İsrail Bakanı, Hamas\'ın saldırıyı üstlenmesine tepki gösterdi

İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas'ın Batı Kudüs'te 3 İsraillinin öldüğü saldırıyı üstlenmesinin ardından açıklama yaptı. Ben-Gvir, saldırının "ateşkes olmadığını" söyleyerek, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde "olağanüstü güçle saldırılara hemen başlama" çağrısında bulundu.

3 İSRAİLLİNİN ÖLDÜRÜLMESİ AŞIRI SAĞCI BAKANI KIZDIRDI

İsrail'de son dönemde sivillere ve işgal altındaki Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimcilere binlerce silah dağıtmasıyla gündeme gelen aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Hamas'ın Batı Kudüs'te 3 İsraillinin öldürüldüğü, 3'ü ağır 13 kişinin de ağır yaralandığı saldırıyı üstlenmesi üzerine bir açıklama yayımladı.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir

BEN-GVİR: İSRAİL'İN TESLİM OLMA ANLAŞMASININ DEVAMI

Ben-Gvir, "Hamas'ın bir yandan ateşkes anlaşması imzaladığını öte yandan Kudüs'te saldırı düzenlediğini, bunun bir ateşkes değil İsrail'in teslim olma anlaşmasının devamı" olduğunu savundu. Bu durumun Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar'a "bu savaştan üstün şekilde çıkabileceğine ilişkin ümit verdiğini" iddia eden Ben-Gvir, Hamas ile anlaşmayı bırakmaları gerektiğini kaydetti.

"SALDIRILARA DERHAL OLAĞANÜSTÜ GÜÇLE YENİDEN BAŞLANMALI"

Ben-Gvir, "Hamas'ın ve tüm bağlantılarının, kalıntılarının tamamen yok edilmesini hedefleyen savaşın üstün amaçlarını gerçekleştirmek için saldırılara derhal olağanüstü bir güçle yeniden başlanmalı." ifadelerini kullandı.

HAMAS, SALDIRIYI ÜSTLENDİ

Batı Kudüs'te bu sabah düzenlenen silahlı saldırıda 3 İsrailli öldürülmüş, 3'ü ağır 13 kişi yaralanmıştı. İsrail polisi saldırıyı düzenleyen 2 kişinin öldürüldüğünü açıklamıştı. Hamas, yazılı açıklamasında söz konusu saldırıyı üstlenmiş ve saldırının "İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği katliamlar, Cenin'de öldürdüğü çocuklar, Filistinli esirlere yönelik ihlaller, Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılar ve insanların burada ibadet etmesine getirdiği engellere karşılık yapıldığını" kaydetmişti.

BEN-GVİR, İSRAİLLİLERE BİNLERCE SİLAH VE MÜHİMMAT DAĞITTI

İsrail medyasına göre, 7 Ekim'deki olayların ardından Ben-Gvir'in sivilleri ve yerleşimcileri silahlandırma kampanyası kapsamında, İsrailli ve yabancı silah şirketlerinden yaklaşık 25 bin silahın yanı sıra mühimmat ve diğer savaş malzemeleri satın alındı

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

GAZZE'DE CAN KAYBI 15 BİNİ AŞTI

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 246 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.