, Kuveyt'in kurumsal hafızasını geleceğe aktaran önemli bir merkez. Hem sarayın hem de ülkenin zengin tarihiyle ilgili önemli bilgiler edinmekten memnuniyet duydum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

24 saat son dakika haber yayını
