İran: ABD ile 10 günlük ateşkes yok, müzakere yapmıyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi haftalık basın toplantısında ABD ile 10 günlük ateşkes anlaşması yapıldığı yönündeki haberleri yalanlayarak, "Şu anda ABD ile hiçbir müzakere yapmıyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN..."

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi haftalık basın toplantısında ABD ile yaşanan çatışma ve küresel etkilerine değindi. ABD ile İran arasındaki ateşkes müzakerelerine dönüş için Pakistan ve Katar tarafından sunulan ortak öneriye ilişkin açıklama yapan Bekayi, "İran'ı üç gün içinde çökertmesi ve teslim olmaya zorlaması beklenen savaş, beş ayın ardından kendilerinin kurduğu bataklığa dönüşmüş durumda. Bizim için esas olan ulusal çıkarlarımız ve ulusal güvenliğimizdir. Bir ülkenin çıkarlarının belirlenmesi tek değişkenli bir denklem değildir; birçok unsur içerir" dedi.

"NE KADAR GEREKİYORSA SAVUNMA YAPACAĞIZ"

Kararların İran'da tüm ilgili kurumların katılımıyla şeffaf bir süreç içinde ele alındığını belirten sözcü, Dışişleri Bakanlığı'nın da bu süreçte yer alan kurumlardan biri olduğunu söyledi.

ABD'nin savaş ve barış zamanını belirlemesine hiçbir zaman izin vermeyeceklerini ifade eden sözcü, "Çıkarlarımız ve gerekliliklerimiz doğrultusunda ne kadar gerekiyorsa savunma yapacağız. Ulusal çıkarlarımızı korumak için diplomasiyi kullanabileceğimizi düşündüğümüzde, bunu bir araç olarak kullanacağız" dedi.

"BÖLGE ÜLKELERİYLE İYİ İLİŞKİLER KURMAK İSTİYORUZ"

ABD Dışişleri Bakanı ile Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin dışişleri bakanlarının yayımladığı ortak açıklamayı değerlendiren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, "İran olarak bölge ülkeleriyle iyi ilişkiler kurmak istiyoruz ve hiçbir bölge ülkesine karşı herhangi bir düşmanlığımız yok" diye konuştu. İran ile Körfez ülkeleri arasında güven ve karşılıklı iş birliğinin temeli olabilecek güçlü bağlar bulunduğunu belirten İranlı Sözcü Bekayi, buna rağmen bazı ülkelerin uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilkelerine aykırı şekilde topraklarını İran'a yönelik saldırılarda kullandırdığını öne sürdü.

"NÜKLEER ENERJİ TÜM ÜLKELERİN HAKKI"

Nükleer enerjinin barışçıl kullanımının Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) kapsamında tüm ülkelerin hakkı olduğunu söyleyen İsmail Bekayi, ABD'nin İran'ın nükleer programına yönelik tutumuyla Suudi Arabistan'a yönelik yaklaşımı arasında çelişki bulunduğunu savundu. Bekayi, "Nükleer enerjinin barışçıl kullanımı, NPT'ye göre tüm ülkelerin hakkıdır. ABD ve müttefiklerinin İran'a yönelik adımlarının bahanesi de İran'ın bu anlaşma kapsamındaki hakkını kullanma konusundaki ısrarı olmuştur" dedi. ABD'nin tutumundaki çelişkileri "dünya kamuoyunun değerlendirmesine bıraktıklarını kaydeden İranlı sözcü, "ABD'nin davranışlarının hukuka aykırılık ve seçici yaklaşımlara dayandığının görüleceğini" savundu.

"İNGİLTERE BM SÖZLEŞMESNİ İHLAL ETTİ"

ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonlarını desteklemek amacıyla İngiltere'deki askeri üsleri kullandığını öne süren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, yeni İngiliz hükümetinin önceki hükümetten daha akılcı davranmasını beklediklerini ancak aynı yolu izlediğini söyledi. Bekayi, "ABD ve İsrail rejiminin İran'a yönelik askeri saldırısı sırasında, 40 gün boyunca ABD, İran'a yönelik saldırı operasyonlarını desteklemek için İngiltere'deki askeri üsleri kullandı" ifadelerini kullanarak, bunun Birleşmiş Milletler Şartı'nın 2. maddesinin 4. fıkrasını ihlal ettiğini ve kabul edilemez olduğunu belirtti.

