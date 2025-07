Gençler İçin Yeni Program Başlatıldı

BAKANLAR, 'ÇALIŞAN VE ÜRETEN GENÇLER PROGRAMI' YENİ UYGULAMA DÖNEMİ İMZA TÖRENİNE KATILDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, özel bir firmada düzenlenen 'Çalışan ve Üreten Gençler Programı' yeni uygulama dönemi imza törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Bak, yıl içerisinde 30 yeni öğrenci yurdunun tamamlanacağını ifade ederek, "Daha önce başlattığımız 'Çalışan ve Üreten Gençler Programı' lansmanı için geldik. Yeni projenin de tanıtımı için geldik. Yeni imza töreni de burada gerçekleşecek. Öncelikle tabii sporda ve gençlikte çok büyük yatırımlar yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içerisinden gelmesi, sporu çok iyi bilmesi, gençlerle birlikte ve gençlik hareketleri içerisinde bulunması sebebiyle de Türkiye'nin dört bir yanına stadyumlar, gençlik merkezleri, kapalı spor salonları, yüzme havuzları, atletizm tesisleri, onlarca tesis yapıldı, yapılmaya devam ediliyor. Türkiye tesis yatırımı açısından büyük bir spor devrimi yaşamıştır. Gençlerimizin barınması için de çok büyük yatırımlar yapıyoruz. Türkiye'de şu anda kapasitemizi 1 milyon yatak seviyesine taşıyoruz. Bu yıl da yaklaşık 30 üzerinde yeni yurt inşaatımızı tamamlayıp gençlerimizin hizmetine sunacağız. Bizim 2024-2025 eğitim öğretim döneminde yurtlarımızda 970 bin üniversitede okuyan gencimizin barınmasına vesile olduk. Bu dünyada hiçbir ülkenin yaptığı bir iş değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın gençlere verdiği önem üniversitede gençlerimiz okusun daha iyi daha bilgili olsunlar, ülkemiz için iyi şeyler yapsınlar diye büyük yatırımlar yapılıyor. Orada kendilerine kredi veriliyor, burs veriliyor, sabah kahvaltısını ve akşam yemeğini ücretsiz olarak veriyoruz. Dünyada böyle bir yapı yok. Böyle bir yapıyı yöneten bir sistem yok. İşte ülkemizin büyüklüğü burada" dedi.

'İNSANSIZ HAVA ARACI KONUSUNDA DÜNYANIN ÖNDE GELEN ÜLKELERİNDEN BİR TANESİYİZ'

Teknolojide yatırımların devam ettiğini ifade eden Bakan Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımız bütün öğrencilerimizin güvenli ortamlarda barınmasını, iyi şartlarda eğitim görmesini arzu ediyor. İşte böyle bir ortamı sağlamak için de yatırımlarımıza devam ediyoruz. Yeni tesisleri yapmaya devam ediyoruz. Ülkemiz hakikaten gittiğimiz her noktada bu tesislerimizi görüyorsunuz. Yine ifade ettiğimiz gibi 100 yeni fabrika, 10 bin yeni istihdam hedefiyle yola çıkıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde terörsüz Türkiye hedefimiz var. Bu yola çıktık. Bu yolda hep beraber çalışmaya devam edeceğiz, anlatmaya devam edeceğiz, istihdamı arttıracağız, gençlerimizin çalışmasını istiyoruz. Milli Teknoloji hamlesiyle kendi uçağını, kendi yüksek teknolojisi yapan bir ülke olmak istiyoruz. Bu noktada önemli adımlar attık. Sayın Cumhurbaşkanımızın savunma sanayinde yaptığı yatırımlar, daha önce yüzde 20 olan oranımız yüzde 85'ten üzerine çıktı. İnsansız hava aracı konusunda dünyanın önde gelen ülkelerinden bir tanesiyiz. Yine teknolojide yatırımlar devam ediyor. İşte bu istihdamlarla beraber gençlerimizin işsizlik sorununu çözmek için de adımlar atıyoruz. Aile ve Gençlik fonuyla beraber gençlerimizin evlenmesi için destek veriyoruz. Yine bu fon içerisinde bu tip yatırımlara destek vermeye devam edeceğiz. İşi olan, çalışan gençlerimizin ülkemizin gelişmesi için de mutlu aileleri kuracaklar. Bu yıl biliyorsunuz aile yılı. Bu mutlu ailelerinde de istihdamlarıyla beraber geleceğe doğru yürüyecekler" diye konuştu.

