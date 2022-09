Erdoğan: ABD'nin Sisam'a, Midilli'ye bu kadar araç göndermesi kabul edilebilir değil (2)

ERDOĞAN: KKTC'NİN TANINMASI İÇİN ULUSARARASI TOPLUMA ÇAĞRIDA BULUNDUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) tanınması için uluslararası topluma çağrıda bulunduğunu belirterek, "Bu tanınmalar öyle bir anda olan şeyler değil. Dünyada birçok irili ufaklı ülkeler, tanındılar ama ne kadar zamanda tanındılar. Belli uzun süreler aldı. Biz diyoruz ki, Kıbrıs Türk halkının 1959-1960 haklarının egemen statüsü teşkil edilsin. Bu eşitliği sağlama önceliği de BMGK'ya düşer. BMGK gerçekten adil davranırsa bu süreci hızlandırırız. Çünkü ben BM'den de sonuç alacağımıza inanıyorum. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini teyit etmek için hiçbir adım atmadılar. Bunu BMGK yapamıyorsa BM üyeleri Kıbrıs'ı tanıyarak haklarını teşkil edebilir. Bunun için uluslararası toplumuna çağrıda bulundum. Bu bir ön hazırlıktı. Tabii New York'ta da görüştüğümüz muhataplarımıza konuyu detaylı anlattık. Çabalarımızın netice vereceğine inanıyorum." dedi.

'SOSYAL KONUT PROJESİ'NDE 5 MİLYONA DAYANAN MÜRAACAT VAR'Sosyal konut projesi hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun daire ihtiyacı mı var? Garanti istediğine göre böyle bir ihtiyacı var. Buyursun. Biz 1 milyon 250 bin TOKİ olarak konut yaptık. İlk defa bu alana girmiyoruz ki, kendimizi ispatlamışız. Esenler 'de konut dağıtımı yaptık. Orada bir eve gittim ve mutluluklarını gördüm. Kemal bey bak dürüst ol. Siyaset dürüstlüktür. Böyle enine boyuna aklına ne geliyorsa atmak değil. Biz attığımız adımla yeniden bir tarih yazıyoruz. Gençlerimizin başvurusu 1 milyon 715 bin. 5 milyona dayanan müraacat var. Projelerimizde ilk kazmayı 25 Ekim'de vuruyoruz. Derdimiz, Türkiye 'nin 4 bir yanında nerelerde konut yapımına başlayacaksak, hepsine aynı anda temelleri atıp, bu işi başlatalım istiyoruz. En kısa zamanda kura tarihlerini açıklayarak bu adımları da açıklayacağız. Kuraya tabi tutmak suretiyle istiyoruz ki, vatandaşlarımıza bu sayıyı artırarak imkan tanıyalım. Arsadaki sayıyı 1 milyona çıkartmak istiyoruz. Rakam 5'i yakalayınca, bize yeni bir adım atmak için Bakanımla konuştum. Biz altyapıyı yapacağız, o da evini yapacak. Çevre Şehircilik Bakanlığımız ekibiyle buralarda araştırmaları yapıp planlamayı yapacaklar. Ondan sonra hangi ilde ne kadar arsa, biz taktim edeceğiz. Bu adımı kura çekiminden önceye yetiştireceğiz. Dün akşam Murat beye talimatı verdim. Arsa alacak olanlar, hemen buraya yönelsinler. Onların arsalarını da bu kuraya tabi tutalım. 1 milyon arsa, fazla olabilir ama az olmayacak. 250 bin konutla ilgili geçen bir programda açıklamıştım. Demiştim ki; Biz seçim sonrası ikinci etaba başlayabiliriz. Şimdi şartlar bizi öyle uğraştırıyor ki, bu arsaların altyapısını yapalım, vatandaşlarımız da evlerini yapsın" ifadelerini kullandı.ERDOĞAN: BU YÜZYIL, 'TÜRKİYE YÜZYILI' OLACAKCumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında yaptığı açıklamaların devamında "Bu yüzyıl, Türkiye yüzyılı olacak" diyerek şunları söyledi: "Ben çok açık net söyleyeyim. Bu yüzyıl, 'Türkiye yüzyılı' olacak. Dünyada şartlar ne getiriyor ne götürüyor, ABD'de Avrupa'da durum ne görüyorsunuz. Ama Türkiye bu sıkıntıları yaşamadı, yaşamıyor. İç ve dış talebin katkısıyla yüzde 7,5 dengeli ve güçlü bir büyüme yaşadık. 