Erdoğan: Gazze\'de kalıcı ateşkes sağlanmadıkça, bölgesel ve küresel huzura ulaşamayacağız

Politika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, " Lübnan'da ateşkesin teminine yönelik müzakerelerin olumlu sonuçlanmasını memnuniyetle karşılıyorum. Ülkemizin Lübnan'da barışın ve istikrarın sağlanmasında her türlü desteği vermeye hazır olduğunu bir kez daha vurguluyorum. Ancak, Gazze'de acil, adil ve kalıcı ateşkes sağlanmadıkça bölgesel ve küresel huzura ulaşamayacağımızın da altını çizmek istiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ikili ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısı başlamadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Umman Sultanı El Said ile Devlet Nişanı tevcih ve anlaşmaların imza töreni yapıldı. Ardından iki ülke arasında 10 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Umman Sultanı El Said'e Devlet Nişanı tevcih edildi. Ardından Said ise Erdoğan'a Devlet Nişanı'nı tevcih etti.

TÜRKİYE İLE UMMAN ARASINDA 10 ANLAŞMA İMZALANDI

Erdoğan ve El Said'in huzurunda 2 ülke arasında imza altına alınan 10 anlaşma ise şu şekilde;

* Ordu Yardımlaşma Kurumu ve Umman Yatırım Otoritesi Arasında Ortak Girişim Kurulması Anlaşması,

* Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Umman Sultanlığı Ticaret, Sanayi ve Yatırım Teşvik Bakanlığı Arasında Yatırım İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı,

*Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Umman Sultanlığı Hükümeti Arasında Tarım, Hayvancılık, Balıkçılık ve Su Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı,

*Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Umman Sultanlığı Küçük ve Ortak Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Otoritesi Arasında Mutabakat Zaptı,

*Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Umman Sultanlığı Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İş Birliği Anlaşması,

* Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Umman Sultanlığı Merkez Bankası Arasında Mutabakat Zaptı,

*Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Umman Sultanlığı Hükümeti Arasında Çalışma ve İstihdam Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı,

*Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Umman Sultanlığı Kültür, Spor ve Gençlik Bakanlığı Arasında Kültür Alanında Mutabakat Zaptı,

* Diplomasi Akademisi Tarafından Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Diplomasi Akademisi Tarafından Temsil Edilen Umman Sultanlığı Dışişleri Bakanlığı Arasında Diplomatik Çalışmalar ve Eğitim Alanında Mutabakat Zaptı,

*Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Umman Sultanlığı Dışişleri Bakanlığı Arasında Siyasi İstişarelere İlişkin Mutabakat Zaptı.

'DEVLET BAŞKANI DÜZEYİNDE İLK RESMİ ZİYARET'

Basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ziyaretin Umman'dan Türkiye'ye devlet başkanı düzeyinde yapılan ilk resmi ziyaret olduğunu söyledi. Erdoğan, "İnşallah önümüzdeki dönemde Umman'a iadeiziyarette bulunmayı öngörüyorum. Köklü tarihi ve kardeşlik bağlarına sahip olduğumuz Umman'la ilişkilerimiz her alanda gelişmeye devam ediyor. Değerli kardeşimle birlikte münasebetlerimizi her alanda çok daha ileri noktalara taşımak istiyoruz. Geçtiğimiz yıl ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından sergilediği güçlü dayanışma için kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Burada şunu da büyük bir memnuniyetle ifade etmem lazım; kıymetli dostumun Yemen ihtilafı başta olmak üzere bölgemizi ilgilendiren birçok meselede elini taşın altına koymak suretiyle barışın tesisi için sarf ettiği çabalar takdire şayandır. Gerek Türkiye- Umman ilişkilerine gerek bölgemizin barış ve istikrarına katkılarından ötürü Sultan Heysem bin Tarık'a Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı'nı biraz önce takdim ettim. Şahsımıza tevcih etmiş oldukları El Said Nişanı için de kendisine şahsım, milletim adına teşekkür ediyor, Rabbim iki ülke kardeşliğini daim eylesin diyorum" dedi.