BAKAN KACIR: KİŞİ BAŞI MİLLİ GELİRDE 15 BİN DOLARI YAKALADIK

Ardından konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin artık kendi SİHA'larını, eğitim uçaklarını, helikopterlerini, deniz platformlarını, kara araçlarını, uydularını tasarlayan ve üreten bir ülke olduğunu ifade ederek, "Planlı, uzun vadeli vizyon hedeflerle, sağlam ve güçlü bir alt yapıyla, istikrarlı projeler ile büyük ve güçlü Türkiye'yi ettik. Hedeflerimize ulaşmak için çok çalışarak hayalleri gerçek, imkansız denileni mümkün kıldık. Milli gelirimizi son 23 yılda 236 milyar dolardan 1,3 trilyon dolara yükselttik. 23 yıl önce, 36 milyar dolar olan yıllık ürün ihracatımızı, 267 milyar dolara taşıdık. Kişi başı milli gelirde 15 bin doları yakaladık. İmalat sanayii katma değerinde, dünya genelindeki payımızı ikiye katladık. Artık kendi SİHA'larını, eğitim uçaklarını, helikopterlerini, deniz platformlarını, kara araçlarını, uydularını tasarlayan ve üreten bir ülkeyiz. Güneş panelinden ticari araçlara, beyaz eşyadan demir çeliğe pek çok alanda, Avrupa değer zincirlerinin en önemli oyuncusuyuz. Yüksek teknoloji ve katma değer üreten, refahı yurt sathına dengeli yayılmış ve topyekün kalkınmış Türkiye'yi; gençlerimizin enerjisi, zekası ve vizyonuyla inşa ediyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak; çok boyutlu adımlarla gençlerimizi yarının dünyasına hazırlıyoruz. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'le teknoloji geliştirme yolculuğunun kapılarını sonuna kadar açıyoruz. 81 ilimizde kurduğumuz Deneyap Teknoloji Atölyeleri aracılığıyla, gençlerimizi erken yaşta bilim ve teknolojiyle tanıştırıyor, onları geleceğin dünyasına hazırlıyoruz. Robotik kodlamadan, tasarım ve programlamaya, nesnelerin internetinden havacılık ve uzay teknolojilerine kadar pek çok yenilikçi teknoloji alanını kapsayan 36 aylık ücretsiz eğitim sunuyoruz" dedi.

'25 BİN 197 GENCİN İSTİHDAMINA KATKI SAĞLADIK'

İstihdama yönelik projelere 5,2 milyar lira destekle 25 bin 197 gencin istihdamına katkı sağlandığını belirten bakan Kacır, "TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları, Bilim Şenlikleri ve Bilim Fuarları ile araştıran, sorgulayan ve üreten bir neslin temellerini oluşturuyoruz. 'Sektör Kampüste' programımız ile üniversite öğrencilerine, sektör profesyonellerinin güncel bilgi ve deneyimleriyle zenginleştirilmiş dersler alma imkanı sunuyoruz. Milli Teknoloji Uzmanlık Programlarımızla; teknoloji geliştirme ve katma değerli üretim altyapımızın ihtiyaç duyduğu alanlarda, gençlerimizi geleceğin yetkinlikleriyle donatıyoruz. Gençlerimizin enerjisi ve dinamizmini müreffeh ve tam bağımsız Türkiye'nin çimentosu olarak görüyoruz. Yerel Kalkınma Hamlesi vizyonumuz çerçevesinde; gençlerimizin kendi bölgelerinde değer üreterek yerel ekonomilere katkı sağlamasını sağlayacak adımların destekçisi ve hamisiyiz. 2022 ve 2023 yıllarında kalkınma ajanslarımızın odak teması olarak 'Genç İstihdamı'nı belirledik. Gençlerimizin istihdamına dönük projelere sunduğumuz 5,2 milyar lira destekle 25 bin 197 gencin istihdamına katkı sağladık. Şüphesiz, hayata geçirdiğimiz projeler arasında niteliği ve ölçeği bakımından en geniş etkiyi oluşturan örneklerin başında, Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte yürüttüğümüz 'Çalışan ve Üreten Gençler' programımız gelmektedir. Programımızla, gençlerimizi iş gücüne dahil edecek özel sektör yatırımlarını destekliyor, kendilerinin önünü açacak uygulamaları, fiziki imkanları süratle devreye alıyoruz. Özellikle tekstil, ayakkabı, imalat ve çağrı merkezi gibi hizmet sektörlerinin kullanımına uygun yatırım yerlerinin inşaatlarını da tamamlayarak yatırımcılarımıza sunuyoruz" diye konuştu.