İngiltere'nin ve diğer tarafların bu konuya herhangi bir müdahalesinin durumu daha karmaşık hale getireceğini söyleyen Bekayi, "Eğer İngiltere ve Hürmüz Boğazı'ndaki durum konusunda endişelerini dile getiren diğer taraflar samimiyse, sorunun asıl kaynağına bakmalıdır" şeklinde konuştu.

"HÜRMÜZ BOĞAZI KAPALI"

İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin yönetimine ilişkin yürütülen görüşmelere ilişkin konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "Cuma ve cumartesi günleri birkaç görüşme gerçekleştirildi. Bu görüşmeler faydalı ve yapıcıydı. Görüşmeler, Hürmüz Boğazı'nda deniz taşımacılığının nasıl yönetileceği konusundaydı" dedi.

Hürmüz Boğazı'ndaki durumda herhangi bir değişiklik olmadığını savunan Bekayi, "ABD'nin saldırgan eylemleri ve bölgeye dayattığı güvensizlik nedeniyle Hürmüz Boğazı kapalıdır" diye konuştu. Sözcü, İran-Umman görüşmelerinin ABD ile hiçbir ilgisinin bulunmadığını, bunun iki ülke arasındaki ikili bir konu olduğunu ve görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

İRAN, ABD İLE MÜZAKERE TALEP ETTİ Mİ?

İran'ın ABD ile doğrudan müzakere talep ettiği yönündeki iddiaları yalanlayan Bekayi, "İran'ın müzakere talep ettiği iddiası, karşı tarafın zaman zaman yaptığı bir haber üretme girişimidir" diye konuştu.

Diplomasiyi ulusal çıkarları korumak için bir araç olarak gördüklerini belirten İranlı sözcü, "Ulusal çıkarlarımızı korumak için diplomasi aracını kullanmaktan hiçbir zaman kaçınmadığımızı söyledik. Ancak karşı tarafın yanlış bir sonuç çıkarmasına neden olacak hiçbir adım atmayacağız" ifadelerini kullandı.

İran'ın şu anda önceliğinin savunma olduğunu belirten İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Karşı taraf İran'a yönelik düşmanca ve saldırgan eylemler yürütürken odağımız savunmadır" şeklinde konuştu. Arabulucuların ABD tarafından bazı mesajları İran'a iletebileceğini belirten sözcü, ancak şu anda ABD ile herhangi bir müzakere yürütmediklerini söyledi.

"ABD, MUTABAKATI İHLAL ETTİ"

İsmail Bekayi, İran ile ABD arasındaki mutabakat zaptının gelecekteki muhtemel görüşmeler için temel alınıp alınamayacağı sorusuna da cevap verdi. İranlı sözcü, "Durum açık. Tarafların yükümlülüklerinin açıkça belirtildiği bir mutabakat zaptımız vardı. ABD, bu mutabakatın imzalanmasından 22-23 gün sonra onu ihlal etti" dedi.

İhlalin yalnızca belirli bir bölüme yönelik olmadığını belirten sözcü, "Mutabakat zaptında öngörülen tüm mekanizma ihlal edildi" diye konuştu. Hiçbir anlaşmanın tek taraflı uygulanamayacağını söyleyen Bekayi, İran'ın da buna karşılık kendi yükümlülüklerini yerine getirmeyi durdurduğunu belirtti.

Gelecekte nasıl bir yol izleneceğinin zamanı geldiğinde değerlendirileceğini ifade eden İsmail Bekayi, "Ancak bir şey açıktır; ulusal çıkarlarımız ve güvenliğimiz olarak tanımladığımız ilke ve temellerden hiçbir şekilde geri adım atmayacağız" şeklinde konuştu.

