Erdoğan, NATO zirvesi için İspanya'ya gitti! Uçaktaki "Türkiye" ifadesi dikkatlerden kaçmadı - Son Dakika
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Erdoğan, NATO zirvesi için İspanya'ya gitti! Uçaktaki "Türkiye" ifadesi dikkatlerden kaçmadı

28.06.2022 17:11

Erdoğan, NATO liderler zirvesine katılmak için İspanya'ya gitti. Erdoğan'ı taşıyan uçaktaki "Republic of Turkey" yazısının "Republic of Türkiye" olarak değiştirilmesi dikkatlerden kaçmadı. Birleşmiş Milletler, ülkemizin uluslararası adının Turkey değil Türkiye olarak kullanılmasına karar vermişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'de düzenlenecek "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"ne katılmak üzere "TC-TRK" uçağı ile İspanya'ya gitti.

ERDOĞAN VE HEYETİ İSPANYA'DA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve ilgililer uğurladı. Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da İspanya'ya gitti.

UÇAKTAKİ TÜRKİYE YAZISI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulunduğu uçaktaki "Republic of Turkey" yazısının "Republic of Türkiye" olarak değiştirildiği görüldü.

ERDOĞAN LİDERLE GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya gelmesi planlanıyor.

4'LÜ ZİRVE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katılımıyla NATO-Türkiye-İsveç-Finlandiya dörtlü görüşmesinde bulunacak.

TURKEY İSMİ TÜRKİYE OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞTİ

Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye'nin talebinin ardından yabancı dillerde "Turkey" olarak kullanılan ülke adını "Türkiye" olarak değiştirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Turkey" olarak anılan ifadenin artık "Türkiye" olarak kullanılacağını belirtmiş ve "Artık bütün yazışmalarımızda devletin bütün kurumları hep birlikte 'Turkey' diye bir ifade kullanmayacaklar tamamıyla Türkiye adını kullanacaklar." demişti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, İspanya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan, NATO zirvesi için İspanya'ya gitti! Uçaktaki 'Türkiye' ifadesi dikkatlerden kaçmadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erdoğan, NATO zirvesi için İspanya'ya gitti! Uçaktaki "Türkiye" ifadesi dikkatlerden kaçmadı - Son Dakika
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