2022 yılı küresel büyüme tahminleri dünyada aşağı yönlü güncelleniyor. Buna rağmen, Türkiye ekonomi modelimiz büyümenin devamını ispatlayacak. Bunu göreceğiz. Kimsenin bundan şüphesi olmasın. Şubatı bile değil, ocaktan itibaren bunun emarelerini rahat göreceğiz. Bir defa ben enflasyondan önce faize bakıyorum. Faiz noktasında yüzde 12'ye indirdik. Buradan tüm yatırımcılara çağrımı yine yapıyorum. Eğer yatırımcıysan kamu bankaları başta olmak üzere, şu an faiz yüzde 12'ye indi. Bundan sonra yukarı çıkma yok, daha da aşağı inecek. Bu enflasyonu da indirecek. Bir yatırımcı neyi arar? Yapacağı yatırımda düşük faiz arar. Düşük faizle yatırımını yap, ülkenin büyümesine katkı sağla. Şimdi yapmış olduğumuz asgari ücret tespit rakamlarında son tespiti aralıkta yapacağız. Arkadaşlarımız çalışıyorlar, değerlendirmeleri yapıp yıl sonu itibarıyla adımları atacağız. 2023'e girerken çok daha güçlü bir şekilde gireceğiz. Bir defa tereddüt etmeden asgari ücreti yükseltirken, yapılan artışın maliyeti işverenin üzerine bırakmadık, onu da biz üzerimize aldık. 2023 yılında uygulanacak asgari ücret için önümüzdeki ay asıl tespiti yapacağız. Rakam konusunda hiç endişe edilmesin."'KARADENİZ GAZI BU KIŞ DEVREYE GİRERSE, BİZİM İŞİMİZ DAHA KOLAY OLACAK'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz 'deki doğalgazın çıkarılması konusuna da değinerek, "Tasarruf çağrısı yapmadım, yapmayacağım. Zaten israftan kaçalım. Biz zaten fakir fukaraya gerek elektrikte, gerek doğalgazda, destek veriyoruz. Karadeniz gazı bu kış devreye girerse, bizim işimiz daha kolay olacak. Bizim Rusya 'yla ile bir sıkıntımız yok. Doğalgazımız Rusya'dan geliyor. Bu arada Akkuyu devam ediyor. Orada da biz Ruslarla beraber çalışıyoruz 1'inci tribün 2023 içinde İnşallah yetişecek. Diğer tribünlerde 2028'e kadar bitecek. Biz Sinop 'ta da yeni bir nükleer enerji santrali adımını atacağız. Bu konuda da Putin'le görüşmelerim oldu. Doğalgazda olsun, nükleerde olsun, dayanışmamız sürecek. Sinop nükleer için Bakanlar arasında görüşmeler sürüyor. Bugün dünyada sayılı ülkelerde var. 4 tane bizim sondaj gemimiz var. 2 tane sismik araştırma gemimiz var. Bu gemiler bir taraftan sismik araştırma yapacak, bir taraftan sondaj çalışması yapacak. 10 bin metreye kadar sondaj yapabilme kabiliyetine sahip. İnşallah buralardan doğalgaz, petrol çıkartırız. Ağırlıklı olarak bütün yatırımlar doğalgazda. Çünkü artık her evde doğalgaz talebi oldu. Enerji konusunda sabırlı olalım. Şu anda Karadeniz'deki çalışmaların ardından gemilerimiz Akdeniz 'de de çalışmalarına devam edecekler" dedi.'MERKEZ BANKASI'NIN GÜCÜNÜ KAYBETMESİNİ BEKLEYENLER, AVUCUNU YALAMAYA DEVAM EDECEKLER'Erdoğan Türk Lirasına değer kazandırmanın gayreti içerisinde olduklarını belirterek, "ABD'nin faiz artırımı dediğiniz nedir? Ne kadar bir oran? Ciddi bir oran yok. Şu anda diyelim ki ABD'de faiz artırımı yüzde 6 olabilir. Avrupa'ya geliyorsunuz, orada da yüzde 4-5. Biz son Para Politikası Kurulu yüzde 12'ye indirdi. Temennim odur ki bir sonraki toplantıda yine indirerek, yıl sonunda temennim tek hanelere indirmeliyiz. Biz 6 sıfırı attığımız zaman Türk Lirası değer kazandı mı? Bize diyorlardı ki, hatta bir köşe yazarı, "Ben Taksim meydanına çıkar, anırırım." Biz 6 sıfır atmak suretiyle paramız bir anda değer kazandı. Bize bir şey kaybettirmedi. Biz