'HEM BÖLGEMİZ HEM DE TÜRKİYE KAZANACAK'

Bakan Kacır, terörsüz Türkiye ile hem bölge hem de Türkiye'nin kazanacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; yüksek teknoloji ve katma değer üreten, refahı yurt sathına daha dengeli yayılmış ve topyekün kalkınmış Türkiye'yi inşa edeceğiz. Ülkemizin dört bir yanını eser ve hizmetlerle donatırken, Siirt'in yerel ekonomisini güçlendirecek, üretim kapasitesini artıracak, istihdam alanlarını çeşitlendirecek projeleri de kararlılıkla sürdürüyoruz. Bakınız geçtiğimiz 23 yılda, şehrimizdeki planlı sanayi altyapısını güçlendirmek için; 254 milyon lira kaynak aktararak Siirt Merkez Organize Sanayi Bölgesinin üretime geçmesini sağladık. OSB'mizde 2 bin 300 istihdam oluşturduk. Siirt'imizin büyüme ve kalkınma yolculuğunun başat aktörlerinden KOBİ'lerimize can suyu olmaya devam ediyoruz. 2002 öncesinde, ilimizde KOSGEB desteklerinden yararlanmış işletme yokken son 23 yıl içinde 2 bin 817 KOBİ'mize 715 milyon lira destek verdik. Şehrimizde hayata geçirilecek yatırımlar için 281 teşvik belgesi düzenledik. 49,5 milyar lira sabit yatırımın ve 15 binden fazla istihdamın önünü açtık. Bildiğiniz üzere 29 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla yeni teşvik sistemimiz yürürlüğe girdi. Yeni modelimizdeki sektörel ve bölgesel teşvikler kapsamında; Siirt'te yapılacak yatırımlarda istihdam edilecek çalışanların OSB'lerde 14 yıl; OSB dışında ise 12 yıl boyunca SGK işveren paylarını Bakanlığımız karşılayacak. Ayrıca, çalışanlarımız için 10 yıl süreyle sigorta pirimi desteği sağlıyoruz. Şehrimizde yapılacak imalat sanayi yatırımlarında kullanılacak krediler için 24 milyon liraya kadar, 11,5 puan faiz/kar payı desteği sunuyoruz. Yatırımın niteliğine göre yüzde 30'a varan yatırıma katkı oranı ile vergi indirimi sağlıyoruz. Yatırım makinelerinde KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti veriyoruz. Yeni teşvik sistemimizin önemli bir bileşeni Yerel Kalkınma Hamlesi Programımızdır. Programla, 81 ilimizin potansiyelini harekete geçirmeyi, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmayı ve her bir ilimizi kalkınma seferberliğimize dahil etmeyi hedefliyoruz. Terörsüz Türkiye ile bu kadim topraklar daha da bereketlenecek hem bölgemiz hem de Türkiye kazanacak."

Mesut BUDRAÇ- Gıyasettin TETİK/ SİİRT,