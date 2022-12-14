Sanat dünyasından hapis cezası alan Ekrem İmamoğlu'na destek yağdı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası kararı verildi. Kararın ardından siyasi isimlerin yanı sıra, ünlü isimlerden de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek geldi.
İşte gelen tepkilerden bazıları:
- Cem Yılmaz: Kalkınma süperdi…Adalet zaten…Bu "Her toplum hak ettiği gibi yönetilir" sözünün çirkinliği bir yana benim memleketim bu değil diye düşünüyorum. Espri ? Yine siz yapın elbette. Politik mizah neden yok çünkü politika yok ki mizahı olsun ! Laba luba hep ikisi de. Acı bi tablo.
- Fazıl Say: Artık Kapkaranlık bir ülke oldu Türkiye. Korkaklar! Korkaksınız! Adaletsiz korkaklar! Haksızlıkla göz göre göre! Yanındayız.
- Vedat Milor: Bugün Türkiye'de Saraçhane'de olmayı ve keyfi kararlara karşı desteğimi ortaya koymayı çok isterdim.
- Levent Üzümcü: Bir gün seçilemeyeceğini düşünmeden davranırsan işte böyle hukuksuzluğa muhtaç kalırsın.
- Danla Biliç: Başkanım, yazıp kalp emojisi koydu
- Gani Müjde: Bataklıktan çıkışın ilk işareti gibi geldi bana. Artık muhalefet kimi aday gösterecek diye bir sorun da kalmadı. Aday belli...