'2025'DE UMMAN'DAN SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ TEDARİKİNE BAŞLANACAK'

Bugünkü görüşmelerinde çeşitli alanlara yayılan ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımları değerlendirdiklerini söyleyen Erdoğan, "İlişkilerimize kurumsal çerçeve kazandırmak arzusundayız. Bu amaçla Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği mekanizması dahil istifade edebileceğimiz seçenekleri ele aldık. Dış ilişkiler, ekonomi, sanayi, yatırım, sağlık, kültür, tarım ve hayvancılık gibi başlıklarda iş birliğimizi ilerletmeye yönelik 10 belge imzalandı. Ortak bildiri kabul edildi. Ekonomi ve ticari ilişkilerimizi, mevcut potansiyelimizi yansıtacak şekilde ilk aşamada 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Müteahhitlik firmalarımız, Umman'da bugüne kadar yaklaşık 7 milyar dolar değerinde projeyi başarıyla tamamladı. Aziz kardeşimle şirketlerimizin Umman 2040 vizyonuna yapabilecekleri katkılara da değindik. Bu vesileyle Umman heyetinin yarın Türk iş dünyasının temsilcileriyle yapacağı toplantıdan somut neticeler alınmasını temenni ediyorum. BOTAŞ ile Ummanlı muhatabı arasındaki anlaşma uyarınca, 2025 yılından itibaren Umman'dan sıvılaştırılmış gaz tedarikine başlanacak olmasıyla enerji alanında iş birliğimizde yeni bir döneme girmiş olacağız. Görüşmelerimizde savunma sanayi iş birliği de gündeme geldi. Umman'ın Türk ürünlerini tercih etmesinden iftihar ediyoruz" diye konuştu.

'ÜZERİMİZE DÜŞENDEN FAZLASINI YAPMAYA HAZIRIZ'

Erdoğan, bugün, değerli kardeşi Said ve heyetiyle, bölgede yaşanan gelişmeleri de etraflıca gözden geçirdiklerini kaydederek, "Ummanlı kardeşlerimizin uluslararası ve bölgesel sorunların diyalog yoluyla aşılmasına yönelik çabalara verdiği desteği takdirle karşılıyoruz. Bu konularda Umman'la istişare ve iş birliğine önem veriyor, benzer görüşleri paylaşıyoruz. Bilhassa İsrail'in Filistin'deki katliamlarına ve bölge güvenliğini tehdit eden saldırılarına karşı İslam dünyasının daha somut ve kapsamlı iş birliği yapması gerektiğine vurgu yaptık. Lübnan'da ateşkesin teminine yönelik müzakerelerin olumlu sonuçlanmasını memnuniyetle karşılıyorum. Ülkemizin Lübnan'da barışın ve istikrarın sağlanmasında her türlü desteği vermeye hazır olduğunu bir kez daha vurguluyorum. Ancak Gazze'de acil, adil ve kalıcı ateşkes sağlanmadıkça bölgesel ve küresel huzura ulaşamayacağımızın da altını çizmek istiyorum. Amerikan Başkanı Biden'ın, Gazze'de ateşkes için yeni bir girişim başlatacaklarını duyurması çok geç kalmış ama önemli bir adımdır. Bu çatışmaların en başından bu yana kalıcı ateşkes sağlanması için gerek ara buluculuk olsun gerek garantörlük olsun üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya hazır olduğumuzu defaatle ifade ettik. Bugün de aynı yerdeyiz. Gazze'de sükunetin ve barışın tesisi için üzerimize düşen ne varsa elbette yapmaktan çekinmeyiz. Lübnan gibi Gazze'de de bir an önce ateşkes sağlanması ümidiyle" ifadelerini kullandı.

Umman Sultanı Said ise Türkiye'de bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Açıklamaların ardından Erdoğan, Said'e İstanbul Mushafı hediye etti.