şu anda da paramıza değer kazandırmamızın gayreti içinde olacağız, faizi düşürerek. Benim yatırımcım, 'Ben düşük faizle yatırım yaparım. Bu beni yaralamaz diyecek.' Kazanacağıyla bu defa o faizi ödemesi mümkün hale gelecek. Faiz yüksek olunca soyguncular kazanıyor. Hepsi 'Bu yıl şu kadar para kazandık diye övünür. Ben kamu bankalarına onu söylüyorum; ne kadar yatırımcıyı takviye ettiniz, onların yapmış olduğu yatırımlarla ülke nereden nereye gidiyor, onu bekliyorum. Türkiye Ekonomi Modelini özellikle Türkiye'nin yüzyılı dediğimiz. Seçim mottomuz da, 'Türkiye'nin yüzyılı' olacak. Bazı mahfiller özellikle Merkez Bankasının üzerinde spekülasyonlar getirmeye gayret ediyorlar. Çünkü Merkez Bankası yıprandığı zaman Türkiye'nin finans sektörü kaybedecek. MB'nin döviz rezervi onların beklediği yerde hamdolsun, iyi bir durumdayız. Biz bu rezervi daha da güçlendirerek Merkez Bankası da yeri geldiğinde kamu banlarını dizayn edecek. MB'nin gücünü kaybetmesini bekleyenler, kusura bakmasın avucunu yalamaya devam edecekler." diye konuştu. ' TOGG 'DA HEDEFİMİZ, 29 EKİM'E YETİŞTİRMEK'Cumhurbaşkanı Erdoağan, yerli otomobil için hedefin 29 Ekim olduğunu belirterek, "Fiyatlar noktasında öyle ürkütücü bir fiyat çıkacağına ihtimal vermiyorum. Hedefimiz 29 Ekim'e yetiştirmek. Zaten, Varank kimseye bırakmıyor. Araç çok huzurlu, rahat. Aracın potansiyeli mükemmel" dedi.'ŞAHISLARA KIRGINLIK OLABİLİR AMA DAVAYA KIRGINLIK OLMAZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine değişikliği konusundaki soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Futbol takımlarında bile transfer dönemlerinde A'dan Z'ye değişmez (Kabine değişikliği). Mevcut omurgayı korursun, nereye takviye gerekiyorsa oraya alırsın. Cumhur İttifakı'nın yapısı da bizi ilgilendiriyor. Dayanışma içerisinde bunu başaracağız. Seçime 8 ay kaldı. 8 ay içinde bu tür bir şey yapmak yöneticilik açısından sağlıklı bir şey olmasa gerek. Olabilir yani hiç belli olmaz. Fevkalade durum olursa bu tür bir adım atılabilir. Bir şey bizim için çok önemli. Kimliğimizden değerlerimizden ödün vermeden değişime açığız. Helalleşme noktasında böyle bir sıkıntı varsa, her an her zaman helalleşmeye açığım. Küskün arkadaşlarımıza kapımızı açmak suretiyle partimizin içinde değerlendiriyor, değerlendirmeye devam edeceğiz. Şahıslara kırgınlık olabilir ama davaya kırgınlık olmaz. Biz onların (6'lı masa) adayının kim olacak ya da olmayacağıyla zerre kadar ilgilenmiyoruz. Şu anda en ideal şekilde seçime nasıl hazırlanırız, bunun gayreti içerisindeyiz. Ekiplerimiz çalışmaları yapıyor. Ondan sonra da beraberce kendileriyle oturup konuşacağız. Tayip Erdoğan'ı benim ülkem, milletim tanıyor. Kolay değil bu ülkede 20 yıldır başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı öncesinde Belediye Başkanlığı yaptım. Milletim tanıyor. Ama diğerlerinin ne yaptığı, eserleri ne, yok. Tayip Erdoğan milletine yabancı değil. En yakın, milletim oyunu Tayyip Erdoğan'a verecektir. Çünkü yaptıklarım ortada. Ziya Paşa'nın 'Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri' ifadesi ortada. Buna göre de yolumuza devam edeceğiz. 2023 seçimleri için bir endişe taşımıyorum. Devlet Bey de açıklamasını çok önce yaptı. Türkiye yüzyılı iddialı bir ifade ve bu ifade ile tarihi bir seçime giriyoruz. Her seçimde bir tasfiye olur, bu seçimde de birileri tasfiye olacak."

Umutcan ÖREN/ANKARA, -