"ABD'NİN HER ADIMI, İRAN'IN KARARLILIĞIYLA KARŞILAŞACAK"

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri operasyonlarını yoğunlaştırma planlarını ertelediği ve son günlerde İran'ın güney limanları ile kentlerine yönelik saldırıların azaldığı yönündeki soruya cevap veren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, "ABD'nin son bir iki yıldaki davranışı daha çok mafyavari bir yapının davranışına benzedi. Hiçbir kural ve hukuka bağlı olmayan, hem söylem hem de eylemleriyle uluslararası hukukun tüm normlarını sorgulayan ve ihlal eden bir yaklaşım sergiled" ifadelerini kullandı.

ABD'nin bu tutumu sürdürmesi halinde makul bir sürecin oluşmasını bekleyemeyeceklerini belirten sözcü, "Şu anda mevcut duruma ateşkes denilemez" diye konuştu.

Son günlerde ortamın daha sakin olmasının İran Silahlı Kuvvetleri'nin tedbirleri sayesinde olduğunu savunan Bekayi, gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek, "ABD tarafından atılacak her adım, İran İslam Cumhuriyeti'nin derhal ve kararlı cevabıyla karşılaşacaktır; son iki üç haftada olduğu gibi" dedi.

"TEK SORUMLU ABD'DİR"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, son dönemde yaşanan gelişmeler ve İran'ın tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Düşmanın kötülüğü ve alçaklığı nedeniyle kendimizi asla suçlamamalıyız. İçinde bulunduğumuz durumun ortaya çıkmasında kesinlikle biz sorumlu değiliz. Mevcut durumun tek sorumlusu, hangi analiz yapılırsa yapılsın ABD'dir" ifadelerini kullandı.

"ABD İLE MÜZAKERE YAPMIYORUZ"

Sözcü Bekayi, İran ile ABD arasında 10 günlük ateşkes anlaşması yapıldığı yönündeki haberlerle ilgili olarak, bu tür medya iddialarına fazla önem verilmemesi gerektiğini söyledi. Sözcü, "Şu anda ABD ile hiçbir müzakere yapmıyoruz" dedi. Yürütülen görüşmelerin zaman zaman farklı şekilde yorumlandığını belirten sözcü, bunların yalnızca Hürmüz Boğazı ile ilgili düzenlemeler oluşturmayı amaçlayan İran-Umman görüşmeleri olduğunu ifade etti.

UKRAYNA'NIN SALDIRISI

Ukrayna'nın İran'a ait bir gemiye yönelik saldırısına ilişkin açıklama yapan Bekayi, Kiev yönetiminin bu eyleminin "tamamen yasa dışı, gerekçesiz, Birleşmiş Milletler Şartı'na aykırı ve tehlikeli bir macera" olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Kendilerini Ukrayna rejiminin destekçisi olarak gören tüm taraflar bu konuda hesap vermeli. Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın davranışı, sonuçları tüm Avrupa'yı etkileyen tehlikeli ve gösterişli girişimlerde bulunan anarşistleri hatırlatıyor" diye konuştu.

Sözcü, "Uluslararası denklemlerdeki ağırlığını göstermek için yapılan gösterişli bir eylemin yalnızca o seviyede kalacağını düşünemezsiniz. Bunun sonuçları öngörülemez olur ve içine çektiğiniz tüm bölgeyi etkiler. Ukrayna rejimi dört yıldır ülkesini büyük güçler arasındaki jeopolitik çekişmenin aracına dönüştürdü. Zelenskiy'nin büyükleri bu konuda onu hem kontrol etmeli hem de dikkatli olmalı. Çünkü Ukrayna yönetiminin eylemleri dünyanın farklı bölgeleri için sonuçlar doğurabilir" dedi. İsmail Bekayi, İran'ın Hazar Denizi'ne kıyısı olan ülkelerin bu durumdan ciddi endişe duyduğunu bildiğini söyleyerek, Ukrayna yönetiminin bu eylemden dolayı hesap vermesi gerektiğini belirtti.